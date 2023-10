Veranstaltungen am Freitag, 13. Oktober 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Theater

Blasmusikpop Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Wolken.Heim./Am Königsweg Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Antigone Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Mitterbachkirchen mit Judith Brandstätter, Gaby Schall, Petr Blaikner & Hermann Strasser, Kleines Theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Konzerte

Apertura Orchesterkonzert mit dem Orquesta Iberacademy Medellin, dem Havana Lyceum Orchestra, Xavier de Maistre (Harfe) & Niurka González (Flöte), Stiftung Mozarteum, Großer Saal, Schwarzstraße 26, Karten: 0662/873154.

Salzburger Festungskonzerte Mozart-Kammerorchester Salzburg Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/82 58 58.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Klavierkonzert Mozart-Violinsonaten17.00Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St.-Peter-Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

30th Rockhouse Birthday Party Part 1 mit Please Madame, Avec, Onk Lou, Siamese Elephants & DJ Maqua, Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

PLUSlive mit Eli Preiss/Aze ArgeKultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Salzburger Saitenstich Krimi-Musik-Tanz-Lesung Philharmonie Salzburg, Katharina Eigner (Krimiautorin), Jasmin Rituper (Tanzakrobatin), on stage im Gaia-Kellergewölbe, Müllner Hauptstr. 7, Karten: 0650/517 20 30.

Literatur

#25: Mehr als nur Tschinn-Bumm - Radiofabrik-Jubiläumsfest Literatur & Musik Literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23, Eintritt frei, Info: 0662/422411.

Bildung

Reflexiones Talk mit Musik mit Rolando Villazón, Xavier de Maistre & Daniel Ottensamer, Stiftung Mozarteum, Schwarzstraße 26, Karten: 0662/873154.

Island 15. Adventure Days eine Live-Reportage mit Günter Grüner, Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Wir schwärmen für den Bienenstock Spiel für jedes Alter in einem begehbaren Irrgarten rund um das Leben der Honigbiene, mit Karoline Greimel, TP: Quartier Riedenburg, Rasen-Freifläche.

Weißt du wirklich, wo du stehst? Blindenleitsystem selber ausprobieren Infotag Blinden- und Sehbehindertenverband, Schmiedingerstr. 62, Infos: www.bsvs.at

Die Welt retten! Lebendige Bibliothek Gespräch Expert/-innen sprechen über Motivation und Erfahrungen, VA: Bewohnerservice Lehen & Taxham, Stadtbibliothek, Schumacherstraße 14, Eintritt frei, Info: 0662/428579.

Klimaschutz? Gemma! Klimaspaziergang Salzburg mit Andrea Thuma, TP: Andräkirche (vorm Haupteingang), Anm.: 0662/841413-13.

Ghost Walk Salzburg Sagenspaziergang für Erwachsene mit Kai, TP: Residenzplatz 9 (vor dem Heimatwerk), Infos: 0676/4874188).

Kultur- und Stadtgeologie von Salzburg Führung mit DDr. Gottfried Tichy, Salzburger Bildungswerk, Strubergasse 18, Anm.: 0699/10905138.

Schurken, Gauner, Sonderlinge. Skandalöse Stadtgeschichten Spezialführung mit Mag. Christoph Koca, TP: Landestheater/Bushaltestelle, Infos & Anm.: 0699/118 118 14.

Afrika in der gegenwärtigen geopolitischen Lage Vortrag mit Boniface Mabanza, Intersol Salzburg, Strubergasse 18, Anm.: office@intersol.at

Durch die dunklen Seiten der Stadt Nachtwächter-Führung TP: Salzburg-Information, Mozartplatz, Anm.: 0664/3387731.

Blumen - zu schön für den Zufall! Multimedia-Vortrag mit Dr. rer. nat. Markus Blietz, Evangelium für Alle, Fasaneriestraße 5, Eintritt frei.

DomQuartier kreativ KreativClub für Jugendliche und Erwachsene TP: Residenzgalerie (3. OG).

Juvinale Nachwuchsfilmfestival Screening Doku Screening Music & Clips Special Screening Fiction Das Kino, Giselakai 11, Infos: www.daskino.at

Aufstieg auf den Glockenturm Führung Neue Residenz, Anm.: 0662/620808-723.

Friday Sketching: Der Stift führt durch die Ausstellung Zeichenworkshop Thema: Körper und Wahrnehmung, MdMS Mönchsberg.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kassa in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstraße 42a, Infos unter: 0676/8746-7080.

Fest

20-jähriges Steirertreffen VA: Verein der Steirer und Steirerinnen in Salzburg, Bergstraße 10, Infos: www.steirertreffen.at

Kinder

Spieletreff für Groß und Klein für Kinder ab 3 Jahren, Spielzeug-Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Arti - auf Freundschaft programmiert Lesung mit Tobias Elsäßer, für 5. und 6. Schulstufe, Literaturhaus Salzburg, Struberg. 23, Info: 0662/422411.

Flohmarkt

59. Lions-Flohmarkt VA: Lions Club Hohensalzburg, Europark, Piazza.

Flohmarkt Österr. Zivilinvalidenverband Haunspergstraße 39.

Flohmarkt Kleingmainersaal, Morzgerstraße 27.

Flohmarkt Pfarre St. Elisabeth, Plainstraße 42a.

Flohmarkt Pfarre Lehen, Hans-Sachs-Gasse 26.

Die Sosa Flohmarktshop Scherzhauserfeldstraße 10, Info: 0699/10147660.

RADIOFABRIK

Democracy Now! Independent News Program from the U.S. zoom in. freak out. Musikquiz zum nächsten Radiofeature Mehr als nur Tschinn-Bumm 25-Jahr-Feier. Liveübertragung aus dem Literaturhaus zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Elsbethen Gewaltfreie Kommunikation Einführungsseminar mit Maria Hechenberger, VA: Kath. Bildungswerk, Treffpunkt Bildung.

Hintersee Erste-Hilfe-Kurs Säuglinge und Kindernotfälle VA: Sbg. Bildungswerk, Volksschule.

Hof Han's Klaffl Kabarett Kult , Karten: www.oeticket.com

Köstendorf Der verschwundene Zauberer Kasperltheater VA: Kath. Bildungswerk, Eltern-Kind-Zentrum (Untergeschoß der Gemeinde).

Mattsee "Kirchen in Vielfalt" kennenlernen Exkursion mit Pfarrer KR Mag. Rupert Reindl, VA: Kath. Bildungswerk, Haltestelle Ortsmitte (Bus 120).

Neumarkt Upcycling-Stiftehalter Workshop mit Kerstin Bergmayr, VA: Sbg. Bildungswerk, Museum Fronfeste, Anm.: 0660/5506840.

Seeham Wenn Kriminelle unsere Daten wollen Vortrag mit Mag. Dipl.-Ing. Ulrich Pache, BSc, VA: Sbg. Bildungswerk, Haus Gaberhell.

Seekirchen Tinder - A fucked up Night Theater Kulturhaus Emailwerk, Infos: www.kunstbox.at

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

Thalgau Martin Steininger Vernissage Kulturkraftwerk oh456, Eintritt frei.

Strasswalchen Cammino delle Pievi Vortrag mit Birgit Egger (Kaltenböck), VA: Sbg. Bildungswerk, Café Bachmaier.

TENNENGAU

Bad Vigaun Wien, Weib, Wein Heurigenkabarett mit dem Duo Grammelschmoiz, Med. Zentrum.

Hallein Nora putzt Theaterintervention mit Nadine Mühlböck, Keltenmuseum, Anm.: 06245/80783.

Hallein Stadt und Geschichte Spaziergang TP: Tourismusverband Hallein, Mauttorpromenade 6, Infos: 06245/85394.

Rif Kinderyoga VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

PONGAU

Bischofshofen Gesehen sein. Ein Klang von Nähe Konzert mit Artphonica, Pfarrkirche, Eintritt frei.

St. Johann Unsichtbare Schnitte - Licht/Glas/Klang Vernissage von Wolf Burku, Richard Ludersdorfer & Reinhold Aschbacher, kultur:treff im Haus der Musik, Infos: www.kultur-plattform.at

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin

Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

Bruck Wenn Kriminelle unsere Daten wollen Vortrag mit Dr. Andreas Unterweger, VA: Sbg. Bildungswerk, Mittelschule, Eintritt frei.

Kaprun Mörderwalzer Lesung mit Manfred Baumann, Bibliothek, Imbachstr. 2.

Mittersill Festival Hohe Tauern Eröffnung Schubertiade mit Tenor Michael Schade und jungen Solisten, Schloss, Infos: www.festivalhohetauern.at

Saalfelden Acöustic Frönt Konzert Kunsthaus Nexus, Infos: www.kunsthausnexus.com

Uttendorf Blutspende Rotes Kreuz Volksschule.

Zell am See Erfüllt leben im Alter Kurs mit Brigitte Steinacher-Sigl & Mag. Matthias Hohla, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

LUNGAU

Ramingstein Ramingsteiner Krimiherbst Lesung Gemeindebücherei.

St. Margarethen Entdecke deine Schöpferkraft Kreativworkshop mit Barbara Tippler, VA: Kath. Bildungswerk, Seminarraum der Gemeinde.

Tamsweg Berufsinfobörse Haus für Wirtschaft, Arbeit und Bildung, Friedhofstraße 6.

Tamsweg Ein total genialer Mummeltag Bilderbuchkino für Kinder ab 3 Jahren, die Künstlerei, Infos: www.lungaukultur.at