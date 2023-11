Veranstaltungen am Donnerstag, 30. November 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Winterfest

Circus Cirkör Theaterzelt Sax Ensemble Spiegelzelt im Volksgarten, Karten: 0662/8875801, Winterfestkassa Europark, www.winterfest.at

Theater

Die Erfindung der Demokratie Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Nachtland Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Moving Lights - Moving Lives ARGEkultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Konzerte

Und Weihnachten ist überall mit Wolfgang Böck (Klavier) & dem Martin Gasselsberger Trio, Salzburger Marionettentheater, Schwarzstraße 24, Karten: www.kulturvereinigung.com

Klaviermusik zur Schrannenzeit mit Markus Bunge (C.-Bechstein-Flügel), Werke von Bach, Beethoven & Weiss/Thiele, Christuskirche, Schwarzstraße 25.

duo eventuell. LIMINA Festival Kleines Studio; Ensemble Garage LIMINA Festival Solitär, Universität Mozarteum Salzburg, Mirabellplatz 1, Eintritt frei, Karten: shop.eventjet.at/mozarteum

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Dome of Rock mit Karg & Nekrodeus, Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

26th Guinness Irish Christmas mit Shirley Grimes & 3 On The Bund, Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Vernissagen

Tina Hainschwang Stadtgalerie Lehen, Inge-Morath-Platz 31.

Open Territory Fotohof, Inge-Morath-Platz 1-3.

Anna Jermolaewa. Otto-Breicha-Preis für Fotokunst 2021 & See! Die Film- und Videosammlung der Generali Foundation MdMS Mönchsberg.

Literatur

Krieg und Frieden - ein Widerstehen Reihe StreitBar Academy Bar, Franz-Josef-Straße 4, Info: 0662/422411.

Ein wenig Lüge gehört zur Schönheit Lesung mit Albert Weilguny, Theater im KunstQuartier, Paris-Lodron-Str. 2a, Eintritt frei, Karten: shop.eventjet.at/mozarteum

Stefan Zweig im Fokus. Das neue "Stefan Zweig Album" Buchpräsentation & Vortrag mit Oliver Matuschek, Moderation: Manfred Mittermayer, VA: Literaturarchiv Salzburg, Edmunsburg, Europasaal, Mönchsberg 2.

Bildung

Ist Geiz geil? Vortrag mit Univ.-Prof. Anton Bucher, Auferstehungskirche, Dr.-Adolf-Altmann-Straße 10, Eintritt frei.

Aktuelle Entwicklungen im Hinzu- und Anrechnungsrecht Vortrag mit Sen.Sc.Dr. Gundla Likar-Peer, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Churfürststraße 1, Infos: theresa.pfeifenberger@plus.ac.at

Costa Rica Multivisions-Vortrag VA: Naturfreunde Salzburg, Augustiner Bräustübl, Saal 3, Lindhofstraße 7, Infos: 0664/4213157.

The Predictive Auditory System Through the Lens Of Magnetoencephalography Vortrag in englischer Sprache mit Nathan Weiz & Thomas Hartmann, Atelier im KunstQuartier, Bergstraße 12a, Infos: www.w-k.sbg.ac.at

Heilige Berge - Die Bedeutung Indigener Praktiken im Zeitalter des Klimawandels Vortrag mit M. Ajmal K. Masood, Afro-Asiatisches-Institut, Wiener-Philharmoniker-Gasse 2.

Umweltverhalten, Klimawandel und Pandemien in der Antike Vortrag & Gespräch mit Mag. Nikolaus Gruchmann, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum Aigen, Reinholdgasse 14.

Wachstum & Entfaltung durch Integration unserer Schattenseiten Workshop zur Schattenarbeit mit Denis Maksuti BSc, Paracelsus Buchhandlung, Eintritt frei, Steingasse 47.

Weihnachtliche Führung mit Turmblasen DomQuartier, Residenzgalerie, Residenzplatz 1.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Chorprobe des Salzburger Liederkranzes neue Sänger/-innen sind herzlich willkommen, Lainerhof, Probelokal, Gneiserstr. 14, Infos: 0664/8232220.

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstraße 42a.

Kinder

Adventkranzbinden Familienzeit für Kinder ab 5 Jahren, Spielzeug Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Schloss Mirabell; Gneis, Eduard-Macheiner-Str.; Josefiau, Hans-Webersdorfer-Str.; Aigen, Josef-Kaut-Str./Ecke Slavi-Soucek-Str.

Adventmärkte

Adventmarkt "Winterwunderwald" St.-Peter-Stiftskulinarium, St.-Peter-Bezirk 1.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Lions-Hütte Vanillekipferl für den guten Zweck Alter Markt.

Hellbrunner Adventzauber Schloss Hellbrunn.

Adventbasar Bücher & Musikalien KunstQuartier, Bergstraße 12.

Flohmarkt

Die Sosa Flohmarktshop Scherzhauserfeldstraße 10, Info: 0699/10147660.

RADIOFABRIK

unerhört! Das Magazin - offen und vielschichtig Werkspost Der politische Salzburg-Kommentar. Newsletter & Podcast Earl's Black Ear Plough Anspruchsvolle Rockmusik aus genreübergreifenden Grenzbereichen zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Anif Podcast - Woher kommt der Hype? Vortrag mit Mag. Irmgard Wutscher, Haus der Kultur, Infos: www.kultur-anif.at

Elsbethen Adventgeschichten Generationen miteinander mit Susanne Haubner, VA: Kath. Bildungswerk, Treffpunkt Bildung.

Faistenau Sing mit Offenes Singen Volksliedsingkreis Faistenau mit Ulli Weichinger, Vereinslokal VL-Singkreis Faistenau.

Hallwang Bluatschink - Der Schöne und das Biest Musik & Kabarett Kulturzentrum, Karten: www.oeticket.com

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

St. Gilgen Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.

Strobl Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.

Wals-Siezenheim Sternekochen 2 - Eine astrologisch-kulinarische Reise rund um die Welt Buchpräsentation mit Romana Hasenöhrl & Alexandra Neubacher, Bibliothek Walserfeld.

TENNENGAU

Hallein Singing Nest Choir & Musiker & Solisten des Mozarteums Konzert Stadtpfarrkirche, Eintritt frei.

Hallein Bier und Tour Führung Hofbräu Klatenhausen, Anm.: 06245/7955267.

Hallein Stille Nacht! Heilige Nacht! Führung Stille Nacht Museum.

PONGAU

Goldegg österreichisches ensemble für neue Musik Konzert Schloss, Infos: www.schlossgoldegg.at

Radstadt Das Lied davon Lesung & Musik mit Robert Kleindienst & Andrea Stöger, Zeughaus am Turm.

PINZGAU

Uttendorf Tanz ab der Lebensmitte Tanz Volksschule, Info: Burgi Höller, 0664/44 58 333.

Zell am See Pensionsversicherungsangelegenheiten Sprechtag Österr. Gesundheitskasse, Ebenbergstraße 3.

Nachbarn

St. wolfgang Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.