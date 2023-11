Veranstaltungen am Montag, 27. November 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Theater

Nachtland Heute Abend: Lola Blau Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Straße 22, Karten: 0662/8085-85.

A warm welcome II TheaterlaborX mit Studierenden von Applied Theatre, Thomas-Bernhard-Institut, Franz-Josef-Straße 2, Eintritt frei.

Hereinspaziert! Improvisationstheater Romanischer Saal, St.-Peter-Bezirk 1.

Konzerte

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Aynsley Lister & Band Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

Vernissagen

Kardinal-König-Kunstpreis 2023 mit Michael Max & Luisa Ziaja, St. Virgil, Ernst-Grein-Straße 14, Infos: www.virgil.at

Literatur

Lichtspiel Lesung & Gespräch mit Daniel Kehlmann, Salzburger Marionettentheater, Schwarzstraße 24, Info: 0662/422411.

Bildung

Weibliche Genital Beschneidung - Wissen hilft und schützt Vortrag mit Mag.a Aline Halhuber-Ahlmann, FrauenGesundheitsZentrum Salzburg, FGM/C-Koordinationsstelle Salzburg, Alpenstraße 48/1. Stock, Infos & Anm.: 0662/442255.

Geschichte der Rom:nja und Sinti:zze Vortrag mit Nicole Sevik & Rosa-Gitta Martl, Musik: Harri Stojka, Toihaus, Franz-Josef-Straße 4, Anm.: alinamarie.kugler@caritas-salzburg.at

Alte Kirche, neue Wege? Vortrag & Diskussion mit Mag. Richard Schwarzenauer, VA: Kath. Bildungswerk, Werktagskapelle der Pfarre Taxham, Kleßheimer Allee 93.

Mit den Gerichten gegen die Klimakrise? JBZ-Montagsrunde #202 mit Gerhard Schnedl, Robert-Jungk-Bibliothek, Strubergasse 18/2, Eintritt frei, Anm.: www.jungk-bibliothek.org

Komm und sing mit Oikumenia Gospelchor Salzburg Guggenbichlerstraße 20c, Infos: 0650/5530551.

SPIELeCAFÉ Brett- und Gesellschaftsspiele Bistro im Jufa-Hotel Salzburg-City, Josef-Preis-Allee 18, Infos: 0662/428007.

Meer werden Film & Gespräch mit Dr. Philipp Hartmann, Das Kino, Giselakai 11, Eintritt frei.

Zeitgeschichte in (m)einer Region Chronistenseminar mit Mag. Dr. Robert Obermair, Dr. Johannes Hofinger & Dr. Sabine Veits-Falk, VA: Sbg. Bildungswerk, Salzburger Landesarchiv, Michael-Pacher-Straße 40, Anm.: 0662/872691-3.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartplatz 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt-Erlebnishaus Plainstraße 42a, Infos unter: 0676/8746-70 80.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Gnigl, Bachstraße/Ecke Bundschuhstraße; Parsch, Maria-Cebotari-Straße.

Beratung

Telefonseelsorge kostenlos und anonym unter der Tel.: 142.

Frauenhilfe Salzburg Sozialberatung Leitmeritzstraße 2-6/2001, Kontakt: 0662/840900.

Wenn Nachbarn nerven Kostenfreies Erstgespräch bei Nachbarschaftskonflikten Anm.: 0662/8072-2046 od. koordination.bewohnerservice@stadt-salzburg.at

FrauenGesundheitsZentrum Salzburg Psychologische Beratungen kostenlos, auf Wunsch anonym, Tel.: 0662/442255, Terminvereinbarung auch per Mail: office@fgz-salzburg.at

Demenzberatung der Diakonie Salzburg Experten/-innen bieten sowohl persönliche als auch telefonische Beratungen an, unter Tel. 0664/85826 82 oder demenzberatung-salzburg@diakoniewerk.at, mehr Infos finden Sie auch unter www.demenzberatung-salzburg.at

HIV und Hepatitis Beratung kostenlose HIV- und Hepatitis-Testung, Aidshilfe Salzburg, Linzer Bundesstraße 10, Kontakt unter: 0662/881488.

Advent

Adventmarkt "Winterwunderwald" St.-Peter-Stiftskulinarium, St.-Peter-Bezirk 1.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Lions-Hütte Vanillekipferl für den guten Zweck Alter Markt.

RADIOFABRIK

Radio Hamraz Persische Literatur in Farsi AMPLIFIED Retro sounds from the tube-amp era and beyond TALK2MUCH Late Night Talk zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Elixhausen Sing mit Flachgauer Familiensingstunde Pfarrsaal.

Grödig Adventmarkt & Bastelrunde

Grödig Weihnachtsbotschaft ElternWerkstatt mit Maria Gruber, LL.B., VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

Lamprechtshausen Kleiderbasar Sozialer Hilfsdienst, Schulstraße 1a.

Obertrum Teleskopische Sternführung Vega-Sternwarte, Haus der Natur, Kaiserbuche 1, ausschließlich bei klarem Himmel, siehe vier Stunden vor Beginn: Www.Hausdernatur.at

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestraße 57.

TENNENGAU

Abtenau Z'Alp ... Als Hirtin und Käserin in den Bergen Vortrag mit Maria Naynar, VA: Sbg. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

Hallein 2. Allgemeiner Vorspielabend mit Schülern/-innen verschiedener Instrumente, Musikum, Bürgerspitalplatz 7.

Hallein-Neualm Kunterbunter Bastelkreis mit Klara Deyl & Alexandra Haslauer, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum St. Josef in Neualm.

rif Die süße Weihnachtsbackstube VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

PONGAU

Bischofshofen Pensionsversicherungsangelegenheiten Sprechtag Österr. Gesundheitskasse, Gasteiner Straße 29.

PINZGAU

Mittersill Wir basteln für Weihnachten VA: Kath. Bildungswerk, Eltern-Kind-Zentrum.

Saalbach Die digitale Welt und ich Vortrag mit Dr. Ursula Maier-Rabler, VA: Sbg. Bildungswerk, Heimathaus, Eintritt frei.

Unken Blutspende Rotes Kreuz Volksschule.