Veranstaltungen am Mittwoch, 22. November 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Theater

Die Erfindung der Demokratie Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Nachtland Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Straße 22, Karten: 0662/8085-85.

Tinder - A fucked up Night Kleines Theater, Schallmooser Hauptstraße 50, Karten: 0662/872154.

Jago in italienischer Sprache Moderation: Gloria Zoitl, Stadtgalerie Rathaus, Säulenhalle im Rathaus, 1. Stock, Kranzlmarkt 1, Eintritt frei.

Konzerte

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St.-Peter-Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Glue Trip Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

free music st. johann niM and Hear Jazzit, Elisabethstraße 11, Karten: ticket@jazzit.at

Literatur

Die Datenbank der Ewigkeit Buchpräsentation mit Johannes Huber, SN-Saal, Karolingerstraße 40, Eintritt frei, Anm.: shop.sn.at

Die Erfindung der Demokratie Autorenbegegnung mit Carl Philip von Maldeghem, VA: P.E.N.-Club, Internationale Salzburg Association, Sigmund-Haffner-Gasse 16.

Bildung

Tontechnik Workshop Part 1 mit Wolfgang Spannberger & Sebastian Mack, Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Anm.: academy@rockhouse.at

Riesenzirkus um Gerhard Amanshauser Kantinenkaffee im Gespräch mit Peter Sigl, VA: ohnetitel, Schallmooser Hauptstraße 5, Infos: www.ohnetitel.at

Aktzeichnen Workshop art bv Berchtoldvilla, Josef-Preis-Allee 12, Infos & Anm.: 0664/9439761.

SPIRIT. Dieter Huber Führung TP: Residenzgalerie, Residenz, 3. OG, Info: 0662/80422109.

Manfred Max-Neef (RLA 1983) und die Barfuß-Ökonomie Ringvorlesung mit Patrick Kletzka, Haus der Gesellschaftswissenschaften, HS 381, Rudolfskai 42.

Offene Chorprobe beim Kärntner Chor Salzburg zum Mitsingen oder Zuhören mit Daniela Glantschnig, Lainerhof, Gneiser Straße 14, keine Voranmeldung nötig, Info: 0663/06510931.

Mehr Energie mit Qigong und Tai-Chi kostenloser Schnupperkurs mit Gerhard Gumpinger, Großer Saal des Kulturzentrums der Gehörlosen, Schopperstraße 21, Infos & Anm.: 0650/8248550.

INDI-Tag Tag der Inklusion und Diversität Universität Mozarteum, Kleines Studio, Foyer & Galerie Das Zimmer, Mirabellplatz 1, Eintritt frei!

Arch of Hysteria. Zwischen Wahnsinn und Ekstase Führung MdMS Mönchsberg.

Die Akademie der bildenden Künste in Wien unter Habsburgs Fittichen Onlinevortrag mit Mag. Manuel Kreiner, VA: Sbg. Bildungswerk, Infos & Anm.: office@zeitspuren.at

Soziales Dilemma - wie schaffen wir die Kooperation? Vortrag & Diskussion mit Susanne Bolte, MSc, Natur- und Lebenswissenschaftliche Fakultät, HS 403, Hellbrunner Straße 34, Eintritt frei.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartplatz 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Chorprobe der Chorvereinigung Salzburg-Aigen neue Sänger/-innen sind herzlich willkommen, Alte Aigner Straße 1, Infos: 0662/645057.

Schach für Senioren Parkhotel Brunauer Salzburg, Elisabethstraße 45a, Info: Gottfried Herbst 0664/5110961.

Chorprobe Kammerchor der Salzburger Liedertafel IS Mozarteum, Saal der Salzburger Liedertafel, Schwarzstraße 26, Infos: 0699/17771444.

Volkskultur

Sing mit Offenes Singen mit Edith Schwaiger, Klubraum der Volkshilfe, Itzling, Kirchenstraße 55.

Kinder

Kasperl und die traurige Prinzessin Sindri 3+ für Kinder ab 3 Jahren, Spielzeug-Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Itzling, Verona-Platz/Nähe Billa; Nonntal, Hans-Pfitzner-Straße/Ecke Franz-Schalk-Straße; Maxglan, Bräuhausstraße.

Blutspende

Blutspende Rotes Kreuz Rudolf-Biebl-Straße 10.

RADIOFABRIK

PUNK IN A BOX A metal box full of Punk from the 90s The Cocktail Exchange with Steven Hampton A metamorphic beverage blended with the extension of Jazz music into other Genres Zwiespalt der guten Laune Satirische Betrachtungen zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Grödig Erlebnisführung durch die Sonderausstellung Radiomuseum.

Hof Der Zauber Südamerikas Multivisions-Vortrag K. U. L. T., Karten: www.oeticket.com

Koppl Die Chancen der Klimakrise Vortrag & Gespräch mit Mag. Alois Schläffer, MSc, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal.

Koppl Wenn Kriminelle unsere Daten wollen Vortrag mit Mag. Dipl.-Ing. Ulrich Pache, BSc, VA: Sbg. Bildungswerk, Volksschule, Eintritt frei.

Neumarkt Blutspende Rotes Kreuz Volksschule.

Neumarkt Offene Trauergruppe Kostenlose Beratung VA: Hospiz-Bewegung Salzburg, Ärztezentrum, Salzburger Straße 5, Infos: 0676/83749301.

Seekirchen Freitanz Tanzraum mit Miriam Nassall, Kulturhaus Emailwerk, Infos: www.kunstbox.at

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestraße 57.

St. Gilgen Psychische Erkrankung in der Familie Vortrag & Gespräch mit Heidemarie Eher, BSc MBA BA, VA: Kath. Bildungswerk, Mittelschule, Musikraum (Seiteneingang).

Strasswalchen Aus dem Ruder gelaufen Theater im alten Feuerwehrgebäude, Salzburger Straße 13, Karten: 0676/7365037.

TENNENGAU

Hallein Serendipity - glücklicher Zufall Führung mit Laila Huber, Kunstraum Pro Arte, Schöndorferplatz 5.

Puch Wohnen - Ein Menschenrecht? Vortrag FH Salzburg, Campus Urstein, Raum 110.

PONGAU

Bad Gastein Historischer Spaziergang Kosten: 5 Euro, Treffpunkt: Gasteiner Museum.

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

Zell am see Structural Temptations Vernissage mit Lavinia Lanner & Gerold Tusch, Galerie post art, Postplatz 4.