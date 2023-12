Veranstaltungen am Montag, 11. Dezember 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Heute Abend: Lola Blau Nachtland Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Hänsel & Gretel Oper Universität Mozarteum Salzburg, Max Schlereth Saal, Mirabellplatz 1, Karten: shop.eventjet.at/mozarteum

Wer hat Angst vor Rot, Blau oder Gelb? TheaterlaborX mit Andreas Steudtner, Thomas-Bernhard-Institut, Franz-Josef-Straße 2, Eintritt frei.

Konzerte

Music in Mirabell Mozart Concerts mit Yuying & Helian Zehetmair, Schlosskirche Mirabell, Mirabellpl. 4, Infos & Karten: 0650/5009150.

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

The Bluesanovas Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

Literatur

;lesen lasse! stellt vor Lesungen mit Laura Pellizzari & Wilma Solarz, Literaturhaus Salzburg, Struberg. 23, Info: 0662/422411.

Alexander Puschkin, Erzählungen, 1831 KHG-Leseclub Buchhandlung und Antiquariat "Neues Leben", Bergstraße 22.

Bildung

Der "Geist von Salzburg". Herbert Kraus und die politische Reorganisation der "Ehemaligen" nach 1945 MontagGespräch mit Univ.-Prof. Dr. Margit Reiter, Moderation: Univ.-Prof. DDr. Franz Gmainer-Pranzl, Katholisch-Theologische Fakultät, HS 107, Universtitätsplatz 1.

Weihnachtliche Bräuche Sprachspaziergang auf Französische (ab Niveau A2) mit Annabelle Blanc, TP: Mirabellplatz, Anm.: 0660/6570738.

Gemeinsam digitales Alltagswissen vertiefen Digitaler Stammtisch 60+ mit Peter Ziereis, Salzburger Bildungswerk, Seminarraum, 2 Stock.

Kinder leiten und begleiten Vortrag mit Mag. Eva Klugsberger, VA: Sbg. Bildungswerk, Lerncafé Liefering, Triebenbachstraße 26.

Senior:innen-Café mit Alfred Leiter (Zither), Bewohnerservice Gingl/St. Anna, Grazer Bundesstraße 6.

Eine süße Speise die verbindet Weltdinner Naher Osten und Kaukasus mit Heghine Rapyan & Sarah Loh, Afro-Asiatisches-Institut, Imaculada (EH), Wiener-Philharmoniker-Gasse 2, Anm.: 0662/84141313.

Weihnachtslieder Gemeinsamer Singabend mit Daniela Glantschnig, keine Vorkenntnisse erforderlich, Kirche der Diakonie, Guggenbichlerstraße 20, Eintritt frei, Infos: 0663/06510931.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstraße 42a, Infos unter: 0676/8746-70 80.

Kinder

Kasperl und die Weihnachts-Fee Friedburger Puppenbühne Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Gnigl, Bachstraße/Ecke Bundschuhstr; Parsch, Maria-Cebotari-Straße.

Advent

Adventmarkt "Winterwunderwald" St.-Peter-Stiftskulinarium, St.-Peter-Bezirk 1.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Weihnachtsmarkt Salzburger Landeskrankenhaus gegenüber der Apotheke.

Beratung

Telefonseelsorge kostenlos und anonym unter der Tel.: 142.

Frauenhilfe Salzburg Sozialberatung Leitmeritzstraße 2-6/2001, Kontakt: 0662/840900.

FrauenGesundheitsZentrum Salzburg Psychologische Beratungen kostenlos, auf Wunsch anonym, Tel.: 0662/442255, Terminvereinbarung auch per Mail: office@fgz-salzburg.at

Demenzberatung der Diakonie Salzburg Expert/-innen bieten sowohl persönliche als auch telefonische Beratungen an, unter Tel. 0664/85826 82 oder demenzberatung-salzburg@diakoniewerk.at, mehr Infos finden Sie auch unter www.demenzberatung-salzburg.at

HIV und Hepatitis Beratung kostenlose HIV- und Hepatitis-Testung, Aidshilfe Salzburg, Linzer Bundesstraße 10, Kontakt unter: 0662/881488.

RADIOFABRIK

The Good News Neue Ideen für eine neue Welt ClassicaLi Lily erklärt die Welt der Musik Bluegrass Junction A musical trip through the Appalachian Mountains zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Lamprechtshausen Kleiderbazar Sozialer Hilfsdienst, Schulstraße 1a.

Obertrum Teleskopische Sternführung Vega-Sternwarte, Haus der Natur, Kaiserbuche 1, ausschließlich bei klarem Himmel, siehe vier Stunden vor Beginn: Www.Hausdernatur.at

Obertrum Blutspende Rotes Kreuz zenTRUM.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

TENNENGAU

Hallein Klarinette Vorspielabend Klasse: Mag. Clemens Müller, Musikum, Bürgerspitalplatz 7.

PONGAU

Bischofshofen Pensionsversicherungsangelegenheiten Sprechtag Österr. Gesundheitskasse, Gasteiner Straße 29.

LUNGAU

Mariapfarr Adventkonzert mit dem Musikum Tamsweg, Wallfahrtsbasilika.