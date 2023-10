Veranstaltungen am Dienstag, 3. Oktober 2023 in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Die Einladung Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/80 85-85.

Die Fledermaus Operette Salzburger Landestheater, Schwarzstr. 22, Karten: 0662/87 15 12-222.

Omar Sarsam Kabarett "Sonderklasse", OVAL - Die Bühne im Europark, Restkarten: 0662/84 51 10.

TANZ

tanz_house Festival Installation, Lawine Torren Downfall - Flashback 17.30 Szene Salzburg, Anton-Neumayr-Platz 2.

tanz_house Festival in conertStefan Ebner - Solo Guitar & Vocal

tanz_house Festival CieLAROQUE/Helene Weinzierl - indoor-rocks 19.30 ARGEkultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5.

tanz_house Festival b.m-w dance compnay - Elysium 20.45 tanz_house Studio, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Tickets jew.: 0662/ 84 87 84.

Konzerte

Musik zu Mittag Orgelkonzert 12.00 Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten17.00Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/87 51 61.

Music in Mirabell Salzburg Classics Yuying & Helian Zehetmair (Violoncello und Klavier), Werke von Mozart, Bach und Dvorak, Schlosskirche Mirabell, Karten: 0650/500 91 50.

Suzhou Chinese Orchestra Europa-Tournee neue Werke, Großes Festspielhaus, Karten: oeticket.com/artist/suzhou-chinese-Orchestra/

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Ensemble Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/82 58 58.

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Literatur

Responses - Antworten Gruppenlesung & Musik Stadt:Bibliothek,Schumacherstr. 14, Eintritt frei.

Literaturrunde Kathol. Bildungswerk, Pfarrsaal Lehen.

Bildung

Fischer von Erlachs Liebe zur Geometrie Museumsgespräch mit Franz Dunzinger, Anmeldung erf.: 0662/62 08 08-723, Neue Residenz, Mozartplatz 1.

Abendführung Salzburg Interessantes und Heiteres über die Festspielstadt TP: Eingang Schloss Mirabell, Anmeldung per SMS: 0676/81 42 32 90.

Gemeinsam für Klimaschutz und Fairen Handel Ein- und Ausblicke mit Josinta Kabugho (Uganda), Geschäftsführerin der BOCU, Vortrag in Englisch und Deutsch, Afro-Asiatisches Institut Salzburg, Wiener-Philharmoniker-G. 2.

Musik, Sprache und Bewegung Treffpunkt Musik - Verein der Freunde des Mozarteumorchesters Gottfried Franz Kasparek im Gespräch mit Monika Sigl-Radauer, Wehrsaal, Erzbischof Gebhard-Str. 10.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadt-führung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/496 80 11.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/340 17 57 (WhatsApp/SMS).

"Weitersingen" Chorprobe musikbegeisterte Sänger/-innen sind immer willkommen, Saal der Salzburger Liedertafel, Mozarteum, Schwarzstr. 26, weitere Info: 0664/105 85 00.

Blutspende

Blutspende Rotes Kreuz Turnhalle Liefering.

Kinder

Clevere Zapfen-Eulen für Kinder ab 3 Jahren, Spielzeug-Museum, Bürgerspital, Kosten: 4 € zuzügl. Museumseintritt, Infos: 0662/62 08 08-300.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Taxham, Auer-von-Welsbach-Straße/Ecke Klessheimer Allee; 17.00 bis 18.00 Liefering, Forellenwegsiedlung (Stadtplatz).

Radiofabrik

Die Wunderkammer. Fundstücke aus allen Bereichen des Lebens Engelsfgeflüster "Die Ausgeburten ihres Kopfes sind ihnen über den Kopf gewachsen! (F. Engels) Seeds of Doom. The Misery Show with Bernhard "Doomchild" Tischler zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

koppl Blutspende Rotes Kreuz Volksschule.

lamprechtshausen Willkommen im Abenteur Trotzphase Eltern-Werkstatt Kathol. Bildungswerk mit Sabine Schäffer Eltern-Kind-Zentrum.

seeham Ist das schon Mediensucht Vortrag Sbg. Bildungswerk, mit Katharina Stainer BA, Haus Gaberhell.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestraße 57.

strasswalchen Konzentration stärken Vortrag Sbg. Bildungswerk, mit Katharina Karas, Volksschule.

wals Single Stammtisch Info: 0676/82 60 13 01, VA: Hilfswerk, Zentrum Walser Birnbaum, Lagerstr. 1.

Tennengau

bad vigaun Klangreise mit Armin Wenger (Multiinstrumentalist), Mediz. Zentrum.

hallein Let's sing and dance Kathol. Bildungswerk, Tanzwerkstatt, Eltern-Kind-Zentrum, Pfarrzentrum Rif.

Pongau

goldegg

Zeit schenken und vorsorgen

Vortrag und Gespräch

Kathol. Bildungswerk, mit Susanne Liedauer, Pfarrhof Goldegg.





werfen Ordnung macht dein Leben leichter Vortrag und Gespräch Kathol. Bildungswerk, Pfarrsaal Werfen.

PinzGAU

Saalfelden

Der letzte Sommer?

Filmpremiere

im Anschluss an den Film Publikumsgespräch mit David Herzog und Lisl Heugenhauser, Nexus.

LungAU

Tamsweg

Gruppe für Angehörige psychisch erkrankter Menschen

Gesprächsabend

Sozialzentrum Lungau Q4, Infos: 0650/444 18 85.