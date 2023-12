Veranstaltungen am Donnerstag, 7. Dezember, und Freitag, 8. Dezember 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Winterfest

Circus Cirkör Theaterzelt Cirque la Compagnie Circus-Zelte Amelie Tobien Spiegelzelt im Volksgarten, Karten: 0662/8875801, Winterfestkassa Europark, www.winterfest.at

Short Pieces Circus Vision Toihaus Theater Salzburg, Franz-Josef-Str. 4, Karten: 0662/8875801, Winterfestkassa Europark, www.winterfest.at

Theater

Blasmusikpop Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

The Complete Works of William Shakespeare Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Heute Abend: Lola Blau Nachtland Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Schnöde Bescherung 2023 Kabarett mit Edi Jäger, Alex Meik, Phil Kopmajer & Stefan Schubert, kleines theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Kernölamazonen Kabarett Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Hänsel & Gretel Oper Universität Mozarteum Salzburg, Max Schlereth Saal, Mirabellplatz 1, Karten: shop.eventjet.at/mozarteum

Ehrenreichs Testamentseröffnung Theater Dinner Company - Dinner & Comedy Krimi Stiegl-Brauwelt, Karten: 050/1492-1492 oder brauwelt@stiegl.at

Lachdenklicher Advent Kabarett mit Fritz Egger & Johannes Pilinger; Die Zauberflöte Kurzvorstellung Salzburger Marionettentheater, Schwarzstraße 24, Karten: 0662/872406-0.

Augenschein & Blickfang Breloque Theater Group Theater- Tanz- & Performance-Arbeitsraum, Franz-Josef-Straße 20/Ecke Schrannengasse, Anm.: breloque.theater@gmail.com

Club Oberon Long Story Short Das Off-Theater, Eichstraße 5, Karten: www.off.theater

Konzerte

Camerata Saisonkonzert 2 Fortsetzungsroman:tik mit Kian Soltani, Gregory Ahss & der Camerata Salzburg, Stiftung Mozarteum, Großer Saal, Schwarzstraße 26, Karten: 0662/873154.

Salzburger HirtenAdvent Große Universitätsaula, Hofstallgasse 2-4, Karten: www.Hirten-advent.at

O Jubel, o Freud Salzburger Adventserenaden St. Blasius, Gotischer Saal, Bürgerspitalplatz 2, Karten: www.adventserenaden.at

Bald ist Heilige Nacht Orig. "Salzburger Advent" Kirche St. Andrä, Mirabellplatz 5, Karten: www.salzburgeradvent.at

Fürchte dich nicht Salzburger Adventsingen Großes Festspielhaus, Hofstallgasse 1, Karten: www.salzburgeradventsingen.at

Adventmusik Brass-Quartett-Salzburg Ltg.: Gernot Höfferer, Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Saxophon und Orgel im Advent Himmlische Klänge mit Christian Segmehl & Andrea Fournier, Salzburg Dom, Karten: www.Salzburger-dom.at/ticket

Güneş Hizlilar Harfe Stadtgalerie Lehen, Inge-Morath-Platz 31.

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Sir Tralala & Jörg Vogeltanz Ernst Molden & Ursula Strauss ARGEkultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Nils Wogram: Root 70 Jazzit, Elisabethstraße 11, Karten: ticket@jazzit.at

Ausstellung

Jan von Holleben Leica Galerie Salzburg, Gaisbergstraße 12.

Adventausstellung Salzburger Blumenschlössl, Eichetstraße 9-11.

Literatur

Begegnungen mit Menschen und Büchern Literaturfrühstück mit Hans Höller; Nichts als Himmel Lesung & Gespräch mit Peter Henisch, Literaturhaus Salzburg, Struberg. 23, Info: 0662/422411.

Bauernsterben Lesung & Gespräch mit Bartl Grill, Imaculada, Wiener-Philharmoniker-Gasse 2.

Bildung

Gruselführung Düstere Seiten Salzburgs mit Sabine Rath, TP: Festungsgasse (vor Talstation Festungsbahn), Anm.: 0664/2016492.

Dis Manibus. Die Gräberfelder des 1.-4. Jhs. n. Chr. von Iuvavum/Salzburg Vortrag mit Dr. Lisa Huber, VA: Salzburger Archäologische Gesellschaft, Müllner Bräu, Saal 3, Lindhofstr. 7.

Digital gemeinsam ist weniger einsam Digitaler Stammtisch für Senior/-innen mit Mag. Eileen A. Eggeling, Freiraum Gneis, Santnergasse 51A; mit Mag. Dr. Margit Seiwald, Pfarrzentrum Maxglan, Maximiliangasse 2.

Regionale Baukultur Kurzvorträge mit Roman Höllbacher & Sebastian Reyer, Architekturhaus, Sinnhubstraße 3, Infos: www.initiativearchitektur.at

Die Anklöpfler kommen! VA: Sbg. Bildungswerk, Pfarrzenrum Morzg, Gneiserstraße 62.

Edle Weihnachtskarten gestalten Kreativ Club für Erwachsene und Jugendliche TP: Residenzgalerie, Kunstlabor im Domquartier, Infos & Anm.: 0662/8042-2109.

Vom Leihhaus zur Neuen Residenz - 189 Jahre quer durch die Stadt Museum digital mit Kay-Michael Dankl, Anm. & Link: kunstvermittlung@salzburgmuseum.at

Charity-Basteln im Weihnachtspostamt mit Svetlana Frühwald & Tanja Grallert, Hellbrunner Adventzauber.

Come & See! Die Film- und Videosammlung der Generali Foundation Kuratorinnenführung mit Stefanie Grünangerl, MdMS Rupertinum.

Kunstspaziergang im Winter zu den Skulpturen im Außenraum MdMS Mönchsberg.

Weich wie Schnee Schreib- & Kreativworkshop MdMS Mönchsberg, Anm.: kunstvermittlung@mdmsalzburg.at

Land/Stadt/Akt/Abstrakt - Reinhardt Sampl "Kulturgespräch" mit Fritz Egger, Reinhardt Sampl & Johann Pertl, art bv Berchtoldvilla, Josef-Preis-Allee 12.

Durch die dunklen Seiten der Stadt Nachtwächter-Führung TP: Salzburg-Information, Mozartplatz, Anm.: 0664/4153645.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Chorprobe des Salzburger Liederkranzes neue Sänger/-innen sind herzlich willkommen, Lainerhof, Probelokal, Gneiserstr. 14, Infos: 0664/8232220.

Kinder

Spieletreff für Groß und Klein Brett-, Würfel-, Gesellschafts- und Legespiele ausprobieren ab 3 Jahren, Spielzeug Museum, Bürgerspitalsgasse 2.

Christkindl, Weihnachtsbaum und Nelkenduft Kreativ-Kids-Club ab 4 Jahren, TP: Residenzgalerie, Kunstlabor im Domquartier, Infos & Anm.: 0662/8042-2109.

Kasperl und die Weihnachts-Fee Friedburger Puppenbühne Das Kino, Giselakai 11, Karten: 0660/4610030.

Volkskultur

Weihnachtslieder schenken Singstunde in der Weihnachtsliederfundgrube Bischofshaus, Foyer.

Sänger- & Musikantenstammtisch Gasthof Kuglhof, Kugelhofstraße 13.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Schloss Mirabell; Gneis, Eduard-Macheiner-Str.; Josefiau, Hans-Webersdorfer-Str.; Aigen, Josef-Kaut-Str./Ecke Slavi-Soucek-Str.

Flohmarkt

Bücher- & Schallplattenflohmarkt Lions Club Elsbethen Europark, 1. Obergeschoss.

Die Sosa Flohmarktshop Scherzhauserfeldstraße 10, Info: 0699/10147660.

Advent

Adventmarkt "Winterwunderwald" St.-Peter-Stiftskulinarium, St.-Peter-Bezirk 1.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Hellbrunner Adventzauber Schloss Hellbrunn.

Weihnachtsmarkt Salzburger Landeskrankenhaus gegenüber der Apotheke.

Adventmarkt Festung Hohensalzburg.

Adventmarkt Salzachsee Liefering.

Weihnachtsmarkt Offene Kreativ Werkstatt, Glockengasse 4 c.

RADIOFABRIK

Global Sounds Spezial Susheela Raman Oida Eine Sendereihe von und mit den neuen Alten The Sky Is Crying Blues Radio Eine Sendung der "The Sky Is Crying Blues Society" Salzburg Stadtteilradio Schallmoos Best of Broken Christmas it's TALK Stories und mehr von & für die it's Family & Friends der FH

Salzburg Fondue An den Grenzen der Freiheit des Freien Radios mit Robert Presslaber zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Anif Turmblasen Schloss Anif.

Bergheim Plainer Christkindlmarkt im Außenbereich des Hotels Gasthof Maria Plain.

Bürmoos Kultur- & Bildungsstammtisch Kerngespräch VA: Sbg. Bildungswerk, Pizzeria Palazzo.

Elsbethen Öffnung des Adventfensters mit dem Lainerhof-Quartett, Museum zum Pulvermacher.

Eugendorf Eugendorfer Advent Marktplatz.

Faistenau Krampuslauf Faistenauer Krampusse & Gastgruppen Dorfplatz.

Göming O du stille Zeit Adventkonzert mit der Unteracher Tanzlmusi, Christine Eberherr & Laudate, Gemeindesaal, Karten: laudate@sbg.at

Grödig Adventmarkt St. Leonhard.

Grödig Krippenausstellung Untersbergmuseum.

Koppl Adventmarkt beim Guggenthaler Kircherl.

Mattsee Blütensterne am Weg zur Heiligen Nacht Advent-Impuls mit Reante Ourth & dem Trio Pathetique, Stiftskirche, Infos: 0676/4015191.

Neumark t Weihnachtsbäckerei Workshop mit Kerstin Bergmayr; Plusregion trifft sich Ausstellung VA: Sbg. Bildungswerk, Museum Fronfeste.

Seeham Feuer- & Perchtenshow Teufelsgraben.

Seekirchen LichterLeuchten am Wallersee Zauberhaftes.Kinder.Lachen Strandbad.

Seekirchen Rotkäppchen Theaterachse Ich-Kann-Nicht-Singen-Chor Weihnachtsedition Ltg.: Richard Griesfelder, Kulturhaus Emailwerk, Infos: www.kunstbox.at

Seekirchen Adventsingen mit der Liedertafel Seekirchen & Alex Grots, MA MA (Orgel), Texte: Brigitte Trnka & Walter Müller, Stiftskirche, Karten: kontakt@liedertafel-seekirchen.at

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

St. Gilgen Franz Kirchner Big Band Christmas Special Mozarthaus, Infos: www.mozarthaus.info

St. Gilgen Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.

Strobl Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.

THALGAU Perchtenlauf Volksschule/Stockhalle.

Thalgau Kurt und seine Oberkrainer Kurt Volksschulaula.

TENNENGAU

Bad vigaun Kabarett im Wirtshaus - Voller Freude Weihnachtskabarett Genussherberge Langwies.

Hallein Auszeit Lesung mit Birgit Birnbacher; Nora putzt Theaterintervention mit Nadine Mühlbück, Keltenmuseum, Anm.: 06245/80783.

Hallein gruber and more Atelierkonzert mit Matthias Schorn (Klarinette), Ania Druml (Violoncello) & Sophie Druml (Klavier), Industriekomplex Antosch, Pernerinsel, Zählkarten: 06245/80783

Hallein ÖDV-Gruppe Tennengau Gesprächsrunde & Jahresausklang Landesklinik, Bürgermeisterstr. 34, Infos: 0664/9146410.

Hallein Weihnachtsmarkt Pernerinsel, Alte Saline, Eintritt frei.

Kuchl Musikkapelle Kuchl Kirchenkonzert mit Berhard Holl, Rupert Struber & Georg Winkler, Pfarrkirche.

Oberalm Adventkonzert mit dem Kirchenchor St. Stephanus, dem Oberalmer Dreiklang, dem Bläserensemble der TMK Oberalm, Gottfried Fallenegger, Georg Steiner & Heidemarie Soucek, Pfarrkirche, Eintritt frei.

PONGAU

Böckstein A Spur durch'n Schnee Adventsingen mit dem Chor GastEinKlang, Wallfahrtskirche "Maria vom guten Rat".

Filzmoos Weihnachtsidylle Adventwanderung Hofalm, Infos: 0664/4457781.

Grossarl Bergadvent Ortskern.

St. Veit Offene Trauergruppe Hospizbewegung Salzburg Pfarrsaal.

Wagrain Stille Nacht Führung Stille Nacht Museum im Pflegerschlössl.

Werfen Wann's heia a Kletznbrot geit Adventsingen mit Bläser- & Klarinettenensemble der Werksmusik Tenneck und der Liedertafel Werfen, Pfarrkirche.

Werfen Adventmarkt Burg Hohenwerfen.

PINZGAU

Bruck Krippenausstellung & Adventmarkt Pfarrhof & Vorplatz.

Leogang Krampusrummel Steinbergstadion.

Leogang Kapelle so&so Konzert AsitzBräu.

Piesendorf Blutspende Rotes Kreuz Volksschule.

Saalfelden Christkindlmarkt Rathausplatz.

Saalfelden Kasperl und das Tannenbäumchen Puppentheater Sindri Kunsthaus Nexus, Infos: www.kunsthausnexus.com

Uttendorf Tanz ab der Lebensmitte Tanz Volksschule, Info: Burgi Höller, 0664/44 58 333.

Zell am See Pensionsversicherungsangelegenheiten Sprechtag Österr. Gesundheitskasse, Ebenbergstraße 3.

Zell am See Zeller Sternenadvent Markt Stadtplatz; Elisabethpark.

LUNGAU

Lessach Die Weisenbläser sind unterwegs Ortsgebiet.

Mauterndorf Großer Krampuslauf Marktbereich.

Mauterndorf Adventmarkt Burg Mauterndorf.

Unternberg Krampuslauf beim Bauhof.

St. Michael Kreative Märchenstunde Bibliothek, Pfarrsaal.

St. Michael Ensemble Zomm Xunga Mauterndorf Adventklang Pfarrkirche.

tamsweg Liturgischer Nachtspaziergang Parkplatz Prebersee.

tamsweg Adventzauber Schlosspark.

Zederhaus Blutspende Rotes Kreuz Volksschule.

NACHBARN

Berchtesgaden Die Alpen und wie sie unser Wetter beeinflussen Lesung mit Rolf Schlenker, Haus der Berge, Eintritt frei.

Berchtesgaden Adventkonzert mit Justyna Ilnicka & Adrian Suciu, Franziskanerkloster.

Freilassing Christkindlmarkt Ortszentrum.

St. wolfgang Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.