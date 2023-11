Veranstaltungen am Dienstag, 28. November 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Die Wand Marlen Haushofer Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Style Collective Crew: So(I-U)L Tanztheaterstück ARGEkultur, U.-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Tanz

Style Collective Crew: SO(I-U)L Urbanes Tanztheaterstück über Zwischenmenschlichkeit und Natur ARGEkultur, U.-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0

Konzerte

Abschlusskonzert Orchesterdirigieren mit Ruben Hawer & Brian Liao, Orchesterhaus Nonntal, Erzbischof-Gebhard-Straße 10, Eintritt frei.

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Ihn rühmt der Erdkreis Kirchenkonzert VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrkirche Maxglan, Maximiliangasse 2.

Fossemalle & Friends Jazzit:Sessions Jazzit, Elisabethstr. 11, Eintritt frei. t

Vernissagen

Ganz viele Dinge mit Erik Hable & Nadine Weixler, Kunst im Traklhaus, Waagplatz 1a.

Literatur

Botschaften des Dichters Lesungen & Buchpräsentationen mit Roswitha Klaushofer & Christian Weingartner, Literaturhaus Salzburg, Struberg. 23, Info: 0662/422411.

Lieber Winter! Buchpräsentation mit Franziska Lipp, Stadt:Bibliothek, Panoramabar, Schumacherstra. 14, Eintritt frei, Anm.: 0662/80722450.

Literaturrunde Pfarre St. Andrä, Mirabellplatz 5/1.

Bildung

Stefan Zweig und das Judentum Öffentliche Ringvorlesung mit Univ. Prof. Dr. Gerhard Langer, Edmundsburg, 2. Obergeschoß, Mönchsberg 2, HS 240.

Vom fleißigen Ein- und Ausbrecher Ludwig Swietly Museumsgespräch mit Christoph Koca, Sitzungszimmer Landesdirektion, Chiemseehof, Stiege 1, Anm.: 0662/620808-723.

Riesenzirkus um Gerhard Amanshauser Salon Amanshauser im Gespräch mit Barbara Amanshauser & Bernhard Braunstein (Filmemacher), VA: ohnetitel, Schallmooser Hauptstr. 5, Infos: www.ohnetitel.at

Adventkranzbinden Kath. Hochschulgemeinde, Wiener-Philharmoniker-Gasse 2, Anm.: pia.knoedler@eds.at

Aufwachsen im digitalen Alter JBZ Projekte des Wandels #84 mit Daniel Hajok, Robert-Jungk-Bibliothek, Strubergasse 18/2, Eintritt frei, Anm.: www.jungk-bibliothek.org

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadt-führung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Kinder

Meine Advent Dekoration Kreativwerkstatt für Kinder ab 3 Jahren, Spielzeug Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Kasperl und der geheimnisvolle Dudelsack Friedburger Puppenbühne Das Kino, Giselakai 11, Karten: 0660/4610030.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Taxham, Auer-von-Welsbach-Straße/Ecke Klessheimer Allee; 17.00 bis 18.00 Liefering, Forellenwegsiedlung (Stadtplatz).

Advent

Adventmarkt "Winterwunderwald" St.-Peter-Stiftskulinarium, St.-Peter-Bezirk 1.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Lions-Hütte Vanillekipferl für den guten Zweck Alter Markt.

Hellbrunner Adventzauber Schloss Hellbrunn.

RADIOFABRIK

FLACHGAU

Grödig Blutspende Rotes Kreuz Mittelschule, Aula.

Neumarkt Weggefährten. Sepp Forcher und Johann Weyringer Austellung VA: Sbg. Bildungswerk, Museum Fronfeste.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

TENNENGAU

Russbach Die Chancen der Klimakrise Vortrag & Gespräch mit Mag. Alois Schläffer MSc, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrheim.

PONGAU

Hüttau Willkommen im Abenteuer Trotzphase ElternWerkstatt mit Sabine Schäffer, VA: Kath. Bildungswerks, Volksschule.