Veranstaltungen am Dienstag, 10. Oktober 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Theater

Blasmusikpop Schauspiel nach Vea Kaiser, Salzburger Landestheater, Schwarzstr. 22, Karten: 0662/871512-222.

Stolz und Vorurteil* (* oder so) Die Einladung Heute Abend: Lola Blau Premiere Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Konzerte

Music in Mirabell Salzburg Classics Werke von W. A. Mozart, J. S. Bach, A. Dvorak, mit Yuying & Helian Zehetmair, Schlosskirche Mirabell, Mirabellplatz, Karten: 0650/5009150.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten17.00Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Salzburger Festungskonzert Best of Mozart bis Strauss Festung Hohensalzburg, Karten: 0662/825858.

James Hersey (US/AT) Indie Pop Rockhouse, Schallmooser Hauptstr. 46, Karten: 0662/884914.

Chris Steger live im Europark vor dem Haupteingang Europark, Europastraße 1, Eintritt frei.

Volkskultur

Schwegel- & Fotzhobelstammtisch Salzburger VolksLiedWerk Augustiner Bräu Mülln.

Literatur

Jour fixe Lesung, Ausstellung und Musik mit Eva Löchli, Gerda Steingruber-Schaffler: Puppentheater, Armin Wenger, Paracelsus Buchhandlung, Steingasse 47, Eintritt frei.

Paargeschichten Lesung mit Musik mit Christa Stierl und Margarita Fuchs, Literaturhaus Salzburg, Struberg. 23, Info: 0662/422411.

Bildung

Better is now Vortrag und Optimismusevent mit Stefan Sagmeister und Ali Mahlodji, Loop HQ Salzburg, Panzerhalle, Siezenheimer Straße 39C.

Salzburg einfach einzigartig?! Museumsgespräch mit Chefkurator Peter Husty, Neue Residenz, Mozartplatz 1, Anmeldung erforderlich: 0662/620808723.

Kärntner Schmankerl Kulinarisches und Musikalisches mit dem Kärntner Chor Salzburg, Seniorenzentrum Lehen, Tulpenstraße 1, Eintritt frei.

Feedback. Sweet spot. Lounge für Elektroakustische Musik. Gesprächskonzert mit Alexander Bauer, Stadtgalerie Lehen, Inge-Morath-Platz 31, Eintritt frei.

Abendführung Salzburg Interessantes & Heiteres aus der Festspielstadt Kosten: 18 Euro, Dauer: 2 Stunden, TP: Eingang Schloss Mirabell, Mirabellplatz 4, Anmeldung per SMS: 0676/81423290.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

"Weitersingen" Chorprobe musikbegeisterte Sänger/-innen sind immer willkommen, Saal der Salzburger Liedertafel, Mozarteum, Schwarzstr. 26, Info: 0664/1058500.

Fest

Friedensfest Miteinander in Frieden leben mit Kurt Bauer (Filmemacher und Initiator), Knitting for peace, Menschen erzählen, was Frieden für sie bedeutet, Friedenslied Uraufführung, Kollegienkirche, Eintritt frei.

Kinder

Schattentheater Atelier 6+ Kosten: 5 Euro, Museum der Moderne Rupertinum, Sigmund-Haffner-Gasse 9, Anmeldung: kunstvermittlung@mdmsalzburg.at

Selbst gebastelte Musikinstrumente Bastelwerkstatt ab 5. J., Kosten: 4,- Euro, Spielzeug Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Kasperl im sonnigen Italien Friedburger Puppenbühne Das Kino, Giselakai 11, Karten: 0660/4610030.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Taxham, Auer-von-Welsbach-Straße/Ecke Kleßheimer Allee; 17.00 bis 18.00 Liefering, Forellenwegsiedlung (Stadtplatz).

Blutspende

Blutspende Österr. Rotes Kreuz Turnhalle Liefering.

Flohmarkt

Flohmarkt Pfarre St. Paul, Ed.-Herget-Str. 5.

RADIOFABRIK

Beim Trinken gstört Der Mensch hinterm Gast Kopfhörer Lieder aus sechs Jahrzehnten populärer Musik Don't spook the Horse Die Sendung ohne Pferd: zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Hallwang Künstliche Intelligenz Vortrag mit Dr. Stephan Winkler, Leiter des Studiengangs "Data Science und Engineering" an der FH OÖ, Kulturzentrum Hallwang.

Neumarkt Offener Spieletreff mit Melissa Högler Eltern-Kind-Zentrum Neumarkt.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

TENNENGAU

Hallein Queere Geschichte(n) Homoerotische Gedichte des Straton von Sardes mit Walter Steinbichler, Keltenmuseum, Infos: www.keltenmuseum.at

Hallein Auf dem Mond Tanztheater feat. bodi end sole, Alte Schmiede, Pernerinsel Hallein, Karten: www.bodiendsole.at

Bad Vigaun Wonderful World - die 17 schönsten Destinationen der Welt 7-Minuten-Filme, mit Gogol Lobmayr, Medizin. Zentrum Bad Vigaun, Raum Linz/ Haupthaus, Karten: an der Rezeption erhältlich.

PONGAU

Bischofshofen Vom Dunkel ins Licht OrgelFestWoche Vokalensemble Frauenzimmer, Leitung: Eva Schneider, Pfarrkirche Bischofshofen.

werfenweng Künstliche Intelligenz im Alltag Vortrag Referent: Dr. Bernd Resch, eine VA des Salzburger Bildungswerk, Mesnerhaus DUADO.

PINZGAU

Zell am See Best of Musical Zeller Seezauber Elisabethpark.

LUNGAU

St. Margarethen So buchstabiert Frau ihr Leben Seminar mit Gerti Moser, eine VA des Kathol. Bildungswerk, Seminarraum der Gemeinde.