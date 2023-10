Veranstaltungen am Montag, 30. Oktober 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

A warum welcome I TheaterlaborX mit Studierenden von Applied Theatre, Thomas-Bernhard-Institut, Franz-Josef-Straße 2, Eintritt frei.

Konzerte

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Ensemble Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Chiara Moser and Friends Jazzit, Elisabethstraße 11, Karten: ticket@jazzit.at

Bildung

Thema: Bäume & Blätter Gemeinsamer Singabend mit Daniela Glantschnig, keine Vorkenntnisse erforderlich, Kirche der Diakonie, Guggenbichlerstraße 20, Eintritt frei, Infos: 0663/06510931.

Lernen ist (k)ein Kinderspiel Onlinevortrag mit Mag. Monika Puck, VA: Sbg. Bildungswerk, Link: zoom.us/j/89838602314

360°°//Good Economy Forum mit Angelika Duckenfield, Gerd Hofielen & Barbara Blaha, St. Virgil, Ernst-Grein-Straße 14, Infos: austria.ecogood.org

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstraße 42a, Infos unter: 0676/8746-70 80.

Volkskultur

Volkstanzkurs Tanzleiterin: Christine Frauscher, Musik: Stefan Schiller, Lainerhof, Gneiser Str. 14, Info: 0662/426176.

Kinder

"GRUSEL"-Kunstlabor für Kinder ab 4 Jahren, Residenzgalerie (3. OG), Infos: 0662/8042-2109.

Bücherbus

Bücherautobus Stadtbibliothek Gnigl, Bachstraße/Ecke Bundschuhstr; Parsch, Maria-Cebotari-Straße.

Beratung

Telefonseelsorge kostenlos und anonym unter der Tel.: 142.

Frauenhilfe Salzburg Sozialberatung Leitmeritzstraße 2-6/2001, Kontakt: 0662/840900.

Wenn Nachbarn nerven Kostenfreies Erstgespräch bei Nachbarschaftskonflikten Anm.: 0662/8072-2046 od. koordination.bewohnerservice@stadt-salzburg

FrauenGesundheitsZentrum Salzburg Psychologische Beratungen kostenlos, auf Wunsch anonym, Tel.: 0662/442255, Terminvereinbarung auch per Mail: office@fgz-salzburg.at

Demenzberatung der Diakonie Salzburg Expert/-innen bieten sowohl persönliche als auch telefonische Beratungen an, unter Tel. 0664/85826 82 oder demenzberatung-salzburg@diakoniewerk.at, mehr Infos finden Sie auch unter www.demenzberatung-salzburg.at

HIV und Hepatitis Beratung kostenlose HIV- und Hepatitis-Testung, Aidshilfe Salzburg, Linzer Bundesstraße 10, Kontakt unter: 0662/881488.

RADIOFABRIK

Zwischen Einsamkeit & Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft? Freies Radio Salzkammergut Ein Haufen helfende Hände unter einem Hut Democracy Now! Independent News Program from the U.S. Tuning Up - die Musicbox mit Reflekto(h)ren Eine Musiksendung mit Diskussionsbedarf und Ausflügen ins Hörfeld zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Neumarkt Leuchtende Geister Workshop mit Kerstin Bergmayr, VA: Sbg. Bildungswerk, Museum Fronfeste, Anm.: 0660/5506840.

Obertrum Marco Pogo Kabarett Braugasthof Sigl, Karten: www.bierkabarett.at

Obertrum Teleskopische Sternführung Vega-Sternwarte, Haus der Natur, Kaiserbuche 1, ausschließlich bei klarem Himmel, siehe vier Stunden vor Beginn: Www.Hausdernatur.at

Lamprechtshausen Kleiderbazar Sozialer Hilfsdienst, Schulstraße 1a.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

TENNENGAU

Abtenau Blutspende Rotes Kreuz Mittelschule

PONGAU

Bischofshofen Pensionsversicherungsangelegenheiten Sprechtag Österr. Gesundheitskasse, Gasteiner Straße 29.