Veranstaltungen am Samstag, 2. Dezember, und Sonntag, 3. Dezember 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Winterfest

Circus Cirkör Theaterzelt Cirque la Compagnie Circus-Zelte All That Swing Spiegelzelt im Volksgarten, Karten: 0662/8875801, Winterfestkassa Europark, www.winterfest.at

Theater

Singin' in the Rain Musical Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Aida Oper Felsenreitschule, Hofstallgasse 1, Karten: 0662/871512-222.

Komm, wir bauen uns die Welt Heute Abend: Lola Blau Nachtland Eine Weihnachtsgeschichte Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Straße 22, Karten: 0662/8085-85.

Wos woas denn i Musikkabarett mit Peter Blaikner; Die Gebrüder Grimm erzählen: "Jorinde und Joringel" Märchenreihe mit Live-Musik mit Cassandra Rühmling, Kleines Theater, Schallmooser Hauptstraße 50, Karten: 0662/872154.

Das Abschiedsdinner Das Off-Theater, Eichstraße 5, Karten: www.off.theater

Die Zauberflöte Der Nussknacker Salzburger Marionettentheater, Schwarzstraße 24, Karten: 0662/872406-0.

Alaaddin und die Wunderlampe Theater Ecce Oval - Die Bühne im Europark, Karten: 0662/845110.

Konzerte

O Jubel, o Freud Salzburger Adventserenaden St. Blasius, Gotischer Saal, Bürgerspitalplatz 2, Karten: www.adventserenaden.at

Salzburger HirtenAdvent Große Universitätsaula, Hofstallgasse 2-4, Karten: www.Hirten-advent.at

Bald ist Heilige Nacht Orig. "Salzburger Advent" Kirche St. Andrä, Mirabellplatz 5, Karten: www.salzburgeradvent.at

Queensland Youth Symphony Benefizkonzert zugunsten der Salzburger Bergrettung Stiftung Mozarteum, Großer Saal, Schwarzstraße 26, Zählkarten: www.ticket.re-creation.at

Adventmusik D'Schmittenstoana Bläser Ltg.: Mario Reindl; Bläserquintett Brandauer vor dem Schloss Mirabell, Weihnachtsmarkt.

Lehener Adventsingen Pfarrkirche Lehen, Hans-Sachs-Gasse 26.

Männerchor Typographia vor dem Salzburger Dom.

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St.-Peter-Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Mozart-Klaviersonaten Hotel Altstadt Radisson Blu, Renaissancesaal, Rudolfskai 28, Karten: 0662/875161.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Christian K. Schaeffer Szene Salzburg, Anton-Neumayr-Platz 2, Karten: 0662/876544.

Raphael "π" Preuschl Musik-Salon Jazzit, Elisabethstraße 11, Karten: ticket@jazzit.at

Dome of Rock mit Darkfall & Distaste, Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

Ausstellungen

Response-Ability Salzburger Kunstverein, Hellbrunner Straße 3, Eintritt frei.

Paul Flora (1922-2009) Zeichnungen und Grafiken Künstlerinnen Malerei und Skulptur Galerie Welz, Sigmund-Haffner-Gasse 16.

Florian Fausch Galerie Haas & Gschwandtner, Neutorstraße 19.

Adventausstellung Salzburger Blumenschlössl, Eichetstraße 9-11.

Bildung

Land/Stadt/Akt - Reinhardt Sampl Führung mit Anke Neubacher, art bv Berchtoldvilla, Josef-Preis-Allee 12.

Markt im Bild Fotografie-Workshop zur Ausstellung Anna Jermolaewa MdMS Rupertinum, Anm.: kunstvermittlung@mdmsalzburg.at

Was hat die Familie Mozart zur Weihnachtszeit gemacht? Adventführung Mozarts Geburtshaus, Getreidegasse 9.

Mönche, Hexen, Jedermann ... Salzburgs versteckte Winkel TP: Haupteingang Schloss Mirabell, Anm.: 0664/1433763.

Überblicksführung durch die aktuellen Ausstellungen MdMS Mönchsberg.

Feldbahn-Fahrtag Modelleisenbahnen im Advent VA: MEV-Salzburg, Franz-Bell-Heim, Franz-Martin-Straße 39.

Abend- und Winterlieder Gemeinsamer Singabend mit Daniela Glantschnig, keine Vorkenntnisse erforderlich, Kirche der Diakonie, Guggenbichlerstraße 20, Eintritt frei, Infos: 0663/06510931.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartplatz 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstraße 42a.

Tanz

Tanzparty Standard/Latein Eintritt: 8 Euro/Paar, Tanzsportclub Dance & Lifestyle, Wiener Bundesstraße 15, Infos: 0699/88462031.

Kinder

Krampuslauf Strandgut nach Ute Strub für Kinder ab 18 Monaten, Spielzeug-Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Kasperl und das Tannenbäumchen Sindri 3+ Kasperl und der Weihnachtswichtel Sindri 1+ Stiegl-Brauwelt, Bräuhausstraße, Anm.: 0650/8833193.

Volkskultur

Weihnachtslieder schenken Singstunde in der Weihnachtsliederfundgrube Bischofshaus, Foyer.

Adventmärkte

Hellbrunner Adventzauber Schloss Hellbrunn.

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Adventmarkt "Winterwunderwald" St.-Peter-Stiftskulinarium, St.-Peter-Bezirk 1.

Adventmarkt Mesnerhaus, Lieferinger Hauptstraße 106.

Adventmarkt Pfarre Lehen, Hans-Sachs-Gasse 26.

Adventbasar Christuskirche, Schwarzstraße 25.

Adventmarkt Salzachsee Liefering.

Adventmarkt Franziskanerkloster.

Adventmarkt Festung Hohensalzburg.

RADIOFABRIK

Radio Pinzgau Räuchern in den Raunächten. Kräuterexpertin Andrea Rieder im Gespräch Karls Roaring Sixties Eine Sendung von Karl Krenner Am Abgrund Alternative Music, Stories and Fun Ptasie Radio - Vogelradio Die Sendung aus der Polnischen Schule in Salzburg Underground Waves Urgently (UWU) Underrepresented Music from Club and Cyberculture The IN-Crowd Ein moderierter Musikmix mit Eljot zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Arnsdorf Holy Night Musikalisch-Poetischer Abend mit Kordula Moser & Susanne Czepl-Zrost, Wallfahrtskirche Maria im Mösl, Infos: www.holynight.at

Bergheim Plainer Christkindlmarkt im Außenbereich des Hotels Gasthof Maria Plain.

Bergheim Community Gospel Choir Konzert Pfarrkirche, Eintritt frei.

Elsbethen Adventmarkt am Gemeindevorplatz.

Fürstenbrunn Adventmarkt Untersbergmuseum.

Grossgmain Adventroas Freilichtmuseum.

Grödig Adventmarkt St. Leonhard.

Grödig Advent- & Krippenausstellung VA: Sbg. Bildungswerk, Heimathaus.

Grödig Maddy Rose Adventkonzert VA: Sbg. Bildungswerk, Pfarrkirche.

Grödig Lauf der Grödiger Krampusse St. Leonhard, Adventmarkt.

Grödig Adventmarkt Untersbergmuseum.

Koppl Adventmarkt beim Guggenthaler Kircherl.

Lamprechtshausen Kleiderbasar Sozialer Hilfsdienst, Schulstraße 1a.

Mattsee Adventmarkt Seepromenade.

Neumarkt Seezauber Hafenpromenade in der Ostbucht.

Nussdorf Adventmarkt Spar-Parkplatz.

Seekirchen Weihnachtswerkstatt Tag der offenen Tür Sonneninsel, Infos: www.sonneninsel.at

Seekirchen LichterLeuchten am Wallersee Kunst.Hand.Werk Strandbad.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestraße 57.

Seekirchen Basic Level Orchestra Adventkonzert Stiftskirche, Eintritt frei.

St. Gilgen Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.

Strobl Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.

thalgau Adventmarkt Marktplatz.

Wals-Siezenheim Adventmarkt Kirchenplatz.

Wals-Siezenheim Trödelmarkt Kleßheim Mielestraße 1.

TENNENGAU

Abtenau Lawinen-Update Vortrag mit Michael Larcher, Klosterhof, Eintritt frei.

Abtenau Hiaz is' Advent Lesung mit Ursula Pernhofer & Birgit Baumgartner, VA: Sbg. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

Bad Vigaun Cäciliakonzert mit der Trachtenmusikkapelle, Mittelschule.

Bad Vigaun Krampuslauf Dorfplatz.

Hallein Der letzte Traum der alten Eiche Halleiner Puppentheater Keltenmuseum, Karten: 06245/8078311.

Hallein Orte des Gedenkens - "Die Akte Gruber" Führung & Workshop Keltenmuseum, Anm.: 06245/80783.

Hallein Sing mit Offenes Singen zum Advent mit Wolfgang und Gabriele Guttmann, Evangelische Kirche.

Hallein Flohmarkt Interspar, Tiefgarage.

Hallein Weihnachtsmarkt Pernerinsel, Alte Saline, Eintritt frei.

Kuchl Adventkonzert mit der Halthäuslmusi, dem Klarinettenensemble der Musikkapelle Kuchl & dem Männerchor Kuchl, Pfarrkirche.

Puch Radovan Vlatković Konzert: Mitten im Orchester mit der Philharmonie Salzburg, Ltg.: Elisabeth Fuchs, Zentrum für Visionen, Infos: www.philharmoniesalzburg.at

PONGAU

Bad Hofgastein Adventmarkt Ortszentrum.

Bischofshofen Zeit schenken Adventsingen Missionshaus St. Rupert.

Filzmoos Weihnachtsidylle Adventwanderung Hofalm, Infos: 0664/4457781.

Grossarl Bergadvent Ortskern.

Hüttau Adventmarkt beim Dorfbrunnen.

Hüttau Barbarafeier Barbarakapelle der Kupferzeche.

Radstadt Weihnachtsmarkt Stadtplatz.

St. Johann Russenfriedhof Führung VA: Geschichtswerkstatt, TP: Friedhof, neben Autohaus Pirnbacher, Eintritt frei.

Wagrain Adventmarkt beim Stille-Nacht-Museum im Pflegerschlössl.

Werfen Adventmarkt Burg Hohenwerfen.

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

Bucheben Adventmarkt Kathrins Laden.

Kaprun Bluatschink Adventkonzert Burg, Karten: www.kulturverein-kuki.at

Kaprun Pfarradvent am Kirchbichl.

Leogang Kulinarischer Advent Schulhausplatz.

Mittersill Stille Nacht - Ein Weihnachtsmusical Konzert Pfarrkirche, Karten: 06562/40869.

Saalfelden Christkindlmarkt Lions-Adventmarkt Rathausplatz.

Saalfelden Furcht & Faszination Stoana Mea Pass mit Krampuslauf, Museum Schloss Ritzen.

Stuhlfelden Adventmarkt Kath. Frauenbewegung Schloss Lichtenau.

Zell am See Zeller Sternenadvent-Markt Stadtplatz; Elisabethpark.

LUNGAU

Mauterndorf Ox & Esel Eine tierische Weihnachtsgeschichte mit Norbert Ebel & Theater Mokrit, Festsaal.

Mauterndorf Krampus-Kindernachmittag Marktbereich.

Mauterndorf Adventmarkt Burg Mauterndorf.

St. Margarethen Advent im Dorf Dorfplatz.

St. Michael Kinder-Krampuslauf Ortszentrum.

St. Michael Adventklang mit dem Männergesangsverein Oberweißburg, Pfarrkirche, Eintritt frei.

St. Michael Krampuslauf Ortszentrum.

Tamsweg Adventmarkt Kath. Frauenbewegung Pfarrsaal.

NACHBARN

Freilassing Christkindlmarkt Ortszentrum.

Mondsee Adventsingen mit dem Sängerbund Mondsee, Basilika.

St. wolfgang Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.