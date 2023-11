Veranstaltungen am Freitag, 10. November 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Il Barbiere di Siviglia Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Es ist nur eine Phase, Hase Kabarett mit Edi Jäger, kleines theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Zeit Kabarett mit BlöZinger, Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Club Oberon Das Off-Theater, Eichstraße 5, Karten: www.off.theater

Jenseits von Gut und Böse Komödie Die Kleingmainer im Kleingmainersaal, Morzger Straße 27, Karten: www.kleingmainer.at

Absolvent/-innenvorspiele Theater im KunstQuartier, Paris-Lodron-Straße 2a, Eintritt frei, Reservierung: shop.eventjet.at/mozarteum

Konzerte

Barockmusik am Salzburger Hof Kirchenmusikalischer Herbst mit dem Volkalensemble der Dommusik & dem Ensemble Musica Juvavensis, Ltg.: Andrea Fournier, Dom zu Salzburg, Eintritt frei, Infos: www.kirchenmusikalischerherbst.at

Orfeus austriacus in Kooperation mit der Gesangsabteilung der Musikhochschule München und der Salzburger Hofmusik, Schloss Frohnburg, Hellbrunner Allee 53, Eintritt frei.

Gemeinsam mit der Jugend! mit dem FSOA Ensemble, Ltg.: Silvia Spinnato, Musisches Gymnasium, Haunspergstraße 77.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Ensemble Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Local Heroes mit Glue Crew, Coperniquo & Public Sanity, Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

Resi Reiner ARGEkultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Subsistence meets Shimana Soundsystem Jazzit, Elisabethstraße 11, Karten: ticket@jazzit.at

Ausstellung

Enar De Dios Rodriguez Galerie Fünfzigzwanzig, Residenzplatz 10.

Adventausstellung Salzburger Blumenschlössl, Eichetstraße 9-11.

Advent-Ausstellung Fuchsberger - Feines Blütenhandwerk, Andrä-Blüml-Str. 31.

Literatur

peng! 15. Krimifest mit Friedrich Ani, Tatjana Kruse, Petros Markaris, Andreas Pflüger & Eva Rossmann, Literaturhaus Salzburg, Struberg. 23, Info: 0662/422411.

Bildung

Der rote Mann wird eingeschneit Werkschau Kunststück mit Sigrid Langrehr, VA: ohnetitel, Schallmooser Hauptstraße 5, Infos: www.ohnetitel.at

Gruselführung Düstere Seiten Salzburgs mit Sabine Rath, TP: Festungsgasse (vor Talstation Festungsbahn), Anm.: 0664/2016492.

Morbides Salzburg. Leben und Sterben in der Mozartstadt Themenführung mit Mag. Christoph Koca, TP: Bürgerspital/Innenhof, Anm.: 0699/11811814.

Frühbarock (Italien) Vortrag mit Dr. Stefan Schmitt MA, Salzburger. Bildungswerk, Strubergasse 18, Infos & Anm.: 0699/10905138.

Kirche - überflüssig oder über-flüssig? Vortrag mit Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Sander, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal Salzburg-Herrnau, Erentrudisstr. 5, Eintritt frei.

S-Link - "Megabauprojekt" oder "Investition für Generationen"? Podiumsdiskussion mit Mag. Josef Bruckmoser, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal Salzburg-Gneis, Eduard-Macheiner-Straße 4.

KreativClub für Erwachsene Thema: Buch binden, TP: Residenzgalerie, Kunstlabor im Domquartier, Infos & Anmeldung: 0662/80 42-21 09.

Friday Sketching: Der Stift führt durch die Ausstellung Zeichenworkshop Thema: Unerwartete Querverbindungen, MdMS Mönchsberg.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstraße 42a, Infos unter: 0676/8746-7080.

Volkskultur

Vereinsabend mit "Die Bergkräut'ln", Hartlwirt, Lieferinger Hauptstraße 120.

Kinder

Spieletreff für Groß und Klein Brett-, Würfel-, Gesellschafts- und Legespiele ausprobieren ab 3 Jahren, Spielzeug Museum, Bürgerspitalsgasse 2.

Flohmarkt

Herbstflohmarkt Pfarre Taxham, Kleßheimer Allee 93.

SOSA-Flohmarkt Scherzhauserfeldstraße 10, Info: www.dieSOSA.at

RADIOFABRIK

Zwischen Einsamkeit & Zusammenhalt Was schafft Gemeinschaft? Themenschwerpunkt 2023 der Freien Radios Österreich zoom in. freak out Ein Radiofeature by Veronika von A bis Z. Du Drecksvieh, du blödes Mehr als nur ausgezeichnet 25 preisgekrönte Radiofabrik-Sendungen in 25 Jahren zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Anif Anif trifft Eppan Konzert mit Schüler/-innen des Musikum und der Musikschule Eppan, Haus der Kultur, Eintritt frei.

Ebenau Pilgerkabarett - von Assissi nach Rom Kabarett mit Christoph Lukas Schwaiger BEd, VA: Kath. Bildungswerk, Zenkersaaal.

Henndorf Die Nacht der Nächte Theater Wallerseehalle, Karten: www.tv-henndorf.com

Henndorf Weihnachtsmarkt Gut Aiderbichl.

Hof Petutschnig Hons Kabarett K. U. L. T., Karten: www.oeticket.com

Neumarkt Upcycling-Zapfentiere Workshop mit Kerstin Bergmayr, VA: Sbg. Bildungswerk, Museum Fronfeste, Anm.: 0660/5506840.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

Seekirchen DJ-Yourself Play your own Music! Kulturhaus Emailwerk, Infos: www.kunstbox.at

thalgau The Human Element Konzert Kulturkraftwerk oh456, Infos: www.w20.at

TENNENGAU

Hallein Dem Bild im Wort - das Wort im Bild Lesung mit Christoph Janacs, Atelier-Galerie "Lost Places" Metzgergasse 7.

Hallein Stadt und Geschichte Spaziergang TP: Tourismusverband Hallein, Mauttorpromenade 6, Infos: 06245/85394.

Hallein Weihnachtsmarkt Pernerinsel, Alte Saline, Eintritt frei.

Oberalm Tina Graf Vernissage Gemeinde, Halleiner Landesstraße 51, Eintritt frei.

Rif GRIMMige Stimmen Märchenrede mit Lotte Riedlsperger, Gemeindezentrum Rif-Taxach, Eintritt frei, Infos: 0680/2158572.

PONGAU

St. Johann Back to the roots Jam:Session kultur:treff im Haus der Musik, Eintritt frei, Infos: www.kultur-plattform.at

Schwarzach blickwinkel landschaft Vernissage von Arno und Manuel Seiss, Gemeindeamt.

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

Werfen Werfen HEUTE Zugezogene erzählen VA: Sbg. Bildungswerk, Brennhofgewölbe.

PINZGAU

Bramberg Männergrippe Lustspiel Theatergruppe Bramberg, Gasthof Senningerbräu, Karten an der Abendkasse.

Leogang Freude im Alltag Vortrag & Gespräch mit Mag. Erna Gappmayer-Löcker, VA: Kath. Bildungswerk, Gasthof Bäckerwirt.

Leogang Faszination Neurochirurgie. Das Gehirn sehen, verstehen, heilen Vortrag mit Dr. Christoph Griessenauer, VA: Sbg. Bildungswerk, Mittelschule, Eintritt frei.

Saalfelden Opernball Theaterevent Kunsthaus Nexus, Infos: www.kunsthausnexus.com

Zell am See An den Gestaden des Wortes. Dichterlandschaften Lesung mit Brita Steinwedtner, Lohninghof, Karten: reservierung@lohninghof.at

LUNGAU

Tamsweg Wenn ich das gewusst hätte - Geschichten aus dem Tageshospiz Lesung zu Gunsten der Hospiz Bewegung Salzburg mit Walter MÜller & Brigitte Trnka, Schloss Kuenburg.

Tamsweg Gappmayer und Marageter Konzert Tatort Tamsweg, Murgasse 2.

tamsweg Das geklaute Geburtstagsgeschenk MOKRIT Puppenbühne die künstlerei, Infos: www.lungaukultur.at

Nachbarn

Braunau Upper Austrian Jazz Orchestra Konzert Gugg, Infos: www.gugg.at

Mondsee Fün Welten rasen durch's All Vernissage Schlossgalerie.

