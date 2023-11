Veranstaltungen am Freitag, 24. November 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Die Wand Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Nachtland Heute Abend: Lola Blau Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Lachdenklicher Advent Kabarett mit Fritz Egger & Johannes Pilinger, Salzburger Marionettentheater, Schwarzstraße 24, Karten: 0662/872406-0.

Undine MARK, Hannakstraße 7, Karten: www.kupfticket.com

Christph & Lollo Kabarett Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Jenseits von Gut und Böse Komödie Die Kleingmainer im Kleingmainersaal, Morzger Straße 27, Karten: www.kleingmainer.at

Riesenzirkus um Gerhard Amanshauser inszeniert von Peter Sigl, VA: ohnetitel, Schallmooser Hauptstraße 5, Infos: www.ohnetitel.at

Jeanne d'Arc kleines theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Konzerte

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Prayer Wheel mit dem Chor des Mozart-Musikgymnasiums, dem Musischen Gymnasiums Salzburg & Jazz-Ensemble, Ltg.: Thomas Huber, St. Andräkirche, Mirabellplatz, Karten: 0664/4133588.

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

BartolomeyBittmann ARGEkultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Nude Ranch, Tweed & Second Guesses Jugendzentrum Yoco, Markussaal, Gstättengasse 16.

Vernissagen

Harding Meyer Galerie Frey, Erhardplatz 3.

Literatur

60 Kilo Kinnhaken Lesung & Gespräch mit Hallgimur Helgason, Literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23, Info: 0662/422411.

Wild Family Buchpräsentation & Vortrag mit Eliane Retz, St. Virgil, Ernst-Grein-Straße 14, Info: 0662/65901-0.

Ich bin durch Dich so ich Lesung mit Musik mit Mag. Peter Czermak & Mag. Andrea Solti, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal Parsch, Geißmayerstraße 6.

Bildung

Gruselführung Düstere Seiten Salzburgs mit Sabine Rath, TP: Festungsgasse (vor Talstation Festungsbahn), Anm.: 0664/2016492.

Spielenachmittag Öffentliche Bibliothek Aigen, Reinholdgasse 16, Eintritt frei.

Sammelaktion für Geflüchtete auf der Balkanroute ABZ- Haus der Möglichkeiten, Kirchenstraße 34.

Unterwegs am Cammino di San Benedetto Vortrag mit Usha Wintersteller, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal Itzling, Kirchenstraße 22.

Er flog voraus Film & Gespräch mit Max Gruber & Caroline Schwanzer, Moderation: Roman Höllbacher (Initiative Architektur), Das Kino, Giselakai 11, Karten: www.daskino.at

Barock in Frankreich Vortrag mit Dr. Thomas Habersatter, Salbzurger Bildungswerk, Strubergasse 18, Anm.: 0699/10905138.

Geschichte(n) des Mittelalters Führung Festungsmuseum, Anm.: 0662/620808-723.

I Miss You: Emotional Multilingual Practices in Transnational Families Vortrag mit Univ.-Prof. Dr. Xiao Lan Curdt-Christiansen, Universität Salzburg, HS 888, Sigmund-Haffner-Gasse 18.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstraße 42a, Infos unter: 0676/8746-7080.

Kinder

Spieletreff für Groß und Klein Brett-, Würfel-, Gesellschafts- und Legespiele ausprobieren ab 3 Jahren, Spielzeug Museum, Bürgerspitalsgasse 2.

Volkskultur

14. Salzburger Kathreintanz mit der Lamprechtshausner Tanzlmusi & der Zwanglos Tanzlmusi, Augustiner Bräu Mülln, Gambrinussaal, Lindhofstraße 7, Infos & Karten: www.salzburgervolksliedwerk.at

Advent

Hellbrunner Adventzauber Schloss Hellbrunn.

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Lions-Hütte Vanillekipferl für den guten Zweck Alter Markt.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

mÄrkte

Kunstmarkt Krista Schebeck & friends Gaia Keller, Müllner Hauptstraße 7.

Die Sosa Flohmarktshop Scherzhauserfeldstraße 10, Info: 0699/10147660.

RADIOFABRIK

Radio Rockhouse Aktuelle Konzerttermine, Interviews, House-Infos und mehr Mehr als nur ausgezeichnet 25 preisgekrönte Radiofabrik-Sendungen in 25 Jahren XIBABA.FM Future's music now zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Anif Esther Hoppe & Christian Poltéra Konzert Haus der Kultur, Infos: www.kultur-anif.at

Anthering Adelphi-Quartett Konzert Ross-Stall, Karten: 0664/2335779.

Bergheim Plainer Christkindlmarkt im Außenbereich des Hotels Gasthof Maria Plain.

Göming Adventmarkt rund um das Gemeindezentrum.

Faistenau Krampuslauf Stoaberg Teifin bei der MSC Motocross Strecke.

Hallwang Pumpengruppe und Typ-1-Diabetiker "Was gibt es Neues?" - Neuheiten von der ÖDG-Tagung 2023 und Gesprächsrunde Fleischhauerei Auernigg, Wiener Bunddesstraße 16, Infos: 0662/8072-2447.

Seekirchen Erste-Hilfe für Babys und Kleinkinder Workshop mit Lisa Wichtl, VA: Kath. Bildungswerk, Veranstaltungssaal der Stadtgemeinde.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

St. Gilgen Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.

St. Georgen Kaleidoskopien Vernissage im Museum Sigl-Haus.

Strasswalchen Aus dem Ruder gelaufen Theater im alten Feuerwehrgebäude, Salzburgerstr. 13, Karten: 0676/7365037.

Strobl Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.

thalgau Geburtsvorbereitungskurs Workshop mit Theresa Schmidl, VA: Kath. Bildungswerk, Eltern-Kind-Zentrum.

Wals-Siezenheim 14. Walser Advent Kunsthandwerksmarkt Die Bachschmiede, Infos: www.diebachschmiede.at

TENNENGAU

Bad Vigaun Klassisches Konzert mit Musiker/-innen der Salzburger Akademien, Ltg.: Bernd Kohlschütter, Med. Zentrum.

Hallein Stille. Variationen: Brauchtum in Hallein Rundgang & Musik mit Benjamin Huber, Keltenmuseum, Anm.: 06245/80783-30.

Hallein Stadt und Geschichte Spaziergang TP: Tourismusverband Hallein, Mauttorpromenade 6, Infos: 06245/85394.

Hallein Weihnachtsmarkt Pernerinsel, Alte Saline, Eintritt frei.

Kuchl Mobbingprävention bei Kindern ElternWerkstatt mit Diana Uschner, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

Oberalm Weihnachtsfieber Konzert mit Doro Hanke & Band, Pfarrkirche, Karten: www.kupfticket.com

Puch Act! The Change is Yours Workshops FH Salzburg, Campus Urstein, Raum 110.

PONGAU

Bischofshofen Unter Segeln zu den schönsten Plätzen des zentralen Mittelmeers Multimedia-Vortrag Kultursaal, Karten: flaschenpost@untersegeln.eu

Grossarl Komm vorbei und huck di her, zum Spielen, Austauschen und vieles mehr! Offener Treff mit Elisabeth Hettegger, Katrin Laireiter, Laura Beck & Cornelia Viehhauser, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

Pfarrwerfen Wein - Kunst - Kulinarik Weinherbst mit Tamara Soma Volgger & Unschräg-Jazz, Festsaal.

St. Johann Intercultural! #2 Poetry Slam kultur:treff im Haus der Musik, Infos: www.kultur-plattform.at

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

Kaprun Almas Traum ... und warum die Welt noch steht KUKI-Kindertheater JUFA Hotel, Karten: www.kulturverein-kuki.at

Saalfelden Sing Out Chor Konzert Kunsthaus Nexus, Infos: www.kunsthausnexus.com

Zell am See Hupf in Gatsch Theater mit der Theatergruppe "So a Theater", Lohninghof, Karten: reservierung@lohninghof.at

LUNGAU

Mariapfarr Meine stille Nacht Lesung mit Elke Laznia, Joseph Mohr Saal.

St. Michael Adventmarkt zu Gunsten der Kinderkrebshilfe Salzburg Veranstaltungshalle, 1. Stock.

St. Michael Adventausstellung Blumenvinothek Bliem.

NACHBARN

Braunau Christmas mit Simone Kopmajer Konzert Gugg, Infos: www.gugg.at

Mondsee Im Blick der beschämten Bäume Lesung mit Birgit Müller-Wieland, Musik: Franz Buchner, Gertrud Kotschy, Magdalena Parhammer & Lilli Grain, Schloss Mondsee, Eintritt frei.

St. wolfgang Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.