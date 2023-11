Veranstaltungen am Mittwoch, 29. November 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Wie mir der Schnabel gewachsen ist Kabarett mit Fritz Egger & Johannes Pillinger, kleines theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Style Collective Crew: So(I-U)L Tanztheaterstück Moving Lights - Moving Lives ARGEkultur, U.-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Konzerte

Weisenbläser der Postmusik Salzburg Adventmusik Ltg.: Josef Harl, Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

NAMES Ensemble LIMINA Festival Universität Mozarteum Salzburg, Solitär, Mirabellplatz 1, Eintritt frei, Karten: shop.eventjet.at/mozarteum

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Bassbrause Drum & Bass Jazzit, Elisabethstraße 11, Karten: ticket@jazzit.at

Vernissagen

Corpus Ausstellung & Film Stadtgalerie Museumspavillon, Mirabellgarten.

Bildung

Riesenzirkus um Gerhard Amanshauser Kantinenkaffee im Gespräch mit Elisabeth Breckner, VA: ohnetitel, Schallmooser Hauptstraße 5, Infos: www.ohnetitel.at

Is is this Artist Talk mit Enar de Dios Rodriguez, W&K-Atelier, 1. OG, KunstQuartier, Bergstr. 12a, Infos: www.w-k.sbg.ac.at

Offene Chorprobe beim Kärntner Chor Salzburg zum Mitsingen oder Zuhören mit Daniela Glantschnig, Lainerhof, Gneiser Straße 14, keine Voranmeldung nötig, Info: 0663/06510931.

Live-Streaming der Preisverleihung 2023 aus Stockholm Ringvorlesung: Der Right Livelihood Award und seine Geschichte , Haus der Gesellschaftswissenschaften, HS 381, Rudolfskai 42.

Geht es ohne Verzicht? Nachhaltiger Konsum und ich ...? Klima-Kamingespräche Afro-Asiatisches-Institut, Clubraum, Wiener-Philharmoniker-Gasse 2.

Soli:Movies Thema Flucht Kapitelsaal, Kapitelplatz 6,.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Chorprobe der Chorvereinigung Salzburg-Aigen neue SängerInnen sind herzlich willkommen, Alte Aigner Straße 1, Infos: 0662/645057.

Schach für Senioren Parkhotel Brunauer Salzburg, Elisabethstraße 45A, Info: Gottfried Herbst 0664/5110961.

Chorprobe Kammerchor der Salzburger Liedertafel IS Mozarteum, Saal der Salzburger Liedertafel, Schwarzstraße 26, Infos: 0699/17771444.

Film

Alpenland Senior/-innenkino Kosten: 1 Euro, Das Kino, Giselakai 11, Karten: 0662/87310015.

Volkskultur

Sing mit Lieferinger Singstund mit Martina Franz-Machreich, Mesnerhaus, Lieferinger Hauptstraße 106.

Kinder

Kasperl und die traurige Prinzessin Sindri 3+ für Kinder ab 3 Jahren, Spielzeug-Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Itzling, Verona-Platz/Nähe Billa; Nonntal, Hans-Pfitzner-Straße/Ecke Franz-Schalk-Straße; Maxglan, Bräuhausstraße.

Blutspende

Blutspende Rotes Kreuz Rudolf-Biebl-Straße 10.

Adventmärkte

Adventmarkt "Winterwunderwald" St.-Peter-Stiftskulinarium, St.-Peter-Bezirk 1.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Lions-Hütte Vanillekipferl für den guten Zweck Alter Markt.

Hellbrunner Adventzauber Schloss Hellbrunn.

RADIOFABRIK

Schulradiotag 2023 Kinder & Jugendliche gestalten Radio The Cocktail Exchange with Steven Hampton Jazz music & other Genres Mitternachtsreigen The Soundtrack of Your Night zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Elsbethen Singen und musizieren in der Weihnachtszeit mit Mag. Gudrun Ottoson-Ospald; Adventkranzbinden und Mehr mit Mag. Gurdrun Ottoson-Ospald, VA: Kath. Bildungswerk, Treffpunkt Bildung.

Grödig Reise in eine lebenswerte Zukunft Vortrag & Gespräch mit Mag. Dr. Michael Ritter BEd, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

Grödig Vom Funkensender zum UKW-Empfänger Erlebnisführung Radiomuseum.

Henndorf Libellen im Winter Lesung mit Gudrun Seidenauer, Literaturhaus, Infos: www.literaturhaus-henndorf.at

Seekirchen Blutspende Rotes Kreuz Mittelschule.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

St. gilgen Wunderbare Musik Vortrag mit Hans Strobl, Mozarthaus, Eintritt frei, Infos: www.mozarthaus.info

Strobl Heizungstausch und Photovoltaik Vortrag mit Dipl. Ing. (FH) Kurt Baumgartner, VA: Sbg. Bildungswerk, Lesesaal der Gemeinde.

TENNENGAU

Abtenau Künstliche Intelligenz Vortrag mit Dr. Bernd Resch, VA: Sbg. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

Bad Vigaun Krampuskränzchen d'Schmittenstoana Pass s'43 Leichtsinn's Einkehr.

Hallein Storchen-Party Informationsabend für zukünftige Mütter und Väter, Landesklinik Hallein, Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe.

PONGAU

Bad Gastein Historischer Spaziergang Kosten: 5 Euro, Treffpunkt: Gasteiner Museum.

Werfen He Lippei steh auf Sing mit mit Christine Klieber & Karin Schmitzberger, VA: Kath. Bildungswerk, Seniorenwohnhaus.

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

LUNGAU

St. Michael Kirchenkonzert mit der Polizeimusik Salzburg, Pfarrkirche.