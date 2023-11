Veranstaltungen am Dienstag, 7. November 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Die Wand Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

kollektiv Kollinski: Big Bang ARGEkultur, U.-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Konzerte

Lieder aus Zwischenkriegszeiten Benefizkonzert für die neue Orgel mit Katharina Boehme (Mezzosopran) & Klaus Eibensteiner (Klavier), Werke von Richard Strauss, Conrad Ansorge & Sepp Amschl, Christuskirche, Schwarzstraße 25.

Fons amoris - Quelle der Liebe Kirchenmusikalischer Herbst mit Julia Arsentjeva (Sopran), Julia Ammerer (Cello), Matthias Michael Beckmann (Cello) & Judith Triffellner-Spalt (Orgel), St. Michael Kirche, Mozartpl. 2, Eintritt frei, Infos: www.kirchenmusikalischerherbst.at

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Colleen Green & Band/Dazed Pilots Rockhouse, Schallmooser Hauptstr. 46, Karten: 0662/884914.

Sweet Spot. Feedback Lounge für elektroakustische Musik mit Werken von Paul Hindemith, Olivier Messiaen, Johanna M. Beyer, Herbert Eimert u. a., Moderation: Martin Losert, Stadtgalerie Lehen, Inge-Morath-Platz 31, Eintritt frei.

Franz Trattner's Open Mic Session Jazz, Soul, Funk, Blues Jazzit, Elisabethstr. 11, Eintritt frei.

Vernissagen

Wunschkind Ausstellungseröffnung & Gespräch mit Klaus Heymach, Franz Joseph Huainigg & Maria Loos, Stadt:Bibliothek, Schumacherstraße 14, Anm.: 0662/8072-2046.

Literatur

Die Dauer der Liebe Lesung mit Sabine Gruber, Literaturhaus Salzburg, Struberg. 23, Info: 0662/422411.

Mörderwalzer Buchpräsentation & Lesung mit Manfred Baumann, Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Bildung

Das römische Salzburg Museumsgespräch mit Ulrike Hampel, Domgrabungsmuseum, Residenzplatz, Dombögen, Anm.: 0662/620808-723.

Gefühle werden nicht dement! Vortrag & Gespräch mit DI Manfred Fischer, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarre St. Elisabeth, Plainstraße 42B.

Maria Bartuszová Führung für Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder Blinheit und ihre Begleitpersonen MdMS Mönchsberg, Anm.: 0662/842220351.

Achtsam leben - Theoretische und praktische Inputs Onlinevortrag mit Mag. Gabriele Hornung, VA: Sbg. Bildungswerk, Link: zoom.us/j/81860136406

Krisen.Politik.Verändern Salzburger Armutskonferenz mit Stephan Schulmeister & Helmut P. Gaisbauer, St. Virgil, E.-Grein-Str. 14, Anm.: 0662/65 901-0.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadt-führung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Kinder

Papier-Getier Atelier 6+ für Kinder von 6 bis 10 Jahren, MdMS Rupertinum, Sigmund-Haffner-Gasse 9, Anmeldung: kunstvermittlung@mdmsalzburg.at

Kasperl und der geheimnisvolle Dudelsack Friedburger Puppebühne Das Kino, Giselakai 11, Karten: 0660/4610030.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Taxham, Auer-von-Welsbach-Straße/Ecke Klessheimer Allee; 17.00 bis 18.00 Liefering, Forellenwegsiedlung (Stadtplatz).

Beratung

Essstörungen - Wenn dein Essen

dein Leben bestimmt! Gruppentreffen Hilfswerk Lehen, Inge-Morath-Platz 30, Infos (nur per WhatsApp): 0681/84 99 05 83.

RADIOFABRIK

Zwischen Einsamkeit & Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft? Themenschwerpunkt 2023 der Freien Radios Österreich Engelsgeflüster "Die Ausgeburten ihres Kopfes sind ihnen über den Kopf gewachsen" (Friedrich Engels) Seeds of Doom The Misery Show with Bernhard "Doomchild" Tischler zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Nussdorf Blutspende Rotes Kreuz Volksschule.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

St. Gilgen Süchtig nach Smartphone, Tablet & Co Vortrag & Gespräch mit Katharina Stainer, VA: Kath. Bildungswerk, Mittelschule, Musikraum (Seiteneingang).

thalgau Das Herz Gesundheitsvortrag mit Albert Gruber, Volksschule, Eintritt frei, Anm.: 0664/2488882.

Wals Single Stammtisch Zentrum Walser Birnbaum, Lagerstr. 1, Infos: 0676/82601301.

TENNENGAU

Hallein Brauchen Ausstellungen Vermittlung? Kaffeegeschichte(n) - Erinnern im Museum mit Magda Krön, Keltenmuseum, Anm.: 06245/80783.

hallein Nacht und Wächter Das historische Hallein bei Nacht Start: TVB Hallein, Mauttorpromenade 6, Anm.: www.eventjet.at

Kuchl Wenn ich das gewusst hätte - Geschichten aus dem Tageshospiz Lesung zu Gunsten der Hospiz Bewegung Salzburg Mehrzweckhaus.

PONGAU

Altenmarkt Blutspende Rotes Kreuz Schulzentrum, kleine Turnhalle.

Bad Hofgastein Wie der Wandel gelingen kann ... Workshop mit Mag. Hans Holzinger, VA: Sbg. Bildungswerk, Evangeliche Kirche, Pfarrsaal, Infos: office@sbw.salzburg.at

LUNGAU

Göriach Pflege und Betreuung zu Hause Vortrag VA: Bildungswerk, Mehrzweckraum beim Gemeindeamt.

St. Margarethen So buchstabiert Frau ihr Leben! Seminar mit Gerti Moser, VA: Kath. Bildungswerk, Seminarraum der Gemeinde.

Tamsweg Gruppe für Angehörige psychisch erkrankter Menschen Gesprächsabend Sozialzentrum Lungau Q4, Infos: 0650/444 18 85 .