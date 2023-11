Veranstaltungen am Donnerstag, 23. November 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Aida Oper Felsenreitschule, Hofstallgasse 1, Karten: 0662/871512-222.

Pubquiz Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Tinder - A fucked up Night kleines theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Weinzettl & Rudle Kabarett Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Konzerte

Fluid Klassik pur mit Benjamin Herzl (Violine) & Ingmar Lazar (Klavier), Siftung Mozarteum, Wiener Saal, Schwarzstraße 26, Karten: 0662/873154.

Männerchor Typographia vor dem Salzburger Dom.

Klaviermusik zur Schrannenzeit mit Markus Bunge (C.-Bechstein-Flügel), Werke von Bach, Beethoven & Weiss/Thiele, Christuskirche, Schwarzstraße 25.

Vokalensemble Auftakt Das Off-Theater, Eichstraße 5, Karten: www.off.theater

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Werner Raditschnig & Burkhard Stangl Stadtgalerie Lehen, Inge-Morath-Platz 31.

Der Nino aus Wien mit Band ARGEkultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Inlagranti/Mandelkern/DJ Hot Doc Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

Vernissagen

Charity Ausstellung zu Gunsten der Caritas Virgilambulanz Galerie Thaddaeus Ropac, Mirabellplatz 2.

Literatur

Sendbriefe der Stadt Salzburg 1483-1514. Politik, Wirtschaft, Alltag zwischen Mittelalter und Neuzeit in 381 Dokumenten Buchpräsentation mit Dr. Peter F. Kammel & Dr. Fritz Koller, Haus der Stadtgeschichte, Glockengasse 8

Bildung

Digital gemeinsam ist weniger einsam Digitaler Stammtisch mit Mag. Dr. Margit Seiwald, VA: Sbg. Bildungswerk, Pfarrzentrum Maxglan, Loiplstube.

Herrliche Aussichten von zu Hause: Der Glockenspielturm Museum digital mit Kay-Michael Dankl & Gina Schönberger, Anm. & Link: kunstvermittlung@salzburgmuseum.at

How does religion shape societies? On the relevance of religion for transformation process Vortrag & Diskussion (Englisch) mit Magdalena Andrea Kraus MA MA & Br. Dr. Jonas Yawovi Dzinekou, Theologische Fakultät, HS 103, Universitätsplatz 1, Eintritt frei.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Chorprobe des Salzburger Liederkranzes neue Sänger/-innen sind herzlich willkommen, Lainerhof, Probelokal, Gneiserstr. 14, Infos: 0664/8232220.

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstraße 42a.

Volkskultur

Volksliedsingen mit Chorleiter Erwin Angerer; Schuhplattlerkurs Anfänger mit Michael Matl; Schuhplattlerkurs Fortgeschrittene mit Johann Erlbacher, Lainerhof, Gneiser Str. 14, Infos: 0664/2812915.

Kinder

Kasperl und der geheimnisvolle Dudelsack Friedburger Puppenbühne Das Kino, Giselakai 11, Karten: 0660/4610030.

Lichterglanz und Farbenspiel Kreativ-Kids-Club ab 4 Jahren, TP: Residenzgalerie, Kunstlabor im Domquartier, Infos & Anm.: 0662/8042-2109.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Schloss Mirabell; Gneis, Eduard-Macheiner-Str.; Josefiau, Hans-Webersdorfer-Str.; Aigen, Josef-Kaut-Str./Ecke Slavi-Soucek-Str.

Advent

Hellbrunner Adventzauber Schloss Hellbrunn.

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Flohmarkt

Die Sosa Flohmarktshop Scherzhauserfeldstraße 10, Info: 0699/10147660.

Wanderung

Salzburger Herzverband

Wanderung entlang der Königseeache

TP: Salzburger Busbahnhof, Buslinie 170 bis Station Waldbadstraße, Einkehr: Gasthof Brückenwirt.

RADIOFABRIK

unerhört! Das Magazin - offen und vielschichtig Radio Lebenshilfe Salzburg Menschen mit Behinderung am Wort Earl's Black Ear Plough Anspruchsvolle Rockmusik aus genreübergreifenden Grenzbereichen zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Elsbethen Selbstbestimmt Aktivsein Informationsabend mit Mag. Christine Sablatnig & Mag. Richarda Mühlthaler, VA: Kath. Bildungswerk, Treffpunkt Bildung.

Faistenau Sing mit Offenes Singen Volksliedsingkreis Faistenau mit Ulli Weichinger, Vereinslokal VL-Singkreis Faistenau.

Neumarkt Durchnähte Bildwelten Designschau & Ausstellungsseröffnung mit Monica Schachl, Museum Fronfeste & Kramerey.

Oberndorf Offene Trauergruppe VA: Hospiz-Team Flachgau/Oberndorf, Seniorenwohnhaus, Gästeraum/EG, Infos & Anm.: 0676/83749-302.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

St. Georgen Unsere Zeit in Gottes Händen Vortrag & Gespräch mit Domkap. GR Mag. Tobias Giglmayr, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal.

Strasswalchen Damit der Geduldsfaden nicht reißt! ElternWerkstatt mit Sabine Schäffer, VA: Kath. Bildungswerk, Seniorenwohnhaus.

Wals Adventmarkt Zentrum Walser Birnbaum.

TENNENGAU

Adnet Was will mir mein Körper mitteilen? Vortrag & Gespräch mit Helga Wallner-Flöckner BSc MIM, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

Golling Das Glück helfen zu können Vortrag mit Dr. Christian Gruber, VA: Kath. Bildungswerk, Neue Mittelschule.

Hallein Bier und Tour Führung Hofbräu Klatenhausen, Anm.: 06245/7955267.

Puch Contacta Karrieremesse für Studierende Campus Urstein.

Puch Tourism as income generator ... or not? A special perspective for countries of the global south Vortrag (in Englisch) mit Tonderayi Mageza & Eva Brucker, FH Salzburg, Campus Urstein, Raum 110.

PONGAU

Bischofshofen Öffentliche Gemeindeversammlung Kultursaal.

St. Johann Meine vielen Väter Lesung mit Hamed Abboud, kultur:treff im Haus der Musik, Infos: www.kultur-plattform.at

PINZGAU

Neukirchen ZUG - eine Reise mit Erich Kästner Theater-Revue mit Zelinksi, Cinetheatro, Infos & Karten: www.cinetheatro.com

Niedernsill Blutspende Rotes Kreuz Volksschule.

Uttendorf Natürliche Hautpflege mit nativen Pflanzenölen Vortrag & Gespräch mit Brigitte Buchberger-Ponta, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal.

Uttendorf Tanz ab der Lebensmitte Tanz Volksschule, Info: Burgi Höller, 0664/44 58 333.

Zell am See Pensionsversicherungsangelegenheiten Sprechtag Österr. Gesundheitskasse, Ebenbergstraße 3.

LUNGAU

tamsweg Wünsche - Werte - Wirklichkeit Vortrag & Gespräch mit Brigitte Steinacher-Sigl, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrhof.