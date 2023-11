Veranstaltungen am Samstag, 4. November, und Sonntag, 5. November 2023, in Salzburg

SALZBURG STADT

Theater

Aida Il Barbiere di Siviglia Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

1984 Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Jeanne d'Arc kleines theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Total ImprOFFisiert Das Off-Theater, Eichstraße 5, Karten: www.off.theater

Jenseits von Gut und Böse Komödie Kleingmainersaal, Morzger Straße 27, Karten: www.kleingmainer.at

Kaffee mit Schlag Komödie Die Vitalisten im Pfarrsaal St. Vitalis, Kendlerstraße 148, Karten: 0660/4028287.

Konzerte

Das Hohelied der Liebe Kirchenmusikalischer Herbst mit Angelika und Peter Ebner & dem Kammerchor Vox Cantabilis Bischofshofen, Ltg.: Andreas Gassner, Kapuzinerkirche, Eintritt frei, Infos: www.kirchenmusikalischerherbst.at

Werke von Marianna Martinez Kirchenmusikalischer Herbst mit Chor und Orchester der Stiftsmusik St. Peter & der Jugendkantorei am Dom, Ltg.: Peter Peinstingl & Gerrit Stadlbauer, Stiftskirche St. Peter, Eintritt frei, Infos: www.kirchenmusikalischerherbst.at

Reformation mit dem Ensemble BachWerkVokal, Ltg.: Gordon Safari, Christuskirche, Schwarzstraße 25, Karten: 0699/18877870.

Camerata Saisonkonzert 2 Mozart re:mixed mit Johannes Hinterholzer (Horn), Emily Pogorelc (Sopran) & Kristian Bezuidenhout (Klavier & Leitung), Stiftung Mozarteum, Großer Saal, Schwarzstraße 26, Karten: 0662/873154.

WOD-Weinberg Festival mit Imran Khan (Sitar); Klassische Arabische Musik mit Hossam Mahmoud; mit dem Stadlerquartett, Orchesterhaus des Mozarteumorchesters Salzburg, Erzbischof-Gebhard-Straße 10, Karten: info@ooo-ddd.at

Gitarrenklänge aus aller Welt mit Ingo Kronreif & Reinhold Kletzander, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal Salzburg Leopoldskron-Moos, Moosstraße 73.

Herbstkonzert mit der Postmusik Salzburg, Universität Mozarteum, Max Schlereth Saal, Mirabellplatz 1, Karten: 0677/62676714.

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart Ensemble Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St. Peter Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Mozart-Klaviersonaten Hotel Altstadt Radisson Blu, Renaissancesaal, Rudolfskai 28, Karten: 0662/875161.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Black SeaDahu Rockhouse, Schallmooser Hauptstraße 46, Karten: 0662/884914.

Tanz

Tanzparty Standard/Latein Tanzsportclub Dance & Lifestyle, Wiener Bundesstraße 15, Infos: 0699/88462031.

Bildung

Mozart im O-Ton! Führung Mozart-Wohnhaus, Makartplatz 8.

Arch of Hysteria. Zwischen Wahnsinn und Ekstase Queere Spurensuche mit Conny Felice (HOSI) & Toni Ofner, MdMS Mönchsberg.

Von 0 auf 100 - 100 Jahre Residenzgalerie, 100 Gründe zum Feiern Kuratorenführung mit Dr. Thomas Habersatter, TP: Residenzgalerie, Residenz, 3. OG, Info: 0662/80422109.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt Erlebnishaus Plainstraße 42a.

Kinder

Komm, wir bauen uns die Welt! Theater für Kinder ab 2 Jahren, Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

Strandgut nach Ute Strub Experimente mit Sand für Kinder ab 18 Monaten, Spielzeug Museum, Bürgerspital, Info: 0662/620808-300.

Märkte

Sozialflohmarkt Antoniussaal, Kirchenstraße 34.

Kreativmarkt Pfarrhof St. Andrä, Mirabellplatz 5.

Flohmarkt Parkdeck 2 bei Oberscheider, Wilhelm Spazier Straße 1.

RADIOFABRIK

The Rocking 50s Eine Stunde Hillbilly, Rockabilly und Rock 'n' roll mit Erik van de Meerakker Karls Roaring Sixties Eine Sendung von Karl Krenner ; Am Abgrund Alternative Music, Stories and Fun ; Die Sonntagsmelodie Evergreens & Raritäten aus einem großen Schellack & LP-Archiv mit Edith Schiller ; Senden Benden Bizden … Von dir, von mir, von uns Fokus Pflege Die Pflegeteams der Uniklinik Salzburg on Air zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Anif Flohmarkt Feuerwehrhaus.

Anif Scorps Ausstellung Haus der Kultur, Mischlgutweg 5, Info: www.kultur-anif.at

Faistenau 7. Faistenauer Spieletag Feuerwehrhaus.

Grödig Der Marmorweg. Der Untersberg, seine Höhlen und Sagenwelt, Wasser für die Stadt Salzburg. Russenlager in Grödig (1. Weltkrieg) Ausstellung Untersbergmuseum.

Grödig Leonhardiritt Festplatz unterhalb der Wawllfahrtskirche (nur bei Schönwetter), Infos: www.groedig.net

Hof Pirnis Plattenkiste Tanzabend K. U. L. T.

Lamprechtshausen Kleiderbasar Sozialer Hilfsdienst, Schulstraße 1a.

Seekirchen Einmal elektrisch um den Ärmelkanal Buchpräsentation & Lesung mit Leo und Verena Fellinger, Kulturhaus Emailwerk, Infos: www.kunstbox.at

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

St. Georgen Das sündige Dorf oder der vergessene Teufel Theater Theater Holzhausen, Holzhauser Straße 68, Infos: www.theater-holzhausen.at

Wals-Siezenheim Irak - Wildes Kurdistan Reisevortrag Die Bachschmiede, Infos: www.diebachschmiede.at

Wals-Siezenheim Repair Café Zentrum Walser Birnbaum, Lagerstraße 1, Infos: 0676/82601301.

Wals Trödelmarkt Kleßheim

Wals Megaflohmarkt Parkgeländer & Tiefgarage Modemarkt Adler.

TENNENGAU

Bad Vigaun Old Time Swing Orchestra Konzert Med. Zentrum.

Hallein Flohmarkt Interspar, Tiefgarage.

Hallein 80er & 90er Party Salzberghalle.

Hallein Halleiner Gitarrenfestival Lange Nacht der Gitarren Recital: Eliot Fisk Keltenmuseum, Karten: 06245/80783.

PONGAU

Goldegg Lungau Pop Factory Konzert: Beatlemania entan Tauan - 60 Jahre Beatles Einklang (Gemeindehaus), Infos: www.schlossgoldegg.at

St. Johann Die drei Dorfheiligen Theater Theater im JO Congress, Infos: www.st-johanner-trachtler.at

St. Johann Flohmarkt am überdachten Wedl Parkplatz.

St. Johann Russenfriedhof Führung VA: Geschichtswerkstatt, TP: Friedhof, neben Autohaus Pirnbacher, Eintritt frei.

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

Bramberg Männergrippe Lustspiel Theatergruppe Bramberg, Gasthof Senningerbräu, Karten an der Abendkasse.

Kaprun Snowtime Expert Talk Gespräch mit Anna Veith, Burg, Infos: www.snow-time.at

Leogang Kammermusik in Hütten Ensemble VeLA Jana Semerádová & Christhoph Urbanetz & David Bergmüller Bergbau- und Gotikmuseum, Infos: www.freiraum-kultur-leogang.com

Leogang Kammermusik in Hütten Vivid Consort Alte Schmiedewerkstätte, Infos: www.freiraum-kultur-leogang.com

Niedernsill Literaturcafé Lesung Samerstall, Anm.: 0664/5878354.

Saalfelden Ball der Feuerwehr Musikalilsche Unterhaltung: Die Gasteiner, Congress.

Saalfelden Die Geggis Gschnaggatheater Kunsthaus Nexus, Infos: www.kunsthausnexus.com

LUNGAU

Mauterndorf Lungau Pop Factory Konzert: Beatlemania entan Tauan - 60 Jahre Beatles Festsaal, Infos: www.lungaukultur.at

St. Michael Klang-Farben Chorkonzert Pfarrkirche.

NACHBARN

Braunau Der Vorname Theater Gugg, Infos & Karten: www.gugg.at

Mondsee Maurice Duruflé Requiem Allerheiligenkonzert mit dem CorOsAnima, Basilika, Karten: kantorei.mondsee@gmx.at