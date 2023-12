Veranstaltungen am Dienstag, 5. Dezember 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Winterfest

Cirque la Compagnie Circus Zelte im Volksgarten, Karten: 0662/8875801, Winterfestkassa Europark, www.winterfest.at

Theater

Die Erfindung der Demokratie Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Die Wand Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Konzerte

Treffpunkt Solitär: Die Gitarre mit Leonhard Roczek, Cecilio Perera, Julia Arsentjeva, Elisabeth Sharma, Gloria Cavet & Marina Razumovskaja, Universität Mozarteum Salzburg, Solitär, Mirabellpl. 1, Karten: shop.eventjet.at/mozarteum

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Literatur

Mobilmachung. Über das Private Lesung mit Margit Schreiner, Literaturhaus Salzburg, Struberg. 23, Info: 0662/422411.

Bildung

Riesenzirkus um Gerhard Amanshauser Salon Amanshauser im Gespräch mit Eva Möseneder, Martin Gredler & C. W. Aigner, VA: ohnetitel, Schallmooser Hauptstr. 5, Infos: www.ohnetitel.at

Stefan Zweig und das Drama eines jüdischen Weltbürgertums Öffentliche Ringvorlesung mit Karl-Josef Kuschel, Edmundsburg, 2. Obergeschoß, Mönchsberg 2, HS 240.

Damals wie heute: Abenteuer Wissenschaft Vortrag mit Mag. Thomas Hofmann, NaWi, Grüner Hörsaal, Hellbrunnerstraße 34.

Silent Witnesses Podiumsgespräch zur Ausstellung mit Christina Riezler, Doris Wlcek-Spanring, Martin Rachlinger & Juliane Rakar, Schloss Mirabell, Pegasus Zimmer, EG, Eingang 7, Anm.: 0662/80722046.

Mme Callas, 36 Avenue G. Mandel, Paris Lesungsperformance & Filmeinspielungen zum 100. Geburtstag von Maria Callas, mit Enrico Fauro, Fotohof-Bibliothek, Inge-Morath-Platz 1-3, Infos: 0660/8833308.

Von Giftmord und Requiem Führung zu Mozarts Todestag Mozarts Geburtshaus, Getreidegasse 9.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadt-führung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Kinder

Zwetschkenkrampus und Schokonikolo Kreativwerkstatt für Kinder ab 5 Jahren, Spielzeug Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Kasperl und die Weihnachts-Fee Friedburger Puppenbühne Das Kino, Giselakai 11, Karten: 0660/4610030.

Farbe hin, Farbe her Atelier 6+ für Kinder von 6 bis 10 Jahren, MdMS Rupertinum, Sigmund-Haffner-Gasse 9, Anmeldung: kunstvermittlung@mdmsalzburg.at

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Taxham, Auer-von-Welsbach-Straße/Ecke Klessheimer Allee; 17.00 bis 18.00 Liefering, Forellenwegsiedlung (Stadtplatz).

Beratung

Essstörungen - Wenn dein Essen

dein Leben bestimmt! Gruppentreffen Hilfswerk Lehen, Inge-Morath-Platz 30, Infos (nur per WhatsApp): 0681/84 99 05 83.

Advent

Adventmarkt "Winterwunderwald" St.-Peter-Stiftskulinarium, St.-Peter-Bezirk 1.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Hellbrunner Adventzauber Schloss Hellbrunn.

RADIOFABRIK

Die Wunderkammer Fundstücke aus allen Bereichen des Lebens PakIndia Express Bringing Pakistani-Indian Culture to Salzburg Seeds of Doom The Misery Show with Bernhard "Doomchild" Tischler zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Anif Krampuslauf mit den Anifer Krampussen & der Rackl-Pass, Gemeindeplatz.

Henndorf Literatur.Frühstück mit Robert Herbe & Edith Zehentmayer, Literaturhaus, Infos: www.literaturhaus-henndorf.at

Oberndorf Madiba - Das Vermächtnis des Nelson Mandela Filmabend BORG, Watzmannstraße 40, Eintritt frei.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

Wals Single Stammtisch Zentrum Walser Birnbaum, Infos: 0676/82601301.

TENNENGAU

ST. Koloman Blutspende Volksschule.

St. Koloman Perchtenlauf mit den St. Kolomaner Perchten, Dorfplatz.

PINZGAU

Rauris Toifi-Tag rund ums Ortsgebiet und entlang der Marktstraße.

Wörth Toifi-Tag Kindernachmittag Krampusnacht hinter dem Gasthof Andrelwirt.

Zell am See Zeller Krampuslauf Stadtplatz.

LUNGAU

Maria Pfarr Krampuslauf der "Weiher Toifen" Platz am Weiher.

Tamsweg Gruppe für Angehörige psychisch erkrankter Menschen Gesprächsabend Sozialzentrum Lungau Q4, Infos: 0650/444 18 85 .