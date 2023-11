Pre-College in Concert mit Neuer Musik

Das Pre-College freut sich, in Kooperation mit der IGNM Salzburg ein neues Format präsentieren zu können: Studierende widmen sich an diesem Konzertabend ausschließlich der Neuen Musik in verschiedensten Besetzungen vom Klaviertrio über Gesang bis Schlagwerk solo. Zu hören sind Klassiker der Moderne aus der Zeit der Anfänge der IGNM vor 100 Jahren bis zu Werken von derzeitigen Lehrenden der Universität Mozarteum Salzburg und anderen lebenden Salzburger Komponisten/-innen.

Samstag, 9. Dezember, 17 Uhr, Universität Mozarteum, Solitär, Mirabellplatz 1, Eintritt frei, Karten: shop.eventjet.at/mozarteum