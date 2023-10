30 Jahre ist es heuer her, dass das Rockhouse im Oktober 1993 seine Pforten in der Schallmooser Hauptstraße erstmals öffnete. Ein Geburtstag gehört natürlich auch gefeiert! Viele alte und neue Gesichter haben sich zum Gratulieren angekündigt. Gefeiert wird mit u. a. Avec, Please Madame (im Bild) und Onk Lou.

Freitag, 13. Oktober,19 Uhr, Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.