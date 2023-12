Swing & Jazz mit mit Thomas Gansch

Geht es Ihnen auch so? Sie schlagen die Zeitung auf oder stellen das Radio an und verzweifeln im selben Moment, da man Sie auf allen Kanälen davon zu überzeugen versucht, das Ende der Welt stünde unmittelbar bevor? Sehnen Sie sich dann auch manchmal zurück nach der Zeit, als Mama beim Bügeln die schönsten Schlager der 1950er- und -60er-Jahre mitsang? Thomas Gansch geht es manchmal so und deshalb gibt es diesen besonderen Abend.

Donnerstag, 14. Dezember, 19.30 Uhr, Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.