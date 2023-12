Veranstaltungen am Mittwoch, 6. Dezember 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Winterfest

Circus Cirkör Theaterzelt Cirque la Compagnie Circus Zelte im Volksgarten, Karten: 0662/8875801, Winterfestkassa Europark, www.winterfest.at

Theater

Blasmusikpop Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Eine Weihnachtsgeschichte Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Magic Mittwoch Das Off-Theater, Eichstraße 5, Karten: www.off.theater

Während wir hier sind, sind sie schon tot Performance mit Ehsan Shayanfard, Theater im KunstQuartier, Paris-Lodron-Straße 2a, Eintritt frei, Karten: shop.eventjet.at/mozarteum

Konzerte

Radovan Vlatković mit der Philharmonie Salzburg, Ltg.: Elisabeth Fuchs, Mozarteum, Großer Saal, Schwarzstraße 26, Karten: www.philharmoniesalzburg.at

Itzlinger Posaunenquartett Adventmusik Ltg.: Alfred Deisl, Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Descartes A Kant Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

Vernissagen

Nadine Weixler & Peter Schreiner Stadtgalerie Museumspavillon, Mirabelgarten.

Literatur

Poetische Kontrapunkte Lesungen & Buchpräsentationen mit Inge Glaser & Anja Sturmat, Literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23, Info: 0662/422411.

Schon wieder Weihnachten! Lesung & Musik mit Chris Lohner, kleines theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Architekt & Bauten und Projekte Buchpräsentation & Vernissage mit Robert Wimmer, kunst.raum.M37, Moostraße 37.

Bildung

Mein Satz Filmclub Spezial mit Regisseurin Armina Handke, VA: Literaturforum Leselampe , Das Kino, Giselakai 11, Karten: 0662/873100-15.

Aktzeichnen Workshop art bv Berchtoldvilla, Josef-Preis-Allee 12, Infos & Anm.: 0664/9439761.

"Am Vorabend von 1984". Zu den Theorien Leopold Kohrs Ringvorlesung: Der Right Livelihood Award und seine Geschichte mit Ewald Hiebl, Haus der Gesellschaftswissenschaften, HS 381, Rudolfskai 42.

Soli:Movies Thema Armut mit Katharina Obenholzner, Kapitelsaal, Kapitelplatz 6.

Offene Chorprobe beim Kärntner Chor Salzburg zum Mitsingen oder Zuhören mit Daniela Glantschnig, Lainerhof, Gneiser Straße 14, keine Voranmeldung nötig, Info: 0663/06510931.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Chorprobe der Chorvereinigung Salzburg-Aigen neue SängerInnen sind herzlich willkommen, Alte Aigner Straße 1, Infos: 0662/645057.

Schach für Senioren Parkhotel Brunauer Salzburg, Elisabethstraße 45A, Info: Gottfried Herbst 0664/5110961.

Chorprobe Kammerchor der Salzburger Liedertafel IS Mozarteum, Saal der Salzburger Liedertafel, Schwarzstraße 26, Infos: 0699/17771444.

Volkskultur

Niklaus & Kinderkrampus Salzburger Christkindlmarkt.

Kinder

Strandgut nach Ute Strub für Kinder ab 18 Monaten; Kasperl und der kleine Stern Sindri 3+ für Kinder ab 3 Jahren, Spielzeug-Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Kasperl und die Weihnachts-Fee Friedburger Puppenbühne Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Nikolaus Miniatelier für Kinder von 3 bis 5 Jahren, MdMS Rupertinum, Sigmund-Haffner-Gasse 9, Anmeldung: kunstvermittlung@mdmsalzburg.at

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Itzling, Verona-Platz/Nähe Billa; Nonntal, Hans-Pfitzner-Straße/Ecke Franz-Schalk-Straße; Maxglan, Bräuhausstraße.

Blutspende

Blutspende Rotes Kreuz Rudolf-Biebl-Straße 10.

Advent

Adventmarkt "Winterwunderwald" St.-Peter-Stiftskulinarium, St.-Peter-Bezirk 1.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Hellbrunner Adventzauber Schloss Hellbrunn.

Weihnachtsmarkt Salzburger Landeskrankenhaus gegenüber der Apotheke.

Flohmarkt

Bücher- & Schallplattenflohmarkt Lions Club Elsbethen Europark, 1. Obergeschoss.

RADIOFABRIK

Kinderradio Spektrum on Air Teenage Kicks Indie/Alternative from the vaults old and new KULTradio Von und für Kulturarbeiter/-innen und ihre Institutionen zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Grödig Krampuslauf Ortszentrum.

Grödig Erlebnisführung & Werkstattgespräche Radiomuseum.

Henndorf Sing mit Henndorfer Singstund mit Felix R. Leitner, Mehrzweckraum der Gemeinde.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

thalgau Krampuslauf Barmstoana Perchten Nikolaus (17 Uhr), Krampuslauf (18 Uhr), Hundsmarktmühle.

TENNENGAU

hallein Nacht und Wächter Das historische Hallein bei Nacht Start: TVB Hallein, Mauttorpromenade 6, Anm.: www.eventjet.at

Rif Blockflöte + Cello Weihnachtsvorspiel Klasse: Mag. Julia Klaushofer, Volksschule Rif-Rehof.

PONGAU

Bad Gastein Historischer Spaziergang Kosten: 5 Euro, Treffpunkt: Gasteiner Museum.

Filzmoos Weihnachtsidylle Adventwanderung Hofalm, Infos: 0664/4457781.

Radstadt Blutspende Rotes Kreuz Feuerwehr.

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

Saalfelden Krampuslauf Historischen Schützenkompanie Fußgängerzone.

Saalfelden Lipödem Informationsabend für Betroffene mit Dr. med. Paschoal Felippe, Privatklinik Ritzensee, Eintritt frei, Anm.: 0664/1313088.

Zell am See Zeller Sternenadvent Markt Stadtplatz.

Zell am see Raphael Fingerlos & Nikola Djoric Konzert Pfarrsaal.

LUNGAU

Tamsweg Offene Trauergruppe Kostenlose Beratung VA: Hospiz-Bewegung Salzburg, Sozialzentrum Lungau - Q4.