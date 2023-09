Tom & Basti im Kulturzentrum Hallwang

Das aus Funk und Fernsehen bekannte Kabarettduo Tom & Basti kommt mit dem neuen Programm "zeitlang" in Kulturzentrum Hallwang. Die beiden Mauthler Volkssänger werfen in ihrem neuen Programm einen waidlerischen Blick auf die Welt. Dabei werden Alltagssituationen, Liebenswürdigkeiten und Eigenheiten im "Kosmos Dorf" in Wort und ton auf die Schippe genommen. Was erhält ein Dorf am Leben? Welche Charaktere findet man in jedem Dorf?



Donnerstag, 29. September, 20 Uhr, Hallwang, Kulturzentrum, Karten: www.oeticket.com