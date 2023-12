Veranstaltungen am Mittwoch, 13. Dezember 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Winterfest

Facade Entertainment Spiegelzelt Circus Cirkör Theaterzelt im Volksgarten, Karten: 0662/8875801, Winterfestkassa Europark, www.winterfest.at

Theater

Lili, the Danish Girl Ballett Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Eine Weihnachtsgeschichte Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Elli Bauer Kabarett "Überschnurchdittlich", Kleines Theater, Schallmooser Hauptstraße 50, Karten: 0662/872154.

Konzerte

The Sir Ian Stoutzker Prize 2023 Preisverleihung Universität Mozarteum Salzburg, Mirabellplatz, Eintritt frei, Reservierung unter: https://shop.eventjet.at/mozarteum

Sir András Schiff & Salzburger Marionettentheater Robert Schumann "Papillons", Claude Debussy, "Die Spielzeugschachtel" eine Kooperation von Salzburger Marionettentheater und Salzburger Kulturvereinigung, Stiftung Mozarteum, Großer Saal, Schwarzstraße 26, Karten: 0662/845346.

Salzburg Klassik Musik im Mirabell Werke von W. A. Mozart und J. S. Bach, Schlosskirche Mirabell, Karten: 0650/5009150.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Weisenbläser der Postmusik Salzburg Adventmusik vor dem Schloss Mirabell.

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Kraanium (NO) & Monument of Misanthropy (AT) Metal Rockhouse-Bar, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

Song from the Thomas Bernhard Institute Singer/Songwriter Jazzit, Elisabethstraße 11, Karten: ticket@jazzit.at

Bildung

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Weihnachtliche Bräuche Sprachspaziergang auf Französisch (ab Niveau A2) mit Annabelle Blanc, TP: Mirabellplatz, Anm.: 0660/6570738.

Cecosesola Öffentliche Ringvorlesung A Robust Equitable and Cooperative Alternative to Profit-driven Economies (hybrid), Universität Salzburg, Fachbereich Geschichte, Rudolfskai 42, HS 381.

Öffentliche Führung durch die Ausstellung Arch of Hysteria MdMS Mönchsberg.

Rockhouse Academy Mixingworkshop mit Mario Fartacek, Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Info: www.rockhouse.at

Das Schloss Filmclub Das Kino, Giselakai 11, Karten: 0662/873100.

Offene Chorprobe zum Mitsingen oder zuhören Lainerhof, Gneiserstraße 14, Info: 0663/06510931.

Chorprobe der Chorvereinigung Salzburg-Aigen neue SängerInnen sind herzlich willkommen, Alte Aigner Straße 1, Infos: 0662/645057.

Schach für Senioren Parkhotel Brunauer Salzburg, Elisabethstraße 45A, Info: Gottfried Herbst 0664/5110961.

Chorprobe Kammerchor der Salzburger Liedertafel IS Mozarteum, Saal der Salzburger Liedertafel, Schwarzstraße 26, Infos: 0699/17771444.

Volkskultur

Sing mit! Offenes Singen mit Peter Lindenthaler, Saal der Salzburger Volkskultur, Nonntal.

Sing mit! Offenes Singen mit Elisabeth Radauer, Gasthof Pliemgut.

Beratung

ÖDV-Servicestelle Diabetiker-Beratung mit Anna Mayer, GIZ der ÖGK, Engelbert-Weiß-Weg 10, Infos & Anmeldung: 050766-178800.

Diabetes Typ 2 Adventfeier Rauchgründe, Innsbrucker Bundesstraße 36, Info: 0662/630348.

Kinder

Seid ihr alle da?! Kasperl und der kleine Stern für Kinder ab drei Jahren, Kosten: 6,50 Euro (=inkl. Museumseintritt), Spielzeug Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Miniatelier Kreativ geschmückt MdMS Rupertinum, Wiener -Philharmoniker-Gasse 9, Anmeldung: kunstvermittlung@mdmsalzburg.at

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Itzling, Verona-Platz/Nähe Billa; Nonntal, Hans-Pfitzner-Straße/Ecke Franz-Schalk-Straße; Maxglan, Bräuhausstraße.

Blutspende

Blutspende Rotes Kreuz Rudolf-Biebl-Straße 10.

RADIOFABRIK

Ich, gesund! Das Gesundheitsmagazin The Cocktail Exchange with Steven Hampton The Beginnings of a Christmas Jorney Die Götterfunk Studiosessions Salzburger Bands & Musikschaffende in Bild und Ton on Air zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

Advent

Adventmarkt "Winterwunderwald" St.-Peter-Stiftskulinarium, St.-Peter-Bezirk 1.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Hellbrunner Adventzauber Schloss Hellbrunn.

Weihnachtsmarkt Salzburger Landeskrankenhaus gegenüber der Apotheke.

FLACHGAU

elsbethen Singen und musizieren in der Weihnachtszeit VA: KBW, Treffpunkt Bildung.

hof Offene Trauergruppe Gemeindeamt.

seekirchen Rauhnachtslauf zur "Luznacht" kommen die Salzburger Rupertiperchten zur Sonneninsel.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

TENNENGAU

grödig Erlebnisführung durch die Sonderausstellung Radiomuseum, Hauptstraße 3.

hallein Das historische Hallein bei Nacht Nachtwächterführung am 15. 12. Start: TVB Hallein, Mauttorpromenade 6, Anmeldung im TVB Büro oder unter: www.eventjet.at

PONGAU

bad gastein Historische Spaziergänge TP: Gasteiner Museum, Unkostenbeitrag 5 Euro mit Gastein Card.

filzmoos Weihnachtsidylle Hofalm besinnliche Adventwanderung Auskunft unter: 0664/4457781.

st. johann Österr. Rotes Kreuz Blutspende Mittelschule.

Radstadt Ein ganzes Leben Kino im Turm das Zentrum, Kulturkreis Radstadt.

werfenweng Annemarie Moser Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Auskunft unter: 0664/4457781.

PINZGAU

zell am see Zeller Sternenadvent Stadtplatz.

LUNGAU

mauterndorf Adventwanderung Treffpunkt: Liftparkplatz.

st. michael Lass mich fliegen Kino Schulkultursaal.