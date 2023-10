Veranstaltungen am Mittwoch, 18. Oktober 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Theater

Wolken.Heim./Am Königsweg Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Heute Abend: Lola Blau Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Tinder - A fucked up Night kleines theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

David Scheid Kabarett ARGEkultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Konzerte

Edvard Grieg & Richard Strauss mit Lise de la Salle (Klavier) & dem Royal Scottish National Orchestra, Ltg.: Thomas Sondergard, Großes Festspielhaus, Hofstallgasse 1, Infos & Karten: www.kulturvereinigung.com

AIMA 2023 Gewinnerkonzert Kammermusik Stiftung Mozarteum, Schwarzstraße 26, Eintritt frei.

Musik in Mirabell Salzburg Classics mit Patrick Leung (Klavier), Werke von Mozart, Brahms und Schumann, Karten: 0650/500 91 50.

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart Ensemble Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und unterwww.Salzburger-dom.at/ticket

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St.-Peter-Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Sophie Hassfurther NiM & Hear Jazzit, Elisabethstraße 11, Karten: ticket@jazzit.at

Vernissagen

Shift Textil-akustische Ausstellung Galerie DAS ZIMMER, Universität Mozarteum, Mirabellplatz 1, Eintritt frei.

Literatur

Unser Schwert ist Liebe. Die feministische Revolte im Iran Lesung & Gespräch mit Gilda Sahebi, Literaturhaus Salzburg, Struberg. 23, Info: 0662/422411.

Auf die Plätze, fertig - los! Buchpräsentation mit Kurt Bauer & Harry Humer, ABZ - Haus der Möglichkeiten, Kirchenstraße 34.

Bildung

Kunst im Dialog: Das römische Salzburg unter unseren Füßen Führung mit Mag. Ulrike Hampel, TP: Kassa das Salzburg Museum in der Neuen Residenz, Anm.: 0662/8047-7560.

Listening to the East - Synodalitäten in den Ostkirchen Film Rupertussaal, Bischofshaus, Kapitelplatz 2.

Sicher unterwegs - Seniorentraining Führungen, Tipps, Vortrag TP: ServiceCenter Verkehr, Alpenstraße 91, Anm.: 0800/220050.

Local Futures. A New Economy for Personal, Social and Ecological Well-being (hybrid) Ringvorlesung mit Helena Norberg-Hodge, Haus der Gesellschaftswissenschaften, HS 381, Rudolfskai 42.

Global Health: Ärzte ohne Grenzen & Open Medical Institute - Medical Education beyond Borders Vortrag mit Dr. Leo Ho & Univ. Prof. Dr. Wolfgang Aulitzky, Landeskrankenhaus, Großer Hörsaal, Müllner Hauptstraße 48, Anm.: www.gesellschaft-salzburger-aerztinnen-aerzte.at

Kinder sind Riesen Vortrag mit André Stern, St. Virgil, Ernst-Grein-Straße 14, Infos & Anm.: 0662/65901-0.

Offene Chorprobe beim Kärntner Chor Salzburg zum Mitsingen oder Zuhören Lainerhof, Gneiser Str. 14, keine Voranmeldung nötig, Info: 0663/06510931 (Daniela Glantschnig).

SPIRIT. Dieter Huber Führung durch die Sonderausstellung TP: Innenhof der Residenz.

Bibelrunde Pfarrsaal St. Andrä, Mirabellplatz 5/1.

Salzburg Trail Night Präsentation Oval - Die Bühne im Europark, Eintritt frei, Infos & Karten: www.oval.at

Maria Bartuszová Kuratorinnenführung mit Marijana Schneider, MdMS Mönchsberg.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Chorprobe der Chorvereinigung Salzburg-Aigen neue SängerInnen sind herzlich willkommen, Alte Aigner Straße 1, Infos: 0662/645057.

Schach für Senioren Parkhotel Brunauer Salzburg, Elisabethstraße 45A, Info: Gottfried Herbst 0664/5110961.

Chorprobe Kammerchor der Salzburger Liedertafel IS Mozarteum, Saal der Salzburger Liedertafel, Schwarzstraße 26, Infos: 0699/17771444.

Volkskultur

Volkstanzkurs für Fortgeschrittene Tanzleiter: Johann und Christine Erlbacher, Musik: Stefan Schiller, Lainerhof, Gneiser Str. 14.

Volkstanz mit Freude Pfarrsaal Taxham, Kleßheimer Allee 93, Infos: www.volkstanzkurs.at

Sing mit Offenes Singen mit Edith Schwaiger, Klubraum der Volkshilfe Itzling, Kirchenstr. 55a.

Kinder

Kasperl und die Hexenküche Sindri 3+ für Kinder ab 3 Jahren, Spielzeug-Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Schattentheater Miniatelier für Kinder von 3 bis 5 Jahren, MdMS Altstadt, Anm.: kunstvermittlung@mdmsalzburg.at

Blutspende

Blutspende Rotes Kreuz Rudolf-Biebl-Straße 10.

Beratung

ÖDV-Servicestelle Diabetiker-Beratung mit Anna Mayer, GIZ der ÖGK, Engelbert-Weiß-Weg 10, Infos & Anmeldung: 050766-178800.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Itzling, Verona-Platz/Nähe Billa; Nonntal, Hans-Pfitzner-Straße/Ecke Franz-Schalk-Straße; Maxglan, Bräuhausstraße.

RADIOFABRIK

KECK on Air! Kinderradio des soziokulturellen Stadtteilprojekts KECK Nachgefragt Das Salzburger Frauen*radio. Der Radiopodcast für feministische Themen I checks net Was steckt dahinter? zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Anthering Die Zukunft der Zeitung Vortrag & Diskussion mit Manfred Perterer (Chefredakteur der "Salzburger Nachrichten"), Moderation: Christoph Canaval, Ross-Stall, Anm.: 0664/2335779.

Anthering "Richtig" schimpfen?! ElternWerkstatt mit Sabine Schäffer, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrheim.

Grödig Erlebnisführung durch die Sonderausstellung Radiomuseum.

Neumarkt Frauenlesekreis Diskussion mit Anna Weyringer, VA: Kath. Bildungswerk, Haus St. Katharina.

Neumarkt Offene Trauergruppe Kostenlose Beratung VA: Hospiz-Bewegung Salzburg, Ärztezentrum, Salzburger Straße 5, Infos: 0676/83749301.

Seekirchen Freitanz Tanzraum mit Miriam Nassall, Kulturhaus Emailwerk, Infos: www.kunstbox.at

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

St. Gilgen Immunkraft für den Winter Vortrag & Gespräch mit Dr. Karin Buchart, VA: Kath. Bildungswerk, Mittelschule, Musikraum.

St. Gilgen Diva del Garda Buchpräsentation mit Katharina Eigner, Bibliothek, Eintritt frei.

TENNENGAU

Hallein Eintauchen in die Welt des Räucherns Vortrag Nikola Welse, Buchhandlung, Lese Träume, Bayrhamerpl. 10, Anm.: 06245/74647.

Hallein Begegnungen Allgemeiner Vorspielabend & Vernissage mit Georg Degenhardt & Schüler/-innen verschiedener Klassen des Musikums, Musikum, Bürgerspitalplatz 7, Eintritt frei.

Kuchl Blutspende Rotes Kreuz Alte Turnhalle.

Oberalm ChatGPT & Co. verstehen Vortrag mit Dr. Stefan Wegenkittl, VA: Sbg. Bildungswerk, Marktgemeinde, Sitzungssaal, Eintritt frei.

PONGAU

Bad Gastein Historischer Spaziergang Kosten: 5 Euro, Treffpunkt: Gasteiner Museum.

Dorfgastein Energiegemeinschaften - eine Raketenwissenschaft? Vortrag mit Harald Geissler, VA: Sbg. Bildungswerk, Festsaal.

Kleinarl Immunstark in den Winter Gespräch & Workshop mit Siegi Schwarzenbacher, VA: Kath. Bildungswerk, Hotel Zirbenhof.

St. Johann Wer-Wie-Was ist Kunst? Interaktive Ausstellungsführung für Kinder für Kinder ab 6 Jahren, kultur:treff im Haus der Musik, Eintritt frei.

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

Embach Echt jetzt?! - Pubertät ElternWerkstatt mit Mag. Renate Schneidhofer, VA: Kath. Bildungswerk, Geistliches Zentrum.

Maishofen Der Sauna-Gockl Theater Gasthof zur Post, Karten: 06542/68318-0.

taxenbach Zuerst kommt das Fressen, dann die Moral?! Vortrag & Gespräch mit Rosemarie Haider MAS, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrhof.

LUNGAU

GÖRIACH Bewegte Jahre Lesung mit Luise Sampl, Infrastrukturhaus.

Nachbarn

St. Wolfgang Zuagroast Lesung mit Helmuth Meyer, Marktgemeindeamt, Lichtsaal.