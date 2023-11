Veranstaltungen am Freitag, 1. Dezember 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Winterfest

Circus Cirkör Theaterzelt Cirque la Compagnie Circus Zelte im Volksgarten, Karten: 0662/8875801, Winterfestkassa Europark, www.winterfest.at

Theater

Aida Oper Felsenreitschule, Hofstallg. 1, Karten: 0662/871512-222.

Heute Abend: Lola Blau Nachtland Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Tagebuch Slam mit Diana Köhle, kleines theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Erika Ratcliffe Kabarett ARGEkultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Beatles on Board Das Off-Theater, Eichstraße 5, Karten: www.off.theater

Der Nussknacker Salzburger Marionettentheater, Schwarzstraße 24, Karten: 0662/872406-0.

Riesenzirkus um Gerhard Amanshauser inszeniert von Elisabeth Breckner, VA: ohnetitel, Schallmooser Hauptstraße 5, Infos: www.ohnetitel.at

Tanz

Friday Showing Tanzzentrum SEAD, Schallmooser Hauptstr. 48.

Konzerte

Salzburger HirtenAdvent Große Universitätsaula, Hofstallgasse 2-4, Karten: www.Hirten-advent.at

Bald ist Heilige Nacht Orig. "Salzburger Advent" Kirche St. Andrä, Mirabellplatz 5, Karten: www.salzburgeradvent.at

Duo Stump-Linshalm LIMINA Festival Kleines Studio; Ensemble Adapter LIMINA Festival Solitär, Universität Mozarteum Salzburg, Mirabellplatz 1, Eintritt frei, Karten: shop.eventjet.at/mozarteum

Kärntner Weihnacht Adventkonzert VA: Verein der "Kärntner in Salzburg", Stift Nonnberg, Eintritt frei.

Chor der Salzburger Landeskliniken Salzburger Landeskrankenhaus gegenüber der Apotheke.

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

The Sound of Kaffberg mit Marcus Hinterberger & Band, Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Rutabaga Whiskey Museum Salzburg, Lederergasse 6.

Dome of Rock mit Rotor, Swanmay & Antiteil, Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

Vernissagen

Vom Wort Gottes zur Kunst Pfarrkirche Taxham, Kleßheimer Allee 93, Infos: www.artforumsalzburg.at

Literatur

Poesie-Nacht Neue Gedichte & Musik mit Margret Kreidl, Michael Lentz, nasima Razizadeh & Raoul Schrott, Literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23, Info: 0662/422411.

Bildung

Liturgische Kleidung der Salzburger Erzbischöfe Expertengespräch mit Dipl.-Rest. Regina Knaller & Dr. Reinhard Gratz, TP: Prunkräume (Residenz zu Salzburg, 2. OG), Infos & Anm.: www.domquartier.at/apropos

Geschichte(n) des Mittelalters Führung Festungsmuseum, Anm.: 0662/620808-723.

Weihnachten in Stein und Papier Vortrag mit Dr. Eduard Baumann, Bibelwelt, VA: Kath. Bildungswerk, Plainstraße 42a, Infos: 0676/8746-7080.

Durch die dunklen Seiten der Stadt Nachtwächter-Führung TP: Salzburg-Information, Mozartplatz, Anm.: 0664/3387731.

Die Zauberflöte Podiumsgespräch mit Univ. Prof. Norbert Christian Wolf & Univ. Prof. Dr. Laurenz Lütteken, Edmundsburg, Europasaal, Anm.: www.plus.ac.at/alumniabend

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Kinder

Spieletreff für Groß und Klein Brett-, Würfel-, Gesellschafts- und Legespiele ausprobieren ab 3 Jahren, Spielzeug Museum, Bürgerspitalsgasse 2.

Kekse, Kerzen, Kränze Atelier 6+ für Kinder ab 6 Jahren, MdMS Rupertinum, Anm.: kunstvermittlung@mdmsalzburg.at

Kasperl und die Weihnachts-Fee Friedburger Puppenbühne Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Kasperl und die Glocke Klingeling Sindri Puppentheater Pfarre St. Severin, Ernst-Mach-Straße 39.

Adventmärkte

Adventmarkt "Winterwunderwald" St.-Peter-Stiftskulinarium, St.-Peter-Bezirk 1.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Hellbrunner Adventzauber Schloss Hellbrunn.

Advenmarkt Franziskanerkloster.

Weihnachtsmarkt Salzburger Landeskrankenhaus gegenüber der Apotheke.

Weihnachtsmarkt bei SOSA Scherzhauserfeldstraße 10.

Adventmarkt Salzachsee Liefering.

Adventmarkt Festung Hohensalzburg.

Flohmarkt

Flohmarkt Österr. Zivilinvalidenverband Haunspergstraße 39.

RADIOFABRIK

Democracy Now! ! Independent News Program from the U.S. Mehr als nur ausgezeichnet 25 preisgekrönte Radiofabrik-Sendungen in 25 Jahren Das Plattenkarussell Songs, die man im "Radio" (noch) nicht zu hören bekommt zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Bergheim Plainer Christkindlmarkt im Außenbereich des Hotels Gasthof Maria Plain.

Elsbethen Weihnachtszauber Workshop mit Verena Mandl & Mag. Claudia Weigand, VA: Kath. Bildungswerk, Treffpunkt Bildung.

Faistenau Krampusshow Feichtnstoa Teifin beim Satzstein.

Mattsee Weinkeller Hoagascht VA: VolksLiedWerk, Weinkeller Stift Mattsee, Anm.: 0676/87466549.

Seekirchen Gospel/Popchor & Kids & Band Abschluss-Session Kulturhaus Emailwerk, Infos: www.kunstbox.at

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

Seeham Das Schmiedefeuer brennt Offene Werkstatttüren mit Monika Kaiser, Eisenkraut, Seeham-Ed 3, Eintritt frei, Infos: www.eisenkraut.at

St. Gilgen Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.

Strobl Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.

TENNENGAU

Hallein Violine Vorspielabend Klasse: Mag. Nadim Khalaf, Musikum, Bürgerspitalpl. 7.

Hallein Weihnachtsmarkt Pernerinsel, Alte Saline, Eintritt frei.

Hallein Gruber persönlich Führung Stille Nacht Museum.

Oberalm Krampuslauf Dultgelände.

PONGAU

Bad Hofgastein Adventmarkt Ortszentrum.

Filzmoos Weihnachtsidylle Adventwanderung Hofalm, Infos: 0664/4457781.

Filzmoos Adventmarkt Dorfplatz.

Grossarl Bergadvent Ortskern.

Kleinarl Bücherausstellung VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrhof.

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

Saalfelden #empoweredWeiberleit Ausstellung Kunsthaus Nexus, Infos: www.kunsthausnexus.com

Zell am See Zeller Sternenadvent Markt Stadtplatz; Elisabethpark.

LUNGAU

St. Michael Chor Maei Adventklang Pfarrkirche, Eintritt frei.

St. Michael Adventmarkt Ortszentrum.

Tamsweg Adventmarkt Kath. Frauenbewegung Pfarrsaal.