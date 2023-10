Tschaikowsky und Haydn mit Sergey Malov

Sergey Malov gilt als Virtuose auf der Violine, der Viola, der Barockvioline und dem Violoncello da spalla - dem Instrument, auf dem Johann Sebastian Bach seine Cellosuiten gespielt hat. Das etwa 60 cm lange Instrument wird in Armhaltung oder an einem um den Hals hängenden Gurt gespielt und hat im Gegensatz zum herkömmlichen Violoncello fünf Saiten. In diesem Konzert wird Sergey Malov sowohl auf der Violine als auch auf dem Violoncello da spalla zu hören sein. Erleben Sie einen außergewöhnlichen Konzertabend!

Mittwoch, 8. November, 19.30 Uhr, Mozarteum, Großer Saal, Karten: www.philharmoniesalzburg.at