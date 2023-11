Veranstaltungen am Dienstag, 21. November 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Die Wand Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Il Barbiere di Siviglia Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Nachtland Schauspiel Heute Abend: Lola Blau Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Ich mag Max Beckmann ... Sophie Calle und andere Taschenopernfestival Szene Salzburg, Anton-Neumayr-Platz 2, Karten: reservierung@klang21.com

Konzerte

Voces8 After Silence Vocalensemble aus Großbritannien, Großes Aula der Universität, Karten: 0662/873154.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Buntspecht (AT) Ein Pedal pro Tal Tour 2023 Endless Wellness (AT), Rockhouse, Schallmooser Hauptstr. 46, Karten: 0662/884914.

Wayne Shorter Tribute Pt. II Jazzit Sessions Jazzit, Elisabethstr. 11, Eintritt frei.

Literatur

Eine Begegnung

Bettina Rossbacher liest Marlen Haushofer

Karl Müller (Klarinette), Stadt:Bibliothek, Panoramabar, Anm.: 0662/80722450.

Bildung

Riesenzirkus um Gerhard Amanshauser Salon Amanshauser im Gespräch mit Christa Gürtler, VA: ohnetitel, Schallmooser Hauptstr. 5, Infos: www.ohnetitel.at

Das Leben im ewigen Eis Vortrag mit Robert Schwarz (Astrophysiker), OVAL - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Neues Badgastein - Die Neuorientierung des historischen Kurortes in der Nachkriegsmoderne Museumsgespräch Sitzungszimmer Landesdirektion, Chiemseehof, Stiege 1, Erdgeschoß, Anm.: 0662/620808-723.

In, durch und auf die Kollegienkirche Spezialführung TP: KHG, Wiener-Philharmoniker-Gasse 2, Anmeldung erf.: 0662/841327.

Adelaide Fiocchi Vortrag in ital. Sprache "Don Lisander rivisitato. Alessandro Manzoni e i Promessi sposi 150/200 anni dopo ", Dante, Strubergasse 18.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadt-führung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Menschen, die queer sind Dialogabend Verein Einsatz Interaktion Stadtgalerie Lehen, Inge-Morath-Pl. 31, Anm.: office@einsatzinteraktion.eu

Die Wirkungen der EU-Politik im Zuge der Energiewende Vortrag und Diskussion mit Mag. Karin Küblböck (ÖFSE, Wien), Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät, HS 380, Rudolfskai 42, Eintritt frei.

Sachkundekurs: Ein Hund zieht ein Online-Sachkundekurs weitere Infos: www.docwarter.com

Kinder

Minnesang und Burgenklang Lauschkonzert Stiftung Mozarteum, OVAL - Die Bühne im Europark, Karten: Karten: 0662/84 51 10.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Taxham, Auer-von-Welsbach-Straße/Ecke Klessheimer Allee; 17.00 bis 18.00 Liefering, Forellenwegsiedlung (Stadtplatz).

RADIOFABRIK

PakIndia Express Bringing Pakistani-Indian Culture to Salzburg Plugged In - Die Rockkanzlei Eine Sendung von Otto Fritsch Seeds of Doom The Misery Show with Bernhard "Doomchild" Tischler zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Elsbethen Weinachtsbotschaft Elternwerkstatt Kathol. Bildungswerk, mit Maria Gruber LL. B., Treffepunkt Bildung.

Elixhausen Pfarrprovisor Mag. Dr. Paschal Opara stellt sich vor Vortrag Kathol. Bildungswerk, mit Mag. Dr. Paschal Opara, Pfarrsaal der kathol. Kirche Elixhausen.

Fuschl Mein Kind, seine Medien und ich ElternWerkstatt Kathol. Bildungswerk, mit Sonja Messner MA, Pfarrhof Fuschl.

Hallwang Energiegemeinschaften Diskussion Sbg. Bildungswerk, mit Markus Shwarz, Volksschule, Eintritt frei.

Lamprechtshausen Damit der Geduldsfaden nicht reißt! ElternWerkstatt Kathol. Bildunswerk, mit Sabine Schäffer, Eltern-Kind-Zentrum Lamprechtshausen.

neumarkt Lustig, lustig, trallalalala Workshop für Kinder ab 6 Jahren, mit Kerstin Bergmayr, VA: Sbg. Bildungswerk, Anm.: 0660/5506840.

Seekirchen Vergesslichkeit: Normal oder krank? Vortrag Salzburger Bildungswerk mit Dr. Andreas Kaiser, Leiter des Instituts für Klinische Psychologie der Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Salzburg, sowie Sabine Hansmann, Stadtamt, Eintritt frei.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

St. Gilgen/Abersee Offenes Singen Sing mit Pfarrheim der Katholischen Kirche St. Konrad.

TENNENGAU

Adnet Blutspende Rotes Kreuz Pfarrsaal.

Bad Vigaun Wonderful World - Die schönsten Destinationen der Welt Vortrag mit Gogol Lobmayr, Mediz. Zentrum.

Puch Wem gehört die Wolke? - Ist Klima- und Ressourcengerechtigkeit mit dem heutigen internationalen Eigentumsrecht erreichbar? Vortrag FH Salzburg, Campus Urstein, Raum 110.

PINZGAU

Saalfelden KULTtalk - die Vernetzung Kultur und Tourismus es diskutieren: Wolfgang Hartl (Obmann ZZM/Kunsthaus Nexus), Mario Steidl (Künstlerischer Leiter Jazzfestival Saalfelden und Intendant Kunsthaus Nexus), Daniela Neumayer (TVB Saalfelden Leogang), Sepp Grabmaier (Jazz im Sägewerk, Bad Hofgastein), Lisa Loferer (Geschäftsführerin TVB Bad Gastein), Moderation: Heinz Bayer, Nexus, Anm..: 06582/75999.