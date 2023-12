Veranstaltungen am Samstag, 9. Dezember, und Sonntag, 10. Dezember 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Winterfest

Circus Cirkör Theaterzelt Cirque la Compagnie Circus-Zelte Moby Stick Spiegelzelt Tango Argentino Spiegelzelt im Volksgarten, Karten: 0662/8875801, Winterfestkassa Europark, www.winterfest.at

Short Pieces Circus Vision ArgeKultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/8875801, Winterfestkassa Europark, www.winterfest.at

Theater

Hollywood in Salzburg Musical- und Filmmusikgala Felsenreitschule, Hofstallgasse 1, Karten: 0662/871512-222.

Singin' in the Rain Musical Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

The Complete Works of William Shakespeare Elfis Salon Szenische Lesung mit Elfi Schweiger, Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Komm, wir bauen uns die Welt Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Straße 22, Karten: 0662/8085-85.

Schnöde Bescherung 2023 Kabarett mit Edi Jäger, Alex Meik, Phil Kopmajer & Stefan Schubert, Kleines Theater, Schallmooser Hauptstraße 50, Karten: 0662/872154.

Die Zauberflöte Der kleine Prinz Salzburger Marionettentheater, Schwarzstraße 24, Karten: 0662/872406-0.

Riesenzirkus um Gerhard Amanshauser "Der rote Mann wird eingeschneit" in sieben Kunststücken VA: ohnetitel, Schallmooser Hauptstraße 5, Karten: www.ohnetitel.at

Hänsel & Gretel Oper Universität Mozarteum Salzburg, Max-Schlereth-Saal, Mirabellplatz 1, Karten: shop.eventjet.at/mozarteum

Alaaddin und die Wunderlampe Theater Ecce Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Augenschein & Blickfang Breloque Theater Group Theater-, Tanz- & Performance-Arbeitsraum, Franz-Josef-Straße 20/Ecke Schrannengasse, Anm.: breloque.theater@gmail.com

Club Oberon Das Off-Theater, Eichstraße 5, Karten: www.off.theater

Konzerte

Salzburger HirtenAdvent Große Universitätsaula, Hofstallgasse 2-4, Karten: www.Hirten-advent.at

O Jubel, o Freud Salzburger Adventserenaden St. Blasius, Gotischer Saal, Bürgerspitalplatz 2, Karten: www.adventserenaden.at

Bald ist Heilige Nacht Orig. "Salzburger Advent" Kirche St. Andrä, Mirabellplatz 5, Karten: www.salzburgeradvent.at

Fürchte dich nicht Salzburger Adventsingen Großes Festspielhaus, Hofstallgasse 1, Karten: www.salzburgeradventsingen.at

Adventmusik Turmbläser aus Bürmoos Ltg.: Christina Stöger; Weisenbläser der Postmusik Salzburg Ltg.: Josef Harl, vor dem Schloss Mirabell, Weihnachtsmarkt.

Camerata Saisonkonzert 2 Fortsetzungsroman:tik mit Kian Soltani, Gregory Ahss & der Camerata Salzburg, Stiftung Mozarteum, Großer Saal, Schwarzstraße 26, Karten: 0662/873154.

Zeit im Raum für den Originalflügel von W. A. Mozart mit Anna Anzengruber & Markus Bunge, Eintritt frei, Mozart-Wohnhaus, Tanzmeistersaal, Makartplatz 8.

Chorgesang zum Advent mit der Chorvereinigung Salzburg-Aigen, der Gruppo Vocale Tiglietese, dem Coro Edigio Fant & dem Posaunen-Trio der Musikschule Rosenheim, Evangelische Christuskirche, Schwarzstraße 25.

Heilsame Klänge in dunkler Zeit im lichterfüllten Raum Adventklänge Kollegienkirche, Universitätsplatz.

Weihnachtsliederkonzert mit Marianne Riehle, dem " Jungen Mozart Orchester" (Musikum), dem Chor der 2. Klasse des Erzbischöflichen Privatgymnasiums Borromäum & dem Mozartorchester Salzburg, Ltg.: Tobias Wögerer, Orchesterhaus, Ferstl-Saal, Erzbischof-Gebhard-Straße 10, Infos: www.mozarteumorchester.at

Weihnachten bei den Bachs Advent- & Weihnachtskonzert mit dem Ensemble BachWerkVokal, Christuskirche, Schwarzstraße 25, Karten: 0699/18877870.

Auszeit Volksmusik & Texte mit der Weinkellermusi, Aufgsunga & Adolf Freudl, Stiftskirche St. Peter, Eintritt frei.

Viva la musica Salzburg Adventsingen Stadtpfarrkirche Gnigl, Eichstraße 58.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Saxofon und Orgel im Advent Himmlische Klänge mit Christian Segmehl & Andrea Fournier, Salzburger Dom, Karten: www.Salzburger-dom.at/ticket

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St.-Peter-Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Mozart-Klaviersonaten Hotel Altstadt Radisson Blu, Renaissancesaal, Rudolfskai 28, Karten: 0662/875161.

Enter the Lab ArgeKultur, Ulrike-Gschwandtner-Straße 5, Karten: 0662/848784-0.

Ausstellung

Christian Hutzinger Elektrohalle Rhomberg, Samergasse 28b.

Adventausstellung Salzburger Blumenschlössl, Eichetstraße 9-11.

Helmut Vogl Karikaturen Galerie Morteveille Salzburg, Wolf-Dietrich-Straße 21.



Bildung

Blick hinter die Kulissen Führung Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

3D-Erlebnistour Historische Zeitreise durch Salzburg TP: vor Andräkirche, Mirabellplatz, Anm.: 0664/201 64 92.

Die Stille als Lehrmeisterin Kurzseminar Treffpunkt Philosophie Salzburg, Wolf-Dietrich-Straße 12.

Weihnachts-Basteln für Familien Mozart-Wohnhaus, Makartplatz 8.

Münze Österreich Weihnachtsgeschenke-Service Alter Markt.

Weich wie Schnee Schreib- & Kreativworkshop MdMS Mönchsberg, Anm.: kunstvermittlung@mdmsalzburg.at

Weihnachtslieder Gemeinsamer Singabend mit Daniela Glantschnig, keine Vorkenntnisse erforderlich, Kirche der Diakonie, Guggenbichlerstraße 20, Eintritt frei, Infos: 0663/06510931.

Überblicksführung durch die aktuellen Ausstellungen MdMS Mönchsberg.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartplatz 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt-Erlebnishaus Plainstraße 42a.

Kinder

Strandgut nach Ute Strub für Kinder ab 18 Monaten, Spielzeug-Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Kasperl und das Tannenbäumchen Sindri 3+ Kasperl und der Weihnachtswichtel Sindri 1+ Stiegl-Brauwelt, Bräuhausstraße, Anm.: 0650/8833193.

Volkskultur

Weihnachtslieder schenken Singstunde in der Weihnachtsliederfundgrube Bischofshaus, Foyer.

Märkte

Kommen, kramen, kaufen! Szene Salzburg, Saal, Anton-Neumayr-Platz 2, Eintritt frei.

Bücher- & Schallplattenflohmarkt Lions Club Elsbethen Europark, 1. Obergeschoß.

Kunstmarkt Hosi, Franz-Josef-Straße 22.

Flohmarkt 2nd floor, Franz-Josef-Straße 3.

Schallplatten- & CD-Markt Morzger Straße 27.

Adventmärkte

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Hellbrunner Adventzauber Schloss Hellbrunn.

Adventmarkt "Winterwunderwald" St.-Peter-Stiftskulinarium, St.-Peter-Bezirk 1.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Adventmarkt Salzachsee Liefering.

Adventmarkt Festung Hohensalzburg.

RADIOFABRIK

Best of Hörenswert Das Beste aus über 600 Alben der Woche Radio Pinzgau Swinging Christmas mit dem Musikum Zell am See-Saalfelden freshVibes Radio Show of the Young Black Diaspora in Austria Die Sonntagsmelodie Evergreens und Raritäten aus einem großen Schellack- und LP-Archiv mit Edith Schiller Szenenwechsel Lokale Sounds aus den Freien Radios Show de Toilette Die Sendung mit dem Dystopischen Duo zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Anif Benjamin Herzl + Reinhard Latzko + Ingmar Lazar Konzert Haus der Kultur, Infos: www.kultur.anif.at

Bergheim Plainer Christkindlmarkt im Außenbereich des Hotels Gasthof Maria Plain.

Elsbethen Adventmarkt am Gemeindevorplatz.

Eugendorf Eugendorfer Advent Marktplatz.

Eugendorf Adventsingen mit dem Männerchor Kuchl, Reitbauer Klarinettenmusi, Imma die Gleichn & dem Volksliedchor Eugendorf, Texte: Heidi Hofer, Pfarrkirche.

Grödig Viva la musica Adventsingen Wallfahrtskirche St. Leonhard.

Grödig Adventmarkt St. Leonhard.

Grödig Krippenausstellung Untersbergmuseum.

Grossgmain Adventroas Freilichtmuseum.

Henndorf Michael Köhlmeier Weihnachtslesung mit Michael Köhlmeier, fahr(T)raum, Infos: www.fahrtraum.at

Koppl Adventmarkt beim Guggenthaler Kircherl.

Lamprechtshausen Fußballnachwuchs-Adventmarkt Sportplatz.

Mattsee Adventmarkt Seepromenade.

Neumarkt Seezauber Hafenpromenade in der Ostbucht.

Schleedorf Adventmarkt Lebensgarten (beim Volksschulgebäude).

Seekirchen LichterLeuchten am Wallersee Zauberhaftes.Kinder.Lachen Strandbad.

Seekirchen Wintersparksjam Tanz, Hip-Hop & urbaner Lifestyle Kulturhaus Emailwerk, Infos: www.kunstbox.at

Seekirchen Adventsingen mit der Liedertafel Seekirchen & Alex Grots, MA MA (Orgel), Texte: Brigitte Trnka & Walter Müller, Stiftskirche, Karten: kontakt@liedertafel-seekirchen.at

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestraße 57.

St. Gilgen Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.

Strobl Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.

Wals-Siezenheim Kasperl und die Weihnachts-Fee Friedburger Puppenbühne Ludwig Thoma: Heilige Nacht Musikalische Lesung mit Stefan Schimmel & der Bad Reichenhaller Philharmonie, Die Bachschmiede, Karten: 0662/855329.

TENNENGAU

Bad Vigaun Oikumenia Gospel Chor Weihnachtskonzert Ltg.: Ksenija Cengic, Med. Zentrum, Mehrzwecksaal Haus III.

Hallein Weihnachtsmarkt Pernerinsel, Alte Saline, Eintritt frei.

Krispl Weihnachtsmarkt Kirchplatz.

Oberalm Adventmarkt Gemeindevorplatz.

PONGAU

Filzmoos Weihnachtsidylle Adventwanderung Hofalm, Infos: 0664/4457781.

Flachau Adventsingen mit dem Flachauer Kirchenchor, der Dirndlstub'nmusi, der Bläsergruppe aus Flachau & dem Harmonikaduo Florian und David, Schloss Höch, Karten: 06457/2214.

Grossarl Bergadvent Ortskern.

Radstadt Weihnachtsmarkt Stadtplatz.

Wagrain Adventmarkt Stille-Nacht-Kulturspaziergang Kinderbackstube beim Adventmarkt beim Stille-Nacht-Museum im Pflegerschlössl.

Werfen Adventmarkt Burg Hohenwerfen.

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

Bruck Krippenausstellung & Adventmarkt Pfarrhof & Vorplatz.

rauris Adventmarkt Marktplatz.

Saalfelden Quinten Grimm Trio Konzert Kulturhaus Emailwerk, Infos: www.kunstbox.at

Zell am See Zeller Sternenadvent-Markt Stadtplatz; Elisabethpark.

LUNGAU

Mauterndorf Adventmarkt Burg Mauterndorf.

Ramingstein Krampuslauf Bahnhof.

St. Margarethen Advent im Dorf Dorfplatz.

St. Michael Weihnachtslieder zum Mitsingen Eine Weihnachtsgeschichte Bilderbuchkino Bibliothek, Pfarrsaal.

St. Michael Adventklang mit dem Kirchenchor St. Michael; Adventklang mit dem Singkreis Zederhaus, Pfarrkirche, Eintritt frei.

tamsweg Sternenwanderung Prebersee.

tamsweg Adventzauber Schlosspark.

NACHBARN

Braunau Iba de gaunz oamen Leit Lesung mit Musik mit Christine Nöstlinger, Gugg, Infos: www.gugg.at

Freilassing Christkindlmarkt Ortszentrum.

St. Wolfgang Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.