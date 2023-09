Am Samstag, dem 23. September, veranstaltet der MSC-Elsbethen mit 30 Teilnehmern sein 4. Puch-Maxi-Rennen. Am angrenzenden Feld des Gasthofs Überfuhr in Elsbethen gehen drei Klassen an den Start. Das Rennen dauert zwei Stunden und findet bei jeder Witterung statt. Gewonnen hat, wer in dieser Zeit die meisten Runden gefahren hat. Training 11 bis 12 Uhr, Qualifikation 13 Uhr, Rennen 14 bis 16 Uhr.



Mehr Infos unter: www.msc-elsbethen.at