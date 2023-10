Veranstaltungen am Donnerstag, 5. Oktober 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Theater

Il barbiere di Siviglia Oper Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/87 15 12-222.

Stolz und Vorurteil* (*oder so) Jugendstück Antigone 19.30 Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/80 85-85.

Ehrenreichs Testamentseröffnung Theater Dinner Company - Dinner & Comedy Krimi Stiegl-Brauwelt, Karten: 050/1492-1492 oder brauwelt@stiegl.at

Hamlet von William Shakespeare in einer Bearbeitung von Feridun Zaimoglu und Günter Senkel Theater im KunstQuartier, Paris-Lodron-Str. 2a, Karten: https://shop.eventjet.at/mozarteum

Konzerte

Würth Philharmoniker Verboten schön Claudio Vandelli (Dirigent), Maximilian Hornung (Violoncello), Großer Saal, Stiftung Mozarteum, Karten: 0662/84 53 46.

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Ensemble Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/82 58 58.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten17.00Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/87 51 61.

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Musik zu Mittag Orgelkonzert12.00 Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Yeden Ensemble Kurze Reise in die Welt der türkischen Musik Stadtgalerie Lehen, Inge-Morath-Pl. 31.

Wiener Blond Bis in der Früh Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/84 51 10.

Salzburger Saitenstich Krimi-Musik-Tanz-Lesung Philharmonie Salzburg, Katharina Eigner (Krimiautorin), Jasmin Rituper (Tanzakrobatin), on stage im Gaia-Kellergewölbe, Müllner Hauptstr. 7, Karten: 0650/517 20 30.

101 Approved, Spilif (AT) & Band, DJ Sticky (DE), Special Guest Band live Rockhouse-Bar, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/88 49 14.

Tanz

tanz_house Festival In Concert Yorgos Pervolarakis, ArgeKultur Foyer, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Info: 0662/84 87 84.

tanz_house Festival Rosana Ribeiro/Selva - Echoes of Resistance ArgeKultur Salzburg, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/84 87 84.

tanz_house Festival Tomaz Simatovic & András Meszerics tanz_house Studio, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/84 87 84.

Literatur

Thomas Bernhard und die jungen Meister Literaturfrühstück mit Renate Langer Literaturhaus Salzburg, Struberg. 23, Info: 0662/42 24 11.

Bildung

Aufstieg auf den Glockenspielturm Führung Neue Residenz, Mozartpl. 1, Anm.: 0662/62 08 08-723.

Fischer von Erlach - Baumeister des Barock kostenlose Donnerstagsführung Neue Residenz, Mozartpl. 1, Anmeldung erf.: 0662/62 08 08-723.

Abendführung Salzburg Interessantes und Heiteres über die Festspielstadt TP: Eingang Schloss Mirabell, Anmeldung per SMS: 0676/81 42 32 90.

Wie ich der wurde, den ich mag Gespräch mit Pierre Stutz und Elisabeth Kraus, St. Virgil Salzburg, Ernst-Grein-Str. 14, Anmeldung erf.: 0662/65 90 10.

S-Link: Irrweg oder Chance? Stadt:Gespräch mit Dr. Günther Penetzdorer (Mobilitätsplaner), DI Dr. Heinz Kloss (Verkehrsexperte), Dr. Rosmarie Fuchshofer (Soziologin), Architekt DI Udo Heinrich (Planer), Ziviltechnikerkammer OÖ/Sbg., Bayerhamerstr. 14, Anmeldung: a.falger@arching-zt.at

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/496 80 11.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/340 17 57 (WhatsApp/SMS).

Chorprobe des Salzburger Liederkranzes neue Sänger/-innen sind herzlich willkommen, Lainerhof, Probelokal, Gneiser Str. 14, Infos: 0664/82 32 220.

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstraße 42a.

Kinder

KreativKids Club Kunst zum Ausprobieren ab 4 Jahren, Begleitpersonen willkommen, TP: Residenzgalerie (Residenz, 3. OG), Residenzpl. 1.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Schloss Mirabell; Gneis, Eduard-Macheiner-Str.; Josefiau, Hans-Webersdorfer-Str.; Aigen, Josef-Kaut-Str./Ecke Slavi-Soucek-Str.

Volkskultur

Volksliedsingen Kurs mit Chorleiter Erwin Angerer, Lainerhof, Gneiser Str. 14.

Sänger- und Musikantenstammtisch Treff Sbg. VolksLiedWerk, Gasthof Kuglhof, Kugelhofstr. 13.

Flohmarkt

Pfarre Itzling .

"Die Sosa" Flohmarktshop Lehen Scherzhauserfeldstr. 10.

RADIOFABRIK

Bewegungsmelder Kultur. Die Sendung der IG Kultur Österreich Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar. Newsletter & Podcast The Sky Is Crying Blues Radio. Eine Sendung der "The Sky Is Crying Blues Society" Salzburg ; zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.Radiofabrik.at

FLACHGAU

Elsbethen EKiZ-Café Eltern-Kind-Zentrum Salzburg Kathol. Bildungswerk, mit Mag. Dr. Dagmar Jeitler, Andrea Spiegelberger, Treffpunkt Bildung Elsbethen.

Bürmoos Kultur-und Bildungsstammtisch Kerngespräch Sbg. Bildungswerk, Pizzeria Palazzo.

Faistenau Offenes Singen Volksliedsingkreis Faistenau Sbg. VolksLiedWerk, mit Ulli Weichinger, Vereinslokal VL-Singkreis Faistenau.

Hallwang Kinderyoga Eltern-Kind-Zentrum Kathol. Bildungswerk, EKiZ.

Mattsee Lauter bunte Vögel Vortrag und Gespräch Kathol. Bildungswerk, Mag. Josef Bruckmoser, Pfarrheim Mattsee.

Plainfeld Komm mit ins Bauernhofabenteuer Eltern-Kind-Zentrum Kathol. Bildungswerk, Seppenbauernhof Plainfeld.

Seekirchen Offene Tanzprobe fürs Kranzl Sbg. VolksLiedWerk, GH Post.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestraße 57.

Wals Flohmarkt Zentrum Walser Birnbaum, Lagerstr. 1, Info: 0676/82 60 1301.

TENNENGAU

bad Vigaun Heimatmuseum Mesnerhäusl Führung Mesnerhäusl.

bad Vigaun Liederabend mit Lenity, Mediz. Zentrum.

hallein The KUH Trio: "The KUH again" Konzert mit Edi Köhldorfer (Gitarre), Frantisek Uhlir (Bass), Harry Tanschek (Schlagzeug), Karten: www.forum-hallein.at

Hallein ÖDV-Gruppe Tennengau Vortrag "Stoffwechsel, Säure-Basen-Haushalt", mit Christel Dressler, Landesklinik Hallein, Bürgermeisterstr. 34, Info: 0664/91 46 410.

Hallein Bier und Tour Führung Hofbräu Klatenhausen, Anm.: 0 62 45/795 52 67.

PONGAU

Goldegg Blutspende Rotes Kreuz Volksschule.

St. Johann KULTtalk Kerngespräch "Kulturentwicklungsplan Salzburg" LH-Stv. Stefan Schnöll, Stephan Maurer, Maria Fankhauser und Freidl Göschl, Moderation: Florian Oberhummer (SN) , Kulturplattform, Anm.: www.kultur-plattform.at

st. Veit Blutspende Rotes Kreuz Volksschule.

St. Veit Offene Trauergruppe Hospizbewegung Salzburg Pfarrsaal St. Veit.

PINZGAU

Maria Alm Café digital Workshop Sbg. Bildungswerk, mit Andreas Mayr, Anm.: 0 65 84/77 05, Haus der Begegnung.

Saalfelden Nanga Parbat - Mein Schicksalsberg Vortrag mit Reinhold Messner, Congress Saalfelden.

Uttendorf Tanz ab der Lebensmitte Tanz Volksschule, Info: Burgi Höller, 0664/44 58 333.

Zell am See Pensionsversicherungsangelegenheiten Sprechtag Österr. Gesundheitskasse, Ebenbergstraße 3.