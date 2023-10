Veranstaltungen am Montag, 9. Oktober 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Theater

Stolz und Vorurteil* (* oder so) Antigone Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/80 85-85.

Out of the blue TheaterlaborX mit Andreas Steudtner, Thomas-Bernhard-Institut, Franz-Josef-Straße 2, Eintritt frei.

Konzerte

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Ensemble Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St.-Peter-Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Al Jones Bluesband Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

Bildung

Mantren & heilsame Lieder Singabend mit Daniela Glantschnig, Kirche der Diakonie, Guggenbichlerstraße 20, Eintritt frei, Infos: 0663/06510931.

Giftig oder ungiftig Pilzberatung mit Dr. Thomas Rücker & Anton Schwaiger, Haus der Natur, Seminarraum, Museumspl. 5, keine Anmeldung erforderlich, Beratung kostenlos, Infos: 0662/842653.

Miteinander-wachsen-Café Offenes Treffen St. Virgil, Ernst-Grein-Straße 14 & ABZ/Kirche und Arbeitswelt, Kirchenstraße 34, Info: 0676/87466659.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt-Erlebnishaus Plainstraße 42a, Infos unter: 0676/8746-7080.

Volkskultur

Volkstanzkurs Tanzleiterin: Christine Frauscher, Musik: Stefan Schiller, Lainerhof, Gneiser Str. 14, Info: 0662/426176.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Gnigl, Bachstraße/Ecke Bundschuhstraße; Parsch, Maria-Cebotari-Straße.

Blutspende

Blutspende Österr. Rotes Kreuz Landesregierung, Michael-Pacher-Straße 36.

Beratung

Telefonseelsorge kostenlos und anonym unter der Tel.: 142.

Frauenhilfe Salzburg Sozialberatung Leitmeritzstraße 2-6/2001, Kontakt: 0662/840900.

Wenn Nachbarn nerven Kostenfreies Erstgespräch bei Nachbarschaftskonflikten Anm.: 0662/8072-2046 od. koordination.bewohnerservice@stadt-salzburg.at

FrauenGesundheitsZentrum Salzburg Psychologische Beratungen kostenlos, auf Wunsch anonym, Tel.: 0662/442255, Terminvereinbarung auch per E-Mail: office@fgz-salzburg.at

Demenzberatung der Diakonie Salzburg Experten/-innen bieten sowohl persönliche als auch telefonische Beratungen an, unter Tel. 0664/85826 82 oder demenzberatung-salzburg@diakoniewerk.at, mehr Infos finden Sie auch unter www.demenzberatung-salzburg.at

HIV und Hepatitis Beratung kostenlose HIV- und Hepatitis-Testung, Aidshilfe Salzburg, Linzer Bundesstraße 10, Kontakt unter: 0662/881488.

Flohmarkt

Flohmarkt Pfarre St. Paul, Eduard-Herget-Straße 5.

Radiofabrik

Radio Hamraz Das Magazin für Farsisprachige mit Esmaeil Nedaei ClassicaLi Lily erklärt die Welt der Musik Bluegrass Junction A musical trip through the Appalachian Mountains zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.Radiofabrik.at

FLACHGAU

Lamprechtshausen Kleiderbasar Sozialer Hilfsdienst, Schulstraße 1a.

Obertrum Teleskopische Sternführung Vega-Sternwarte, Haus der Natur, Kaiserbuche 1, ausschließlich bei klarem Himmel, siehe vier Stunden vor Beginn: Www.Hausdernatur.at

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestraße 57.

St. Gilgen Ich - Du - Wir Kurs mit Angelika Rettenbacher, Desiree Summerer & Marion Hantinger, VA: Kath. Bildungswerk, Mittelschule, Turnsaal.

TENNENGAU

Abtenau Dein starkes Kind Vortrag mit Diana Uschner, VA: Sbg. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

Bad Vigaun Behandlungsmöglichkeiten bei Wirbelsäulenerkrankung Vortrag mit Dr. Helmut Hiertz (FA für Neurochirurgie), Med. Zentrum.

PONGAU

Bischofshofen Salzburger Evensong Konzert mit dem Kirchenchor Bischofshofen, Ltg.: Andreas Gassner, Pfarrkirche.

Bischofshofen Pensionsversicherungsangelegenheiten Sprechtag Österr. Gesundheitskasse, Gasteiner Straße 29.

Werfenweng Klimabotschafter Sonnblick-Observatorium Vortrag mit Dr. Elke Ludewig, VA: Sbg. Bildungswerk, Mesnerhaus, DUADO, Eintritt frei.

PINZGAU

Maishofen Blutspende Österr. Rotes Kreuz Volksschule.

LUNGAU

Muhr Smartphone-Mini-Kurs Workshop mit Andreas Mayr, VA: Sbg. Bildungswerk, Volksschule, Anm.: 0664/3922550.

St. Michael Gut lernen, lesen, leben! Workshop mit Tom Weninger, VA: Sbg. Bildungswerk, Pfarrsaal.

tamsweg Wenn Kriminelle unsere Daten wollen Vortrag mit Dr. Andreas Unterweger, VA: Sbg. Bildungswerk, Haus für Wirtschaft, Arbeit & Bildung, Eintritt frei.