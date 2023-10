Salty Dixie Ramblers zu Gast in der Bachschmiede

Kommen Sie mit auf eine Zeitreise zur Geburtsstätte des Jazz in den tiefen Süden der USA in die Stadt am Mississippi! Flanieren Sie mit Dixieland, Swing & Blues, Ragtime durch die Basin Street hinauf durch das French Quarter und natürlich in die Bourbon Street. Starten wir gemeinsam mit der Marching-Brass Parade in einen Abend voller Rhythmus und Individualität. The Spirit of New Orleans mit Special Guest, Stella Jones.

Donnerstag, 19. Oktober, 19.30 Uhr, Die Bachschmiede, Infos & Karten: oldtimejazz@yahoo.com