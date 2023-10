Veranstaltungen am Dienstag, 17. Oktober 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Theater

Il barbiere di Siviglia Oper (Werkeinführung um 18.45 Uhr), Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Stolz und Vorurteil* (*oder so) Jugendstück (Einzelkarten für Schulvorstellungen sind nur über das Kartenbüro buchbar); Antigone Uraufführung Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Konzerte

Salzburg Classics Musik in Mirabell Yuying & Helian Zehetmair, Violoncello und Klavier, Werke von Mozart, Bach und Dvorak, Schlosskirche Mirabell, Karten: 0650/5009150.

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart Ensemble Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Literatur

Monika Kranich-Pichler, Eva Löchli & Elisabeth Wukits Buchpräsentationen & Lesung "Umwege-Auswege", Stadtgalerie Lehen, Inge-Morath-Platz 31.

Handgebunden Textgespräche ARGEkultur, U.-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Literaturrunde Pfarrsaal St. Andrä, Mirabellplatz 5/1.

Bildung

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Abendführung Salzburg Interessantes & Heiteres über die Festspielstadt in entspannter Abendstimmung, Dauer: ca. 2 Stunden, Treffpunkt: Eingang Schloss Mirabell, Kosten: 18 Euro pro Person, Anmeldung per SMS unter 0676/81423290.

"Weitersingen" Chorprobe musikbegeisterte Sänger/-innen sind immer willkommen, Saal der Salzburger Liedertafel, Mozarteum, Schwarzstr. 26, Info: 0664/1058500.

Atelier Gespräch: Jane Austen Revisited: Stolz und Vorurteil* (*oder so) Univ.-Prof. Dr. Sabine Coelsch-Foisner im Gespräch mit dem Regisseur Mag. Jérome Junod und Mitwirkenden der Produktion, Säulenfoyer, Schauspielhaus Salzburg, Erzabt-Klotz-Straße 22.

HeimatLos. Heimatliebe. Geschichte eines großen Begehrens Vortrag von Dr. Elsbeth Wallnöfer, Volkskundlerin aus Südtirol, OVAL - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Freiwilligenarbeit bei der Caritas Infoabend Caritas-Zentrale, Friedensstraße 7, Anmeldung unter: freiwilligenarbeit@caritas-salzburg.at

Museumsgespräch Familienbilder mit Helga Buchschartner, Neue Residenz, Mozartplatz 1, Kosten: 2,50 Euro, Anmeldung erbeten: kunstvermittlung@salzburgmusuem.at

Öffentliche Führung für Menschen mit Demenz und Begleitperson MdMS Mönchsberg, Treffpunkt im Foyer, Anmeldung erbeten: kunstvermittlung@mdmsalzburg.at

Acht-Punkte-Proklamation des öko-philologischen Aktes Antrittsvorlesung Prof. Dr. Caitriona Ni Dhuill (Fachbereich Germanistik), Unipark Nonntal, Hörsaal E.001, Erzabt-Klotz-Straße 1.

Life Kinetik Vortrag und Gespräch mit Übungen mit Christoph Huber, VA: KBW, Pfarrzentrum Salzburg-St. Vitalis, Kendlerstraße 148.

Kinder

Allerhand Kastanien-Tiere Kreativ-Kiste für Kinder ab fünf Jahren, Kosten: 4 Euro zuzügl. Museumseintritt, Spielzeug Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Atelier 6+ Tierisch toller Herbst für Kinder von sechs bis zehn Jahren, MdMS Rupertinum, Wiener-Philharmoniker-Gasse 9, Kosten: 5 Euro pro Kind, Anmeldung; kunstvermittlung@mdmsalzburg.at

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Taxham, Auer-von-Welsbach-Straße/Ecke Kleßheimer Allee; 17.00 bis 18.00 Liefering, Forellenwegsiedlung (Stadtplatz).

RADIOFABRIK

PakIndia Express Bringing Pakistani-Indian Culture to Salzburg Plugged In - Die Rockkanzlei Eine Sendung von Otto Fritsch Seeds of Doom The Misery Show with Bernhard "Doomchild" Tischler zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

abersee "Sing mit" Aberseer Singstund Pfarrheim Katholische Kirche St. Konrad.

Anthering Die Zukunft der Zeitung Vortrag & Diskussion mit Manfred Perterer (Chefredakteur der Salzburger Nachrichten), Moderation: Christoph Canaval, Ross-Stall, Anm.: 0664/2335779.

ebenau Suizid - Im Schatten der Gesellschaft Vortrag VA: KBW, Zenkersaal.

eugendorf Künstlergruppe Eugendorf Kreativ Vernissage beim Holznerwirt im Gästehaus Dragassenhof.

henndorf Wenn Kriminelle unsere Daten wollen Vortrag von Mag. Dipl.-Ing. Ulrich Pache BSc, Dr. Andreas Unterweger, VA: Salzburger Bildungswerk, Gemeindeamt.

hof Gesund mit alten Hausmitteln Vortrag und Gespräch mit Brigitte Staffner MSc, VA: KBW, Pfarrhof.

Obertrum Konzentration bei Kindern stärken Vortrag von Katharina Karas, VA: Salzburger Bildungswerk, Volksschule.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

st. gilgen Unsere neue beste Freundin, die Zukunft Buchpräsentation von Bildungsexperte Andreas Salcher, Veranstaltungssaal Kino St. Gilgen, Anmeldung unter: www.stgis.at oder info@stgis.at

TENNENGAU

abtenau Libellen im Winter Lesung & Ausstellung Lesung von Gudrun Seidenauer, Ausstellung von Hans Russegger, VA: Salzburger Bildungswerk, Bibliothek.

hallein Nacht und Wächter Das historische Hallein bei Nacht Start: TVB Hallein, Mauttorpromenade 6, Dauer: ca. eine Stunde, Kosten: 12 Euro pro Person, Anmeldung unter: www.eventjet.at

PONGAU

eben Blutspende Österr. Rotes Kreuz Volksschule.

PINZGAU

leogang Blutspende Österr. Rotes Kreuz Volksschule.

zell am see Schreibwerkstatt Zell am See Lesungen in der Stadtbücherei.