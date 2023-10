Veranstaltungen am Montag, 23. Oktober 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Theater

Du - ihr, ich - wir TheaterlaborX mit Andreas Steudtner, Thomas-Bernhard-Institut, Franz-Josef-Straße 2, Eintritt frei.

Konzerte

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St.-Peter-Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Ensemble Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Véronique Gayot & Band/Shawn Jones & Band Blues Rock Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

Literatur

Srecko Kosovel & Tomaz Salamun - Eine Hommage Lesungen mit Ludwig Hartinger & Ales Steger, Literaturhaus Salzburg, Struberg. 23, Info: 0662/422411.

Bildung

Eindrücke aus der nordirakischen Region Kurdistan Gesprächsabend mit Stefan Maier, Bondeko, Missionshaus Liefering, Schönleitenstraße 1, Infos: www.bondeko.org

Das neue Unterbringungsgesetz - ein Meilenstein für psychisch erkrankte Menschen Gesprächsrunde/Trialog Haus Elisabeth, Plainstraße 42a, Eintritt frei, Infos bei AHA: 0662/882252-10.

Geschichte zwischen Wissenschaft und Kunst Podiumsgespräch mit Christine Eder & Thomas Etzemüller, Moderation: Marlene Horejs, W&K-Atelier, 1. OG; KunstQuartier, Bergstraße 12a, Infos: www.w-k.sbg.ac.at

Energiesparmaßnahmen: Wo der Schuss nach hinten losgeht. Über Mythen und Lifehacks zum nachhaltigen Heizen JBZ Projekte des Wandels #82 mit Georg Thor & Wilhelm Fenninger, Stadtgalerie Lehen, Inge-Morath-Platz 31, Eintritt frei, Anm.: www.jungk-bibliothek.org

Stefan Zweig und Max Reinhardts "Faust" im Kontext Kuratorenführung mit Univ.-Prof. Dr. Arturo Larcati, Stefan-Zweig-Zentrum, Edmundsburg, Mönchsberg 2a, Anm.: 0662/80447641.

Giftig oder ungiftig Pilzberatung mit Dr. Thomas Rücker & Anton Schwaiger, Haus der Natur, Seminarraum, Museumspl. 5, keine Anm. erford., Beratung kostenlos, Infos: 0662/842653.

SPIELeCAFÉ Brett- und Gesellschaftsspiele Bistro im Jufa- Hotel Salzburg-City, Josef-Preis-Allee 18, Infos: 0662/428007.

Unrecht im Namen der Wissenschaft Vortrag & Gespräch mit Aline Halhuber & Syntia Hasenöhrl, Universität Salzburg, HS 380, 1. Untergeschoß, Rudolfskai 42, Infos: office@aai-salzburg.at

Anpacken statt Teetrinken Vortrag mit Tabea Planz & Matthias Linus Möller, Gotischer Saal St. Blasius, Bürgerspitalgasse 2, Infos: salzburg@missio.at

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt-Erlebnishaus Plainstraße 42a, Infos unter: 0676/8746-70 80.

Volkskultur

Volkstanzkurs Tanzleiterin: Christine Frauscher, Musik: Stefan Schiller, Lainerhof, Gneiser Str. 14, Info: 0662/426176.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Gnigl, Bachstraße/Ecke Bundschuhstraße; Parsch, Maria-Cebotari-Straße.

Beratung

Telefonseelsorge kostenlos und anonym unter der Tel.: 142.

Frauenhilfe Salzburg Sozialberatung Leitmeritzstraße 2-6/2001, Kontakt: 0662/840900.

Seniorenhotline Tel.: 0662/8072-3240.

Oma-/Opadienst zuverlässige Kinderbetreuung Katholischer Familienverband, Tel.: 0662/8047-1240.

FrauenGesundheitsZentrum Salzburg Psychologische Beratungen kostenlos, auf Wunsch anonym, Tel.: 0662/442255, Terminvereinbarung auch per Mail: office@fgz-salzburg.at

Demenzberatung der Diakonie Salzburg Experten/-innen bieten sowohl persönliche als auch telefonische Beratungen an, unter Tel. 0664/85826 82 oder demenzberatung-salzburg@diakoniewerk.at, mehr Infos finden Sie auch unter www.demenzberatung-salzburg.at

aktion leben salzburg - Schwangerenberatung und nach tel. Anmeldung (auch abends) unter 0662/627984 od. office@aktionleben-salzburg.at

kija - Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg und nach Vereinbarung, Fasaneriestr. 35, Tel.: 0662/430550.

birdi - Frühe Hilfen Salzburg bietet Eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren ab der Schwangerschaft kostenlose Hilfe und Begleitung bei allen Fragen und Problemen. Hausbesuche auf Wunsch. Tel. 06542/56531 oder 0662/8042-2887. Mehr Infos: www.birdi.at

RADIOFABRIK

Radiofabrik von 1 bis 2 by N.Fuchs AMPLIFIED Retro sounds from the tube-amp era and beyond TALK2MUCH Late Night Talk zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Dorfbeuern Mir ist so langweilig!! ElternWerkstatt mit Stephanie Hamberger, VA: Kath. Bildungswerk, Kindergarten.

Ebenau Gedächtnistag Vortrag & Demenzparcours VA: Kath. Bildungswerk, Zenkersaal.

Koppl Mein Kind wird 10 - was nun? Elternabend zur Schulwahl mit Mag. Christine Bauer-Grechenig & Norbert Schlamp, VA: Sbg. Bildungswerk, Gemeindezentrum, Anm.: direktion@vs-guggenthal.salzburg.at

Lamprechtshausen Kleiderbasar Sozialer Hilfsdienst, Schulstraße 1a.

Niederalm Sing mit Offenes Singen mit Christl Klappacher, VA: Salzburger VolksLiedWerk, Pfarrheim.

Obertrum Teleskopische Sternführung Vega-Sternwarte, Haus der Natur, Kaiserbuche 1, ausschließlich bei klarem Himmel, siehe vier Stunden vor Beginn: Www.Hausdernatur.at

Nußdorf Buddha - Jesus - Mohammed Vortrag & Gespräch mit Mag. Josef Bruckmoser, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

Straßwalchen Religions- und Meinungsfreiheit Vortrag mit Dr. jur. Felix Böllmann, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal.

TENNENGAU

Golling Kasperl und der unzufriedene Igel Sindri-Puppentheater für Kinder ab 3 Jahren, Burg, Karten: 0650/8833193.

PONGAU

Dorfgastein Blutspende Rotes Kreuz Volksschule.

Werfen Blutspende Rotes Kreuz Mittelschule.

Bischofshofen Pensionsversicherungsangelegenheiten Sprechtag Österr. Gesundheitskasse, Gasteiner Straße 29.

PINZGAU

Leogang Alaaddin und die Wunderlampe Theater ecce Theaterzelt, Steinbergstadion 86, Karten: 0664/5740703.

LUNGAU

St. Michael Selbstbestimmt alt werden Vortrag mit Mag. Utz Rothlauer, VA: Sbg. Bildungswerk, Lungau-Arena, Seminarraum.