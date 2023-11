Veranstaltungen am Mittwoch, 15. November 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Hair Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

The complete works of William Shakespeare Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

English Comedy Night Humorlabor kleines theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Konzerte

Scheherazade mit Arabella Steinbacher (Violine) & Göteborgs Symfoniker, Ltg.: Santtu-Matias Rouvali, Großes Festspielhaus, Hofstallgasse 1, Infos & Karten: www.kulturvereinigung.com

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Naked Cameo Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

Playlist Salzburg Open Mind Frequently ARGEkultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Literatur

Kasala für meine Kaku Lesungen, Vorträge & Gespräche mit Fiston Mwanza Mujila, Unipark Nonntal, Erzabt-Klotz-Str. 1, Einritt frei, Infos: 0662/422411.

Bildung

Afrikanische frankophone Literatur: Texte und Kontexte Vortrag & Diskussion mit Fiston Mwanza Mujila, Kulturwissenschaftliche Fakultät, Unipark Nonntal, Erzabt-Klotz-Str. 1, Eintritt frei, Infos: www.suedwind.at/salzburg/hochschulwochen

Mach aus deinem Projekt einen Schmetterling Praxisworkshop zur Anwendung erprobter Werkzeuge des Projektmanagements Caritas, Friedensstraße 7, Anm. & Info: www.freiwilligenzentrum-salzburg.at

Tag der offenen Tür Frauenhilfe Salzburg, Leitmeritzstraße 6.

Offene Chorprobe beim Kärntner Chor Salzburg zum Mitsingen oder Zuhören mit Daniela Glantschnig, Lainerhof, Gneiser Str. 14, keine Voranmeldung nötig, Info: 0663/06510931.

Mit dem Camper durch Griechenland Vortrag mit Bildern & Musik mit Brigitta Staudinger & Kurt Staudinger, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum St. Vitalis, Kendlerstraße 148.

Robert Jungk(RLA 1986). Leben und Werk Ringvorlesung mit Stefan Wally, Haus der Gesellschaftswissenschaften, HS 381, Rudolfskai 42.

Mehr Energie mit Qi Gong und Tai Chi kostenloser Schnupperkurs mit Gerhard Gumpinger, Großer Saal des Kulturzentrums der Gehörlosen, Schopperstraße 21, Infos & Anm.: 0650/8248550.

Die Chancen der Klimakrise Vortrag & Gespräch mit Mag. Alois Schläffer MSc, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal Gnigl, Eichstraße 58.

Lehen/Sehen Galeriespaziergang TP: Stadtgalerie Lehen, Inge-Morath-Platz 31.

Napoleon und die (geraubte) Kunst Onlinevortrag mit Mag. Manuel Kreiner, VA: Sbg. Bildungswerk, Infos & Anm.: office@zeitspuren .at

denkbar.viel.möglich Vortrag & Diskussion mit Lena Raubaum, VA: Kath. Bildungswerk, Stadt:Bibliothek, Panoramabar, Schumacherstraße 14.

Kilimandscharo Vortrag & Reisebericht mit Thomas Sommeregger, Rochusgassee 6 (im Rochushof, 2. Stock).

Nachhaltigkeit Gesprächsrunde Pfarre St. Andrä, Mirabellplatz 5/1.

What does the world's highest court say about Climate Change? Vortrag & Diskussion (in englisch) mit Jule Schnakenberg & Mert Kumru, Natur- und Lebenswissenschaftliche Fakultät, HS 423, Hellbrunnerstr. 34.

Riesenzirkus um Gerhard Amanshauser Künstlerinnengespräch mit Raffaela Schöbitz, VA: ohnetitel, Schallmooser Hauptstraße 5, Infos: www.ohnetitel.at

Maria Martuszová Führung mit Harald Krejci, MdMS Mönchsberg.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Chorprobe der Chorvereinigung Salzburg-Aigen neue SängerInnen sind herzlich willkommen, Alte Aigner Straße 1, Infos: 0662/645057.

Schach für Senioren Parkhotel Brunauer Salzburg, Elisabethstraße 45A, Info: Gottfried Herbst 0664/5110961.

Chorprobe Kammerchor der Salzburger Liedertafel IS Mozarteum, Saal der Salzburger Liedertafel, Schwarzstraße 26, Infos: 0699/17771444.

Volkskultur

Volkstanz mit Freude Pfarrsaal Taxham, Kleßheimer Allee 93, Infos: www.volkstanzkurs.at

Sing mit Offenes Singen mit Elisabeth Radauer, Gasthof Pliemgut, Alte Aigner Str. 1.

Kinder

Kasperl und die traurige Prinzessin Sindri 3+ für Kinder ab 3 Jahren, Spielzeug-Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Itzling, Verona-Platz/Nähe Billa; Nonntal, Hans-Pfitzner-Straße/Ecke Franz-Schalk-Straße; Maxglan, Bräuhausstraße.

Flohmarkt

Blutspende

Blutspende Rotes Kreuz Rudolf-Biebl-Straße 10.

RADIOFABRIK

Das rote Mikro SchriftstellerInnen und MusikerInnen zu Gast bei Barbara Belic Zwischen Einsamkeit und Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft? Themenschwerpunkt 2023 der Freien Radios Österreich Mensch unter Das verrückte Labyrinth des Lebens zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Elsbethen Räuchern im Jahreskreis Workshop mit Mag. Gurdrun Ottoson-Ospald, VA: Kath. Bildungswerk, Treffpunkt Bildung.

Eugendorf Gespalene Demokratie? Vortrag & Gespräch mit Dr. Franz Fallend, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrtreff.

Grödig Erlebnisführung durch die Sonderaustellung Radiomuseum.

Henndorf Sing mit Henndorfer Singstund mit Felix Leitner, Mehrzweckraum der Gemeinde.

Henndorf Die Nacht der Nächte Theater Wallerseehalle, Karten: www.tv-henndorf.com

Hof Offene Trauergruppe Kostenlose Beratung VA: Hospiz-Bewegung Salzburg, Gemeindeamt.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

thalgau Blutspende Rotes Kreuz Polyt. Schule.

TENNENGAU

Hallein Orte des Gedenkens - Filmabend zu Agnes Primocic Film & Gespräch mit Karin Berger, Ingrid Bauer & Albert Lichtblau, Keltenmuseum, Eintritt frei.

Oberalm BENIN und TOGO Vortrag & Gespräch mit Dr. Hannes Meißel, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal.

Rif Armbänder selbst gemacht Workshop VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

PONGAU

Bad Gastein Historischer Spaziergang Kosten: 5 Euro, Treffpunkt: Gasteiner Museum.

St. Johann Das NEINhorn Bilderbuchkino mit Klangschalen mit Barbara & Max, kultur:treff im Haus der Musik, Infos: www.kultur-plattform.at

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

Neukirchen Vollgas oder nix mit Erich Glavitza & Gerhard Greger, Cinetheatro, Infos: www.cinetheatro.com

Saalfelden Opernball Theaterevent Kunsthaus Nexus, Infos: www.kunsthausnexus.com