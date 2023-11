Veranstaltungen am Samstag, 11. November, und Sonntag, 12. November 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Theater

Der Zauberer von Oz Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

The Complete Works of William Shakespeare Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Paradies Theater ecce Kleines Theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

attitudes passionelles Performance von Valerie Schmidt & Bodhi Project, MdMS Mönchsberg.

Soiree Mondiale/Balkan Das Off-Theater, Eichstraße 5, Karten: www.off.theater

Jenseits von Gut und Böse Komödie Die Kleingmainer im Kleingmainersaal, Morzger Straße 27, Karten: www.kleingmainer.at

Konzerte

Der Atem der Nacht Kirchenmusikalischer Herbst mit dem Vokalensemble QuasiSolo & Bernhard Gfrerer (Orgel), Ltg.: Thomas Huber, Franziskanerkirche, Eintritt frei, Infos: www.kirchenmusikalischerherbst.at

Sonntagsmatinee 02 mit Hanna-Elisabeth Müller (Sopran) & dem Mozarteumorchester, Ltg.: Leopold Hager, Großes Festspielhaus, Infos & Karten: www.mozarteumorchester.at

Klanglitanei Kirchenmusikalischer Herbst mit Walter Müller (Texte), dem HirtenAdventchor, dem Salzburger Dreigesang & dem Radauerensemble, Ltg.: Sepp Radauer, Pfarrkirche Aigen, Eintritt frei, Infos: www.kirchenmusikalischerherbst.at

Cillis Orgelabenteuer Familienkonzert mit Michaela Aigner, Moderation: Waltraud Grabherr-Hartinger, Pfarrkirche Mülln, Karten: 0662/873154.

Orchestra Filamonica Pugliese Benefizkonzert zugunsten der Frauenhilfe Salzburg Stiftung Mozarteum, Großer Saal, Schwarzstraße 26, Karten: www.ticket.re-creation.at

Lieder, so bunt wie das Leben mit Christian Lieb (Tenor) & Rume Urano (Klavier), Schlosskirche Mirabell, Karten: www.christian-lieb.com

The smiling Piano mit Diego Gomelsky, Adventhaus, Franz-Josef-Str. 17.

Lieferinger Fischermusikkapelle Herbstkonzert Gymnasium der Herz-Jesu-Missionare, Turnsaal, Schönleitenstr. 1.

Pre-College in Concert Universität Mozarteum Salzburg, Solitär, Mirabellplatz, Eintritt frei, Karten: shop.eventjet.at/mozarteum

Dystopien III mit dem New Art and Music Ensemble Salzburg (NAMES), Toihaus-Theater Salzburg, Franz-Josef-Str. 4, Karten: 0662/874439.

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St.-Peter-Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Ensemble Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Mozart-Klaviersonaten Hotel Altstadt Radisson Blu, Renaissancesaal, Rudolfskai 28, Karten: 0662/875161.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Collective Fusion ArgeKultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Beatquake Vol. 1 by Three Lake Sound Jazzit, Elisabethstraße 11, Karten: ticket@jazzit.at

Tanz

abunDANCE Intuitives, freies Tanzen tanzFAMILIE bewusstes Tanzen für Eltern & Kinder Dojohalle, Parscher Str. 4, Infos: 0664/2018412.

Ausstellung

Adventausstellung Salzburger Blumenschlössl, Eichetstraße 9-11.

Literatur

peng! 15. Krimifest mit Bernhard Aichner, Zoe Beck, Seraina Kobler, Wilfried Steiner & Jan Costin Wagner, Literaturhaus Salzburg, Struberg. 23, Info: 0662/422411.

Zur Natur - Wolfgang Richter. Werke. 1998-2023 Buchpräsentation mit Carl Aigner, Galerie Welz, Sigmund-Haffner-Gasse 16.

Kraftplatzwanderungen: Angstfrei und lebensfroh am Untersberg und anderswo Buchpräsentation & Lichtbildervortrag mit Mag. Walpurgis Schwarzlmüller, Paracelsus-Buchhandlung, Steingasse 47.

Bildung

Der Stadtbrand von 1818 Spezialführung mit Mag. Christoph Koca, TP: Eingang Dreifaltigkeitskirche, Anm.: 0699/118 118 14.

Salzburg für Salzburger Führung mit Sabine Rath, TP: Mozartplatz (Statue), Anm.: 0664/201 64 92.

Tag des Wohnens Servicetag zum Gemeinnützigen Wohnen in Salzburg VA: Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen, Kongresshaus, Auerspergstraße 6, Infos: www.tagdeswohnens.at

Klimawandel und Mobilität der Zukunft: Carsharing als Alternative für die letzte Meile? Diskussion mit Mag. Thomas Frisch, Josef Scheinast & Dr. Rosemarie Fuchshofer, VA: E-Carsharing-Verein, Freiraum Gneis-Mobil, Santnergasse 51a.

Tüfteln, Werkeln und Ausprobieren Maker Faire TriBühne Lehen, Tulpenstraße 1, Eintritt frei, Infos: www.makerdays.at

SPIRIT. Dieter Huber Führung TP: Residenzgalerie, Residenz, 3. OG, Info: 0662/80422109.

Thema: Abend & Nacht Gemeinsamer Singabend mit Daniela Glantschnig, keine Vorkenntnisse erforderlich, Kirche der Diakonie, Guggenbichlerstraße 20, Eintritt frei, Infos: 0663/06510931.

Überblicksführung durch die aktuellen Ausstellungen MdMS Mönchsberg.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt-Erlebnishaus Plainstraße 42a.

Kinder

Kasperl und die Bananenspur Sindri 3+ Kasperl und die Schnupfennase Sindri 1+ Stiegl-Brauwelt, Bräuhausstr., Anm.: 0650/88 33 193.

Märkte

Flohmarkt Pfarre Salzburg-Aigen, Reinholdgasse 16.

Herbstflohmarkt Pfarre Taxham, Kleßheimer Allee 93.

Modellbahn-Börse Pfarrsaal St. Severin, Ernst-Mach-Str. 39.

Flohmarkt Parkdeck 2 bei Oberscheider, Wilhelm-Spazier-Straße 1.

Flohmarkt Franz-Josef-Straße 3/2. Stock.

RADIOFABRIK

Radiopinzgau Taxenbach. Gemeinde-Chronik spannend wie ein Krimi Eine Sendung von Karl Krenn ; freshVibes Radio Show of the Young Black Diaspora in Austria Hörbare Alpen: Der CIPRA-Podcast Bis zum letzten Tropfen? Diskussion zu Wasserkraft zwischen Klima- und Naturschutz Jugendradio - Your Voice Das bewegte Jugendradio Show de Toilette Die Sendung mit dem Dystopischen Duo: Staffelfinale zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Anif kunst:handwerk Ausstellung Gemeindesaal.

Faistenau Lange Nacht des Tanzes mit dem Heimatverein "Zur Alten Linde", Turnsaal.

Grossgmain Stubenhocken Saisonausklang Freilichtmuseum, Infos: www.freilichtmuseum.at

Henndorf Die Nacht der Nächte Theater Wallerseehalle, Karten: www.tv-henndorf.com

Henndorf Weihnachtsmarkt Gut Aiderbichl.

Hof Lemo Konzert Kasperl und der geheimnisvolle Dudelsack Friedburger Puppenbühne K. U. L. T., Karten: 06229/203510.

Oberndorf Konzert des 20. Jahrhunderts Sportmittelschule, Eintritt frei, Infos: www.musikum.at

Plainfeld Buslenker/-innen-Qualifying VA: Albus Salzburg, Salzburgring, Infos: albus.at/de/unternehmen/jobs

Seekirchen Meretrio Konzert Kulturhaus Emailwerk, Infos: www. kunstbox.at

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

St. Georgen Das sündige Dorf oder der vergessene Teufel

Theater Theater Holzhausen, Holzhauser Straße 68,

Infos: www.theater-holzhausen.at

thalgau Räucher-Adventkalender Ideenwerkstatt Kräuter-Workshop Allgemeinde Sonderschule, Anm.: 0664/1369702.

Wals-Siezenheim Hidden Places Führung geführte Tour zu unbekannten Orten in Siezenheim, mit Ruth Herbst, TP: Eingang Siezenheimer Kirche, Anm.: 0650/3507350.

Wals Trödelmarkt Kleßheim

WAls-Siezenheim Schick Sisters Benefizkonzert

Wals Cäciliakonzert mit der Trachtenmusikkapelle Wals, Volksschule.

Wals Megaflohmarkt Parkgelände & Tiefgarage Modemarkt Adler.

TENNENGAU

Abtenau Tennengauer Saxophonorchester Cellokonzert mit Julia Klaushofer, VA: Musikum Kuchl, Pfarrkirche, Eintritt frei.

Abtenau Klassik im Lammertal Konzert mit dem Familienensemble Guttmann, Pfarrzentrum.

Bad Vigaun Krampusausstellung D'Schmittenstoana Pass Feuerwehrhaus.

Hallein Diabetes-Informationsnachmittag zum Weltdiabetestag Rehabilitationszentrum, Bürgermeisterstr. 38, Eintritt frei.

Hallein Tennengauer Saxophonorchester Cellokonzert mit Julia Klaushofer, VA: Musikum Kuchl, Festspielbühne Pernerinsel, Eintritt frei.

Hallein SERENDIPITY - glücklicher Zufall Vernissage kunstraum pro arte, Schöndorferplatz 5.

Hallein Ein Licht für die dunkle Jahreszeit Familiensonntag Das Geheimnis der Keltenmaske Lesung mit Musik mit Ivan Mancinelli, Christina Schorn-Mancinelli, David Gruber & Iris Moosleitner, Keltenmuseum, Anm.: 06245/80783.

Hallein Weihnachtsmarkt Pernerinsel, Alte Saline, Eintritt frei.

Puch Wein - das göttliche Getränk Vortrag & Gespräch mit Univ.-Prof. KR P. Dr. Friedrich Schleinzer, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrzentrum.

PONGAU

Hüttau Cäciliakonzert mit der Trachtenmusikkapelle Hüttau, Volksschule. Turnsaal.

Kleinarl Bon Jour Liederabend mit dem Duo "Arc en Ciel", VA: Sbg. Bildungswerk, Volksschule, Turnsaal.

Pfarrwerfen Kathreintanz VA: Heimatverein D'Hohenwerfener, Festsaal.

St. Johann Zeitreise Buchpräsentation mit Gerhard Moser, JOcongress.

St. Johann Flohmarkt am überdachten Wedl-Parkplatz.

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

Bramberg Männergrippe Lustspiel Theatergruppe Bramberg, Gasthof Senningerbräu, Karten an der Abendkasse.

Lofer Loferer Filmtage Kurzfilme & Konzert Theater, Infos & Karten: www.diehauser.com

Mittersill Die Alpenrose aus Mittersill Konzert mit Reinhold Wieser, dem Thalpichler Dreigesang, der Sepp'n Musi, Geri Ennsmann & Gerlinde Allmayer, Energie- und Gesundheitszentrum Oberpinzgau.

Saalfelden Opernball Theaterevent Kunsthaus Nexus, Infos: www.kunsthausnexus.com

Zell am see Sänger- & Musikantenstammtisch Berggasthof Mitterberg.

LUNGAU

ramingstein Heimatabend mit der Volkstanzgruppe Ramingstein, Jagglerhof.