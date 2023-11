Veranstaltungen am Donnerstag, 9. November 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

The Complete Works of William Shakespeare Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Jeanne d'Arc Premiere kleines theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Loriot Meisterwerke Kabarett mit Anita Köchl & Edi Jäger, Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/84 51 10.

Absolvent/-innenvorspiele Theater im KunstQuartier, Paris-Lodron-Straße 2a, Eintritt frei, Reservierung: shop.eventjet.at/mozarteum

kollektiv Kollinski: Big Bang ARGEkultur, U.-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Konzerte

Mouvements Kirchenmusikalischer Herbst mit Alexandra Lassnig-Walder (Sopran) & Gregor Unterkofler (Orgel), Dreifaltigkeitskirche St. Peter, Eintritt frei, Infos: www.kirchenmusikalischerherbst.at

Between Paganini and Jimmy Hendrix Treffpunkt Solitär: Die Gitarre mit Pavel Steidl, Universität Mozarteum Salzburg, Solitär, Mirabellplatz, Eintritt frei, Karten: shop.eventjet.at/mozarteum

Faschings-Lustbarkeiten Musik & Wort-Konzert mit dem Oberton String Octet & Stefan Wilkening (Rezitation), Stiftung Mozarteum, Schwarzstraße 26, Karten: 0662/873154.

Klaviermusik zur Schrannenzeit mit Markus Bunge (C.-Bechstein-Flügel), Werke von Chopin, Haydn & Tiersen, Christuskirche, Schwarzstraße 25.

Sounds like Klezmer mit dem Ensemble Teo Collori in Momento Cigano, Villa Vicina, Schwarzstraße 30, Infos: www.ikg-salzburg.at/events

Music in Mirabell Salzburg Classics mit Petra Kiss, Schlosskirche Mirabell, Karten: 0650/5009150.

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Rian + Dani Lia Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

El Infierno Musical feat. Christoph Kurzmann & Ken Vandermark, u.v.m. , Jazzit, Elisabethstraße 11, Karten: ticket@jazzit.at

Gappmayer & Marageter Shakespeare, Hubert-Sattler-Gasse 3.

Vernissagen

Adventausstellung Salzburger Blumenschlössl, Eichetstraße 9-11.

Grazer Schule. Stil & Wert eine Phänomens Ziviltechnikerkammer OÖ/Sbg., Bacherhammerstraße 14.

Literatur

peng! 15. Krimifest mit Ellen Dunne, Pippo Pollina, Ursula Poznanski, Thomas Raab & Heinrich Steinfest, Literaturhaus Salzburg, Struberg. 23, Info: 0662/422411.

Spiel mit mir Szenische Lesung mit Sasa Hanten-Schmidt, MdMS Mönchsberg.

Bildung

Kaddisch Gedenken an die Novemberpogrome 1938 Musikalische Gestaltung: Ensemble BachWerkVokal, Lesung: Hannes Eichmann & Installation: Oskar Stocker & Luis Rivera, Kollegienkirche, Universtitätsplatz 20.

Kärnten, Land der Lagunen und der Saurier! Vortrag mit Karl Weiss, Haus der Natur,Vortragssaal, Museumsplatz 5, Eintritt frei.

Vorhang auf! Theaterfotografie von Ruth Walz Kuratorinnenführung mit Barbara Herzog, MdMS Rupertinum.

(K)ein Platz für die Kunst? Gedanken zu Kirchenbau und Kirchenkunst unter Erzbischof Colloredo Vortrag mit Dözesankonservator MMMag. Dr. Roland Kerschbaum, Müllner Bräu, Saal 3, Lindhofstraße 7.

Bildung mach Mädchen stark Kamingespräch VA: Salzburg-Singida, Kapitelsaal, Kapitelplatz 6, Anm.: 0681/81281156.

Pecha Kucha Night mit Marina Hämmerle, Lukas Crepaz, Robert Temel, Alexander Petutschnig, Kajetan Steiner, Leonhard Eitzinger-Lange & Ursula Maier-Rabler, Architekturhaus, Sinnhubstraße 3, Infos: www.initiativearchitektur.at

Faces of Africa Bildervortrag mit Norbert Kopf, Pfarrsaal St. Elisabeth, Plainstraße 42A, Eintritt frei, Spenden für das SoriNaTu Schulprojekt erbeten.

Waldkapelle und Schwanengesang Treffpunkt Musik mit Gottfried Franz Kasparek & Leopold Hager, Wehrlesaal, Erzbischof-Gebhard-Str. 10, Infos: www.mozarteumorchester.at

Immunstärkendes Vortrag mit Monika Rosenstatter, VA: Sbg. Bildungswerk, Pfarrzentrum Morzg, Gneiserstraße 62, Infos: 0676/3741799.

Digital gemeinsam ist weniger einsam Workshop mit Mag. Dr. Margit Seiwald, VA: Sbg. Bildungswerk, Pfarre Maxglan, Loiplstube, Maximiliangasse 2.

Global citizenship in secondary education: from theory to practice Vortrag & Diskussion mit Prof. Dr. Abdeljalil Akkari, Unipark Nonntal, Erzabt-Klotz-Str. 1, Eintritt frei.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Chorprobe des Salzburger Liederkranzes neue Sänger/-innen sind herzlich willkommen, Lainerhof, Probelokal, Gneiserstr. 14, Infos: 0664/8232220.

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstraße 42a.

Volkskultur

Volksliedsingen mit Chorleiter Erwin Angerer; Schuhplattlerkurs Anfänger mit Michael Matl; Schuhplattlerkurs Fortgeschrittene mit Johann Erlbacher, Lainerhof, Gneiser Str. 14, Infos: 0664/2812915.

Kinder

Lichterglanz und Farbenspiel Kreativ-Kids-Club ab 4 Jahren, TP: Residenzgalerie, Kunstlabor im Domquartier, Infos & Anm.: 0662/8042-2109.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Schloss Mirabell; Gneis, Eduard-Macheiner-Str.; Josefiau, Hans-Webersdorfer-Str.; Aigen, Josef-Kaut-Str./Ecke Slavi-Soucek-Str.

Wanderung

Salzburger Herzverband

Wanderung von Großgmain nach Bad Reichenhall

TP: Salzburger Busbahnhof, Buslinie 180, Einkehr: Bürgerbräu Bad Reichenhall.

Flohmarkt

Die Sosa Flohmarktshop Scherzhauserfeldstraße 10, Info: 0699/10147660.

RADIOFABRIK

Zwischen Einsamkeit & Zusammenhalt Was schafft Gemeinschaft? Themenschwerpunkt 2023 der Freien Radios Österreich unerhört! Das Magazin -- offen und vielschichtig Earl's Black Ear Plough Anspruchsvolle Rockmusik aus genreübergreifenden Grenzbereichen zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Faistenau Sing mit Offenes Singen Volksliedsingkreis Faistenau mit Ulli Weichinger, Vereinslokal VL-Singkreis Faistenau.

Hallwang Lungo4 Konzert Kulturzentrum, Karten: www.oeticket.com

Henndorf Frauen - Leidenschaftlich Vernissage VA: Henndorfer Kulturkreis, Wallerseehalle.

Hof Hofer Gemeindechronik Präsentation VA: Sbg. Bildungswerk, K. U. L. T.

Oberndorf Christof Paulowitz Vernissage Pfarrsaal.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

St. Georgen Das sündige Dorf oder der vergessene Teufel

Theater Theater Holzhausen, Holzhauser Straße 68,

Infos: www.theater-holzhausen.at

thalgau Frauenkräuter Kräuterworkshop Hundsmarktmühle.

Wals-Siezenheim Do Trans-Art mit Trans-Art-Künstlerin Astrid Rieder & Franziska Krug (Elektronik), Atelier, Bundesstr. 37, Infos: www.astrid-rieder.com

TENNENGAU

Hallein Bier und Tour Führung Hofbräu Klatenhausen, Anm.: 06245/7955267.

Puch Tschaikowsy & Haydn Konzert mit Sergey Malov (Violine & Violoncello da spalla) & der Philharmonie Salzburg, Ltg.: Elisabeth Fuchs, Zentrum für Visionen, Puch-Urstein Nord 16-30, www.philharmoniesalzburg.at

PONGAU

Filzmoos Blutspende Rotes Kreuz Volksschule.

Goldegg Kniend und mit aufgeregten Fingern verschworen Vortrag & Gespräch mit Julia Kirchner-Stießen, Schloss, Infos: www.schlossgoldegg.at

Hüttau Cäciliakonzert Öffentliche Generalprobe mit der Trachtenmusikkapelle Hüttau, Volksschule. Turnsaal.

Pfarrwerfen Thema: Widerstand Gesprächskreis Philosophie, Spiritualität und Kunst Moderation: Mag. Edith Kammerlander, Volksschule.

St. Johann Benefiz Drum Circle VA: PongaBeat, Volksschule am Dom.

Wagrain FilmUp! Kurzfilmabend Stille Nacht Museum im Pflegerschlössl, Infos & Karten: 0664/2360014.

PINZGAU

Bruck Riskant unterwegs Vortrag mit BA.MA Birgit Proksch, VA: Sbg. Bildungswerk, Mittelschule.

Bruck Blutspende Rotes Kreuz Mittelschule.

Bramberg Auf Vorrat Buchpräsentation mit Margit Brauneder & Karin Buchart, Tourismusschule, Wennser Straße 50, Anm.: 0664/5205203.

Uttendorf Tanz ab der Lebensmitte Tanz Volksschule, Info: Burgi Höller, 0664/44 58 333.

Zell am See Pensionsversicherungsangelegenheiten Sprechtag Österr. Gesundheitskasse, Ebenbergstraße 3.

LUNGAU

Mariapfarr Zukunft muss nach Besserem schmecken Lesung & Gespräch mit Franz Küberl, VA: Kath. Bildungswerk, Joseph Mohr Saal.