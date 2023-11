Veranstaltungen am Donnerstag, 16. November 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Christoph Fritz Kabarett kleines theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Krimi liegt in der Luft Dinner & Comedy Krimi mit der Theater Dinner Company, Stiegl-Brauwelt, Karten: 050/1492-1492 oder brauwelt@stiegl.at

Konzerte

Brahms' Violinkonzert mit Arabella Steinbacher (Violine) & Göteborgs Symfoniker, Ltg.: Santtu-Matias Rouvali, Großes Festspielhaus, Hofstallgasse 1, Infos & Karten: www.kulturvereinigung.com

Symphonische Blasmusik mit dem Mozarteumorchester Salzburg, Ltg.: Tobias Wögerer, Stiftung Mozarteum, Schwarzstraße 26, Karten: 0662/873154.

Klaviermusik zur Schrannenzeit mit Markus Bunge (C.-Bechstein-Flügel), Werke von Händel, Mozart & Schubert, Christuskirche, Schwarzstraße 25.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Querschläger Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Playlist Salzburg Open Mind Frequently ARGEkultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Vernissagen

AIR - artists-in-residence 14. Jahresausstellung Stadtgalerie Mozartplatz, Mozartplatz 5.

Lea Anders Uniklinikum Salzburg Campus LKH, Psychosomatische Ambulanz (Gebäude C/Eingang C5/3. Stock).

Arts of Change - Change of Arts Universität Mozarteum, Foyer, Mirabellplatz 1, Eintritt frei.

Literatur

Aufgeblättert Literarisches Quartett mit Christa Gürtler, Klaus Seufer-Wasserthal, Anton Thuswaldner & Uta Degner, Rupertus Buchhandlung, Dreifaltigkeitsgasse 12, Eintritt frei, Info: 0662/422411.

Auch die Nacht hat eine Farbe Lesung mit Marianne Ach, Evangelisches Pfarrzentrum, Schwarzstraße 25.

Was darf ich hoffen? Einsichten eines praktischen Philosophen Buchpräsentation & Vortrag mit Dr. Wolfgang Pullmann, Paracelsus Buchhandlung, Steingasse 47, Eintritt frei.

Bildung

30 Jahre Kunst - Astrid Rieder trans-Art Workshop mit Astrid Rieder, Celina Hubmann, Agustin Castilla-Àvila & Paul Eiser, Appendix Art Hub im Salzburger Kunstverein, Hellbrunner Straße 3, Eintritt frei, Anm.: mail@astrid-rieder-com

Hass im Netz Lerncafé VA: Sbg. Bildungswerk, Lerncafé, Plainstraße 42a.

Die heilsame Kraft des Atems Vortrag, Gespräch & Workshop mit Georg Klebel, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal Gneis, Eduard-Macheiner-Straße 4.

Grenzenlos kochen Workshop VA: Sbg. Bildungswerk, Pfarrsaal Parsch, Geißmayerstraße 6, Eintritt frei, Infos: stadtteilverein.parsch@gmail.com

Das Prinzip "Superblock" Vortrag & Diskussion mit Florian Lorenz , Georg Wieser,

Florian Keiper & Stephan Kunze, Architekturhaus, Sinnhubstraße 3, Infos: initiativearchitektur.at

Digital gemeinsam ist weniger einsam Digitaler Stammtisch für Senior/-innen VA: Sbg. Bildungswerk, Freiraum Gneis.

Lange Nacht der Philosophie Treffpunkt Philosophie - Neue Akropolis Salzburg, Wolf-Dietrich-Straße 12, Infos: 0662/882994.

Working on a just transformation in Nepal Vortrag & Diskussion (Englisch) mit Suman Basnet MBA & Mag. Robert Bichler (HS 435); Eine neue Welle des Extraktivismus? Die sozial-ökologischen Folgen der europäischen Energiewende für Lateinamerika Vortrag & Diskussion mit PD Dr. Anne Tittor (HS 425), Natur- und Lebenswissenschaftliche Fakultät, Hellbrunnerstr. 34, Eintritt frei.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Chorprobe des Salzburger Liederkranzes neue Sänger/-innen sind herzlich willkommen, Lainerhof, Probelokal, Gneiserstr. 14, Infos: 0664/8232220.

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstraße 42a.

Volkskultur

Volksliedsingen mit Chorleiter Erwin Angerer; Schuhplattlerkurs Anfänger mit Michael Matl; Schuhplattlerkurs Fortgeschrittene mit Johann Erlbacher, Lainerhof, Gneiser Str. 14, Infos: 0664/2812915.

Kinder

Lichterglanz und Farbenspiel Kreativ-Kids-Club ab 4 Jahren, TP: Residenzgalerie, Kunstlabor im Domquartier, Infos & Anm.: 0662/8042-2109.

Tanz Labor für Kinder ab 6 Jahren, tanz_house Studio, Ulrike-Gschwandtner-Str.5, Infos & Anm.: 0664/2430159.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Schloss Mirabell; Gneis, Eduard-Macheiner-Str.; Josefiau, Hans-Webersdorfer-Str.; Aigen, Josef-Kaut-Str./Ecke Slavi-Soucek-Str.

Flohmarkt

Die Sosa Flohmarktshop Scherzhauserfeldstraße 10, Info: 0699/10147660.

RADIOFABRIK

Zwischen Einsamkeit und Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft? Themenschwerpunkt 2023 der Freien Radios Österreich Turbo Radio Das öffentlich-musikalische Organ der Turbojugend Salzburg SPECIAL: AMPLIFIED . Retro sounds from the tube-amp era and beyond zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

ebenau Alte Kirche, neue Wege? Vortrag & Diskussion mit Mag. Richard Schwarzenauer, VA: Kath. Bildungswerk, Zenkersaal.

Faistenau Sing mit Offenes Singen Volksliedsingkreis Faistenau mit Ulli Weichinger, Vereinslokal VL-Singkreis Faistenau.

Hallwang Eva Maria Marold Kabarett Kulturzentrum, Karten: www.oeticket.com

Hof Florian Günther Comedy Show K. U. L. T., Karten: www.oeticket.com

Mattsee Stummfilm Abend mit Klavierbegleitung Ferdnand Porsche Erlebniswelt fahr(T)raum, Infos: www.fahrtraum.at

Neumarkt Weggefährten. Sepp Forcher und Johann Weyringer Ausstellung Museum Fronfeste.

Obertrum Gefühle werden nicht dement! Vortrag & Gespräch mit DI Manfred Fischer, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrhof.

Seeham Ist das schon Mediensucht? Wie man Kinder und Jugendliche im Umgang mit Smartphone & Co begleitet Vortrag mit Katharina Stainer BA, VA: Sbg. Bildungswerk, Volksschule, Eintritt frei.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

Wals-Siezenheim Eva Lind Vernissage Die Bachschmiede, Eintritt frei.

Wals-Siezenheim Gefühlsstarke Kinder verstehen und begleiten Vortrag mit Nina Marlene Gaugl BEd, VA: Sbg. Bildungswerk, Volksschule, Eintritt frei.

TENNENGAU

Hallein Bier und Tour Führung Hofbräu Klatenhausen, Anm.: 06245/7955267.

Rif Räuchern in der stillen Zeit Workshop VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

PONGAU

Bischofshofen Angreifbarer Glaube Vortrag & Gespräch mit P. Mag. Ilias Papadopoulos & Dr. Josef Johann Pletzer, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

Pfarrwerfen Kratzen, treten, beißen! ElternWerkstatt mit Carina Schreiner, VA: Kath. Bildungswerk, Seniorenwohnhaus St. Cyriak.

PINZGAU

Lofer ÖDV-Gruppe Lofer Gesprächsrunde Pfarrsaal, Infos: 06588/20002.

Neukirchen Wenn ich das gewusst hätte! Geschichten aus dem Lebensraum Tageshospiz Lesung mit Brigitte Trnka & Walter Müller, Tauriska Kammerlanderstall.

Saalfelden Konservativ, liberal oder was sonst? Vortrag & Gespräch mit Mag. Sebastian Riedel BSc, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal.

Uttendorf Tanz ab der Lebensmitte Tanz Volksschule, Info: Burgi Höller, 0664/44 58 333.

Zell am See Pensionsversicherungsangelegenheiten Sprechtag Österr. Gesundheitskasse, Ebenbergstraße 3.

LUNGAU

Mauterndorf Valentin Film Burg Mauterndorf, Eintritt frei.