Veranstaltungen am Freitag, 3. November 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Die Wand Schauspiel Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Komm, wir bauen und die Welt! Kleinkindertheater ab 2 Jahren Heute Abend: Lola Blau Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Jeanne d'Arc Premiere kleines theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Die besten Gschichtn schreibt das Leben, sagt man Kabarett mit Marco Pogo OVAL-Die Bühne im Europark, Europastraße 1, Karten: 0662/84 51 10.

Jenseits von Gut und Böse Komödie Die Kleingmainer im Kleingmainersaal, Morzger Straße 27, Karten: www.kleingmainer.at

Kaffee mit Schlag Komödie Die Vitalisten im Pfarrsaal St. Vitalis, Kendlerstraße 148, Karten: 0660/4028287.

Tanz

SEAD dances Tanzzentrum SEAD, Schallmooser Hauptstraße 48.

Konzerte

Gedenkkonzert für Kammersängerin Grace Bumbry Erinnerungen an einen Weltstar Universität Mozarteum Salzburg, Solitär, Mirabellplatz 1, Eintritt frei.

Camerata Saisonkonzert 2 Mozart re:mixed mit Kristian Bezuidenhout (Klavier & Leitung), Johannes Hinterholzer (Horn), Emily Pogorelc (Sopran), Stiftung Mozarteum, Großer Saal, Schwarzstraße 26, Karten: 0662/873154.

WOD-Weinberg Festival Werke von Mieczyslaw Weinberg mit Anna Bernacka (Mezzosopran), Aleksandra Kubas-Kruk (Sopran), Monika Kruk (Klavier); Indische Musik mit Imran Khan (Sitar), Haider Khan (Tablas) und Streicherinnen aus Salzburg, Orchesterhaus des Mozarteumorchesters Salzburg, Erzbischof-Gebhard-Straße 10, Karten: info@ooo-ddd.at

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Ensemble Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Jonny5 & Fergy53 (AT/DE) Hip Hop Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

Sektor 4&40 Deadbeat live ARGEkultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Vernissagen

Land/Stadt/Akt/Abstrakt Reinhard Sampl Eröffnung: Dr. Erich Marx, Musik: Sax & Voice, Berchtoldvilla, Josef-Preis-Allee 12, Infos: www.artbv-salzburg.com

Literatur

Ingeborg Bachmann, meine Schwester Lesung, Gespräch & Konzert (Uraufführung) Literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23, Info: 0662/422411.

Handbuch zu Georg Trakl Buchpräsentation mit Univ. Prof. Dr. Philipp Theissen, Georg-Trakl-Forschungs- und Gedenkstätte, Trakl-Haus, Waagplatz 1a, Eintritt frei.

Bildung

Meet the Artists Monika Kus-Picco und Stylianos Schischo Führung durch die Ausstellung, L.art Galerie, Linzergasse 25, Info: 0662/879119.

Mapping Peking 1688-1914: a Czech Jesuit and a Russian Priest, Chinese Painters, and German Soldiers, the Interweaving of City Plans Vortrag HS 888, Sigmund-Haffner-Gasse 18, 3. Stock, Info: www.plus.ac.at/forapac

Salzburg unterirdisch - Die Domgrabungen Führung mit Ulrike Hampel, Domgrabmuseum, Residenzplatz, Dombögen, Anmeldung erf.:0662/620808-723.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstraße 42a, Infos unter: 0676/8746-7080.

Kinder

Kasperl und der geheimnisvolle Dudelsack Friedburger Puppenbühne OVAL-Die Bühne im Europark, Europastraße 1, Karten: 0662/845110.

Spieletreff für Groß und Klein Brett-, Würfel-, Gesellschafts- und Legespiele ausprobieren ab 3 Jahren, Spielzeug Museum, Bürgerspitalsgasse 2.

Flohmarkt

SOSA-Flohmarkt Scherzhauserfeldstraße 10, Info: www.dieSOSA.at

Sozialflohmarkt Antoniussaal, Kirchenstraße 34.

RADIOFABRIK

Zwischen Einsamkeit & Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft? Themenschwerpunkt 2023 der Freien Radios Österreich: Mehr als nur ausgezeichnet. 25 preisgekrönte Radiofabrik-Sendungen in 25 Jahren: Das Plattenkarussell. Songs, die man im "Radio" (noch) nicht zu hören bekommt: zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Anif Scorps Vernissage mit Musik mit Antonia Winklmayr (Piano), Einführung: Dr. P. Thuswaldner, Haus der Kultur, Mischlgutweg 5, Info: www.kultur-anif.at

Faistenau Irak-Wildes Kurdistan Vortrag mit Bild & Film mit Helmut Pichler, Mittelschule Faistenau, Turnsaal, Karten: www.kulturig.at

Nussdorf F*cking Hot! Grischka Voss Altwirt Nussdorf am Haunsberg, Karten & Infos: 06276/881112.

Seekirchen Ramsch & Rosen Zeitgenössische Volksmusik Kulturhaus Emailwerk, Anton-Windhager-Straße 7, Karten: www.kunstbox.at

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

St. Georgen Das sündige Dorf oder der vergessene Teufel Komödie Theater Holzhausen, Holzhauser Straße 68, Infos: www.theater-holzhausen.at

Wals Miss Verständnis Kabarett mit Constanze Lindner Die Bachschmiede, Jakob-Lechner-Weg 2-4, Info & Karten: www.diebachschmiede.at

TENNENGAU

Hallein Halleiner Altstadt Führung Kosten: 5,-, TP: Tourismusverband Hallein/Bad Dürrnberg, Mauttorpromenade 6.

Hallein A sauberne Führung-Nora putzt Theaterintervention Kelten Museum, Pflegerplatz 5, Anmeldung erforderl.: 06245/80783.

PONGAU

St. Johann Flow Alegrías Guitar Trio mit Dimitri Lavrentiev, Takeo Sato und Klaus Wladar, Kultur:plattform, Ing.-Ludwig-Pech-Straße 7, Infos & Karten: www.kultur-plattform.at

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

Bramberg Männergrippe Lustspiel Theatergruppe Bramberg, Gasthof Senningerbräu, Karten an der Abendkasse.

Leogang Vivid Consort & David Bergmüller Reise in die Nacht Bergbau und Gotikmuseum Leogang, Karten:06582/70660.

Leogang David Bergmüller Rhétorique du Silence St. Anna Kapelle, Platzkarten erforderlich, Karten:06582/70660.



LUNGAU

Mauterndorf Beatlemania entan Tauan Lungau Pop FactoryIII Festsaal Mauterndorf, Infos & Karten: www.lungaukultur.at

St. Michael Vom Zauber der Rauhnächte Workshop mit Ulrike Di Bora, Pfarrsaal St. Michael.