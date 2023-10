Veranstaltungen am Donnerstag, 19. Oktober 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Lili, the danish girl Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Antigone Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Tinder - A fucked up Night kleines theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Soiree Mondiale Das Off-Theater, Eichstraße 5, Karten: www.off.theater

Von Assisi nach Rom Pilgerkabarett mit Christoph Lukas Schwaiger BEd, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal Leopoldskron-Moos, Moostraße 73.

Konzerte

Donnerstagskonzert 02 mit Karen Gomyo (Violine), Sasha Calin (Oboe), & dem Mozarteumorchester Salzburg, Ltg.: Constantinos Carydis, Stiftung Mozarteum, Großer Saal, Schwarzstraße 26, Infos & Karten: www.mozarteumorchester.at

Salzburger Festungskonzerte Mozart-Kammerorchester Salzburg Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/82 58 58.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten17.00Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

16th Scottish Colours Oval die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Salzburger Saitenstich Krimi-Musik-Tanz-Lesung Philharmonie Salzburg, Katharina Eigner (Krimiautorin), Jasmin Rituper (Tanzakrobatin), on stage im Gaia-Kellergewölbe, Müllner Hauptstr. 7, Karten: 0650/517 20 30.

Vernissagen

Thomas Behling & Anna Lerchbaumer periscope, Sterneckstraße 10.

Literatur

Ich war BILD Lesung & Gepräch mit Kai Diekmann, im Living Room Salzburg, Bayerhammerstraße 18, Anm.: blog.werbungsalzburg.at

Bildung

Pecha Kucha Night Salzburg Vol. 58 Diskurs mit der John Bruno Revival Band, ARGEkultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Welchen Herausforderungen und Aufgaben muss sich ein Absolvent/-innenverein in einer säkularisierten Welt stellen? Jubiläumsveranstaltung mit Impulsreferat & Diskussion mit Dr. Wolfgang Schüssel, Mag. Eva-Maria Vogel, Mag. Rudolf Luftensteiner & P. Provinzial Michael Huber MSC, PG Liefering, Theatersaal, Schönleitenstr. 1, Eintritt frei.

Teff - Die Zwerghirse - klein aber oho! Weltdinner Äthiopien mit Kadija Salzwimmer, Afro-Asiatisches-Institut, Seminarraum, Wiener-Philharmoniker-Gasse 2, Anm.: 0662/84141313.

Schicksale, die herausfordern Vortrag & Gespräch mit Dipl.-Theol. Bernhard Sperling, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal Parsch, Geißmayerstraße 6.

Digitale Zentralbankwährungen und private Kryptowährungen Vortrag mit Univ.-Prof. Dr. Thomas MÜLLER, LL.M., Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Churfürststraße 1, Infos: theresa.pfeifenberger@plus.ac.at

Gehen im öffentlichen Raum Vortrag .30 mit Michiel van Driesche & Michael Schwifcz, Architekturhaus Salzburg, Sinnhubstr. 3.

Diabetes Typ 2 Gesprächsrunde Thema: "Eine diab. Reise", mit DGKP DB Matthias Kreuzer, Bewohnerservice Salzburg Süd, Hans-Webersdorferstr. 27, Infos: 0662/630348.

Digitaler Stammtisch Workshop mit Mag. Dr. Margit Seiwald, VA: Sbg. Bildungswerk, Pfarrzentrum Salzburg-Maxglan, Loiplstube.

Aufstieg auf den Glockenspielturm Führung Salzburg einzigartig - Geschichte(n) aus Stadt und Land Führung Neue Residenz, Mozartplatz 1, Anm.: 0662/62 08 08-723.

Abendführung Salzburg Interessantes und Heiteres über die Festspielstadt TP: Eingang Schloss Mirabell, Anmeldung per SMS: 0676/81423290.

Das Rupertinum und seine Geschichten. 40 Jahre - viele Stimmen Kuratorinnenführung mit Stefanie Grünangerl, MdMS Rupertinum.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Chorprobe des Salzburger Liederkranzes neue Sänger/-innen sind herzlich willkommen, Lainerhof, Probelokal, Gneiserstr. 14, Infos: 0664/8232220.

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstraße 42a.

Fest

Fest für die Menschenrechte Konzert & Fest mit KDM, EsRAP & Gasmac Gilmore und ROVA, Jazzit, Elisabethstraße 11, Eintritt frei.

Volkskultur

Volksliedsingen Kurs mit Chorleiter Erwin Angerer, Lainerhof, Gneiser Str. 14, Infos: 0664/2812915.

Kinder

Igel, Fee und Zauberwald Kreativ-Kids-Club ab 4 Jahren, TP: Residenzgalerie, Kunstlabor im Domquartier, Infos & Anm.: 0662/8042-2109.

Kasperl im sonnigen Italien Friedburger Puppenbühne Das Kino, Giselakai 11, Karten: 0660/4610030.

Schattentheater Miniatelier für Kinder von 3 bis 5 Jahren, MdMS Altstadt, Anm.: kunstvermittlung@mdmsalzburg.at

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Schloss Mirabell; Gneis, Eduard-Macheiner-Str.; Josefiau, Hans-Webersdorfer-Str.; Aigen, Josef-Kaut-Str./Ecke Slavi-Soucek-Str.

Wanderung

Salzburger Herzverband

Wanderung entlang der Salzach

TP: Salzburg Hauptbahnhof, Salzburg Süd-Endstation der Obus Linien 3, 7 oder 8, sowie S3, Einkehr im Gasthaus Überfuhr-Wintersteller.

Blutspende

Blutspende Rotes Kreuz ABZ Itzling, Kirchenstraße 34.

Flohmarkt

Die Sosa Flohmarktshop Scherzhauserfeldstraße 10, Info: 0699/10147660.

RADIOFABRIK

COMMITed Kritische Medienkompetenz im Fokus Werkspost Der politische Salzburg-Kommentar. Newsletter & Podcast The Sky Is Crying Blues Radio Eine Sendung der "The Sky Is Crying Blues Society" Salzburg zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Anthering Die Zukunft der Zeitung Vortrag & Diskussion mit Manfred Perterer (Chefredakteur der "Salzburger Nachrichten"), Moderation: Christoph Canaval, Ross-Stall, Anm.: 0664/2335779.

Elsbethen Wenn sich Kinder beim Lernen schwertun ElternWerkstatt mit Carina Schreiner, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

Elsbethen Erste Hilfe für Säuglings- und Kindernotfälle Erste-Hilfe-Kurs Ersthelfer von morgen Erste-Hilfe-Kurs mit dem Samariterbund Salzburg, VA: Kath. Bildungswerk, Treffpunkt Bildung.

Faistenau Sing mit Offenes Singen Volksliedsingkreis Faistenau mit Ulli Weichinger, Vereinslokal VL-Singkreis Faistenau.

Oberndorf Offene Trauergruppe VA: Hospiz-Team Flachgau/Oberndorf, Seniorenwohnhaus, Gästeraum/EG, Infos & Anm.: 0676/83749-302.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

Wals Salty Dixie Ramblers Jubiläumskonzert Die Bachschmiede, Karten: oldtimejazz@yahoo.com

TENNENGAU

Abtenau Gedächtnistag Vortrag VA: Sbg. Bildungswerk, Pfarrzentrum, Eintritt frei.

Hallein Orte des Gedenkens - Hallein unterm Hakenkreuz Vortrag mit Wolfgang Wintersteller, Kopingsaal, Schöndorferplatz 3.

Hallein ...und Herr Conrad spendierte ein Feuerwerk Konzert mit Roswitha Breinlinger, Gerda Winkler, Ingeborg Weber & Lisbeth Ebner (Rezitation), Evangelische Kirche, Eintritt frei.

Hallein Bier und Tour Führung Hofbräu Klatenhausen, Anm.: 06245/7955267.

Rif Hausapotheke für die ganze Familie Vortrag VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

St. Koloman Jeds anders und doh oans 12. St. Kolomaner Mundartroas mit Gerlinde Allmayer, Max Faistauer, Fritz Messner, Theresia Oblasser, Lils Pollstätter & Erika Rettenbacher, musikalische Begleitung: Heidelore Wa llisch-Schauer, Moderation: Manfred Baumann, Gemeindeamt, August-Rettenbacher-Kulturraum, Infos: www.salzburgerbildungswerk.at

PONGAU

Bischofshofen Ich schaue auf mich und rede mit dir Gesprächsrunde mit Mag. Eva-Maria Grain, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

Flachau Blutspende Rotes Kreuz Volksschule.

PINZGAU

Maishofen Der Sauna-Gockl Theater Gasthof zur Post, Karten: 06542/68318-0.

Neukirchen Volker Lauth Kalenderpräsentation mit Mag. Karl Hartwig Kaltner & Markus Marageter, Kammerlanderstall, Infos: www.tauriska.at

Unken Frauen: reingelegt? Diskussion mit Marion Herzog & Sonja Messner MA, VA: Sbg. Bildungswerk, Our's Bistro Vinothek, Eintritt frei, Anm.: 0650/2160676.

Uttendorf Tanz ab der Lebensmitte Tanz Volksschule, Infos: Burgi Höller, 0664/4458333.

Zell am See Schritstellerherbst Lesungen mit Bettina Ferbus, Caroline Kaindl & Barbara Fink, Stadtbücherei, Infos & Anm.: 06542/73428.

Zell am See Pensionsversicherungsangelegenheiten Sprechtag Österr. Gesundheitskasse, Ebenbergstraße 3.

LUNGAU

Mariapfarr Noah der mutige Delfin Buchpräsentation mit Katharina Moser, Bücherei.

tamsweg Volksmusik vom Feinsten Babykonzert für Kinder von 0 bis 3 Jahren, Schloss Kuenburg, Infos: www.lungaukultur.at