Veranstaltungen am Dienstag, 12. Dezember 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Winterfest

Anna Sandreuter & bodi end sole: Silk - Women's Work ArgeKultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5 Cirque la Compagnie: Pandax Zelt im Volksgarten im Volksgarten, Karten: 0662/8875801, Winterfestkassa Europark, www.winterfest.at

Theater

Eine Weihnachtsgeschichte Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Singin' in the Rain Musical Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Die Wand Schauspiel Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Hänsel & Gretel Oper Universität Mozarteum Salzburg, Max-Schlereth-Saal, Mirabellplatz 1, Karten: shop.eventjet.at/mozarteum

Konzerte

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Seasons & Sensations After-Work-Konzert Open Doors & Bar ab 17.30, Quartetto Chagall, Igor Zobin (Akkordeon), Schwarzstraße 26, Karten: 0662/873154.

Music in Mirabell Mozart Concerts mit Yuying & Helian Zehetmair, Schlosskirche Mirabell, Mirabellpl. 4, Infos & Karten: 0650/5009150.

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Rusty - Elvis Tribute Artist Elvis Gospel OVAL - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/84 51 10.

5 x 5 The Jazzit Session Jazzit, Elisabethstr. 11, Eintritt frei.

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St.-Peter-Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Volkskultur

Schwegel- & Fotzhobelstammtisch Salzburger VolksLiedWerk Augustiner Bräu, Mülln.

Literatur

Jour fixe Lesung und Musik Lesung & Musik: Peter Reutterer, Ausstellung: Erhart Priesner, Paracelsus Buchhandlung & Verlag, Steingasse 47, Eintritt frei.

Gerti Drassl & Wladigeroff Brothers Lesung & Musik "Rainer Maria Rilke: Magie", Literaturhaus Salzburg, Struberg. 23, Info: 0662/422411.

Bildung

Wolfgang Descho (Rockhouse Salzburg) und Didi Neidhart (Mica Salzburg) Music Talk & Gäste Rockhouse, Schallmooser Hauptstr. 46, Karten: 0662/884914.

Alois Woldan Öffentliche Ringvorlesung Stefan Zweig und S. Y. Agnon, Edmundsburg, 2. Obergeschoß, Mönchsberg 2, HS 240.

Weihnachtliche Bräuche Sprachspaziergang auf Französisch (ab Niveau A2) mit Annabelle Blanc, TP: Mirabellplatz, Anm.: 0660/6570738.

Verkündigung an Maria Museumsgespräch Sitzungszimmer Landesamtsdirektion, Chiemseehof, Stiege 1, Erdgeschoß, Anmeldung erford.: 0662/62 08 08-723.

Vier Wunderkinder? Treffpunkt Musik VA: Verein der Freunde des Mozarteumorchesters Salzburg, Gottfried Franz Kasparek mit Gästen aus dem Mozarteumorchester, Wehrlesaal, Erzbischof-Gebhard-Str. 10.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Kinder

Die Gebrüder Grimm erzählen "Jorinde und Joringel" Märchenreihe mit Livemusik kleines theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Mein bunter Jahreskalender Kreativwerkstatt für Kinder ab 3 Jahren, Spielzeug Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Weiße Weihnachten Atelier 6+ für Kinder von 6 bis 10 Jahren, MdM Rupertinum, Sigmund-Haffner-Gasse 9, Anmeldung: kunstvermittlung@mdmsalzburg.at

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Taxham, Auer-von-Welsbach-Straße/Ecke Kleßheimer Allee; 17.00 bis 18.00 Liefering, Forellenwegsiedlung (Stadtplatz).

Blutspende

Blutspende Rotes Kreuz Pfarre St. Paul, E.-Herget-Str. 5.

Advent

Adventmarkt "Winterwunderwald" St.-Peter-Stiftskulinarium, St.-Peter-Bezirk 1.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Hellbrunner Adventzauber Schloss Hellbrunn.

Weihnachtsmarkt Salzburger Landeskrankenhaus gegenüber der Apotheke.

RADIOFABRIK

Kopfhörer Lieder aus sechs Jahrzehnten populärer Musik Don't spook the Horse Die Sendung ohne Pferd Ras Sound Radio Roots Reggae mit Cooler Ruler - 'cause a tree cannot grow without zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Hallwang Die Vierkanter a cappella Kabarett Kulturzentrum Hallwang, Karten: www.oeticket.com

Hof bei Salzburg Fuschlseer Adventsingen "Bald ist heilige Nacht", K.U.L.T ., Karten: 0664/55 15 051.

Neumarkt Ausstellung Sbg. Bildungswerk, Gedichte und Schmuck, Museum Fronfeste.

Seekirchen Blue Tuesday Session mit David Hauser, Kulturhaus Emailwerk Seekirchen.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

TENNENGAU

Russbach Alaska und die Aleuten Sbg. Bildungswerk, Vortrag mit Mag. Dr. Fritz Seewald, Pfarrsaal.

PonGAU

Radstadt Woll-Lust Handmade By Workshop, Stadtbibliothek.