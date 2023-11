Veranstaltungen am Montag, 20. November 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Ich mag Max Beckmann ... Sophie Calle und andere Taschenopernfestival ARGEkultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

a riddle, a puzzle, a mystery TheaterlaborX mit Studierende und Lehrende von Applied Theatre, Thomas-Bernhard-Institut, Franz-Josef-Straße 2, Eintritt frei.

Konzerte

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Hans Theessink & Big Daddy Wilson Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

Literatur

Lieber Winter

Buchpräsentation

mit Franziska Lipp, Anm.: Salzburger Heimatwerk, Residenzplatz 9, Anm.: office@salzburgerheimatwerk.at

Bildung

Sachkundenachweis für Hundehaltung Onlinekurs mit Tierärztin Tanja Warter, Anm.: www.docwarter.com

Dein Wille Geschehe. Selbstbestimmung bis zum Lebensende: Partientenverfügung und Vorsorgevollmacht Info-Nachmittag mit Exptert/-innen aus Medizin, Pflege und Recht, Uniklinik für Innere Medizin II, Großer Hörsaal, Müllner Hauptstraße 48.

Brückenbauer zwischen den Kulturen Bondeko-Gesprächsabend mit P. Sen Vellakada MSFS, Bondeko - Ort der Begegnung, Missionshaus Liefering, Schönleitenstraße 1, Infos: www.bondeko.org

Dein Leben - Mein Leben Film & Gespräch mit Marko Doringer, Das Kino, Giselakai 11, Karten: www.daskino.at

Unserer Zukunft auf der Spur. Wozu ist der Mensch im Stande? JBZ Zukunftsbuch #84 mit Bettina Ludwig, Robert-Jungk-Bibliothek, Strubergasse 18/2, Eintritt frei, Anm.: www.jungk-bibliothek.org

Ich habe ich nie getroffen Atelier Gespräche anlässl. des Taschenoperfestivals mit Univ.-Prof. Dr. Sabine Coelsch-Foisner, Thierry Bruehl, Hans-Peter Jahn , Daniel Sträßer & Mimi Doulton, Universität Salzburg, HS 101 (EG), Universitätsplatz 1.

Komm und sing mit Oikumenia Gospelchor Salzburg Guggenbichlerstraße 20C, Infos: 0650/5530551.

Chinese Corner - Chinesisch sprechen leicht gemacht Konversationstreffen mit Lingjuan Zheng, Afro-Asiatisches Institut, Bibliothek (1. Stock), Wiener-Philharmoniker-Gasse 2, Eintritt frei, Anm.: office@aai-salzburg.at

Schuldemokratie in der Praxis Infoabend für Klassenelternvertretungen (Online) mit Hannelore Kaserer, Anm.: 0662/872691-15.

Securing women's right to communal land through dialogue and advocacy: experiences from East and West Africa Vortrag & Diskussion (Englisch) mit Univ.-Prof. Stefanie Lemke, Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät,HS 380, Rudolfskai 42, Eintritt frei.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstraße 42a, Infos unter: 0676/8746-70 80.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Gnigl, Bachstraße/Ecke Bundschuhstr; Parsch, Maria-Cebotari-Straße.

Beratung

Telefonseelsorge kostenlos und anonym unter der Tel.: 142.

Seniorenhotline Tel.: 0662/80 72-32 40.

Frauenhilfe Salzburg Sozialberatung Leitmeritzstraße 2-6/2001, Kontakt: 0662/840900.

Partner- und Familienberatungsstellen in Stadt und Land Salzburg Beratung persönlich, online und telefonisch, Anm.: 0662/80 47 67 00, Infos: www.familienberatung-sbg.at

Oma-/Opadienst zuverlässige Kinderbetreuung Katholischer Familienverband, Tel.: 0662/80 47-12 40.

Demenzberatung der Diakonie Salzburg Expert/-innen bieten sowohl persönliche als auch telefonische Beratungen an, unter Tel. 0664/858 26 82 oder demenzberatung-salzburg@diakoniewerk.at, mehr Infos finden Sie auch unter www.demenzberatung-salzburg.at

aktion leben salzburg - Schwangerenberatung und nach tel. Anmeldung (auch abends) unter 0662/62 79 84 od. office@aktionleben-salzburg.at

kija - Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg und nach Vereinbarung, Fasaneriestr. 35, Tel.: 0662/430 550.

birdi - Frühe Hilfen Salzburg bietet Eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren ab der Schwangerschaft kostenlose Hilfe und Begleitung bei allen Fragen und Problemen. Hausbesuche auf Wunsch. Tel. 0 65 42/565 31 oder 0662/80 42-28 87. Mehr Infos: www.birdi.at

RADIOFABRIK

Wos sogga? Freies Radio Pinzgau Radio Hamraz Das Magazin für Farsisprachige mit Esmaeil Nedaei Reflecting Sound Wenn nicht, dann trotzdem! Mit Ariane Pellini und Andi Tiede zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Grödig Digital gemeinsam ist weniger einsam Digitaler Stammtisch mit Mag. Eileen A. Eggeling, VA: Sbg. Bildungswerk, Mittelschule.

Lamprechtshausen Kleiderbazar Sozialer Hilfsdienst, Schulstraße 1a.

Niederalm Sing mit Offenes Singen mit Christl Klappacher, VA: Salzburger VolksLiedWerk, Pfarrheim.

Obertrum Teleskopische Sternführung Vega-Sternwarte, Haus der Natur, Kaiserbuche 1, ausschließlich bei klarem Himmel, siehe vier Stunden vor Beginn: Www.Hausdernatur.at

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

St. Gilgen Entdecke die Kraft der neuen Autorität Vortrag & Gespräch mit Irmgard Messner, VA: Kath. Bildungswerk, Mittelschule, Musikraum (Seiteneingang).

Wals Costa Rica Fotovortrag mit Elmar Kaiser, Zentrum Walser Birnbaum.

TENNENGAU

Bad Vigaun Zuerst kommt das Fressen, dann die Moral Vortrag & Gespräch mit Rosemarie Haider MAS, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

Bad Vigaun Blutspende Rotes Kreuz Volksschule.

Bad Vigaun Mein neues Gelenk - meine neue Lebensqualität Facharztvortrag mit Prim. Dr. Thomas Hofstädter, Med. Zentrum.

Hallein Offene Trauergruppe Kostenlose Beratung VA: Hospiz-Bewegung Salzburg, Musik-Mittelschule, Davisstr. 17, Infos: 0676/83749303.

Oberalm Das Konzil kommt unten an Vortrag & Gespräch mit Assoz. Prof. MMag. Dr. Roland Czerny-Werner, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal.

Puch Wem gehört der Planet? Einführung in die Vortragsreihe: Warum wird die Eigentumsfrage gestellt? FH Salzburg, Campus Urstein, Raum 110.

PONGAU

Bischofshofen Pensionsversicherungsangelegenheiten Sprechtag Österr. Gesundheitskasse, Gasteiner Straße 29.

Schwarzach Blutspende Rotes Kreuz Mittelchule.

PINZGAU

Kaprun Pilgerkabarett - von Assisi nach Rom Pilgerkabarett mit Christoph Lukas Schwaiger BEd, VA: Kath. Bildungswerk, Meixnerhaus.

Kaprun Café Digital Startkurs zum Einstieg in die digitale Welt mit Dipl. Ing. Martin Knoflach, VA: Sbg. Bildungswerk, Sport- und Autonomiemittelschule, EDV-Raum, Eintritt frei, Anm.: 0654/8204.