Veranstaltungen am Samstag, 25. November, und Sonntag, 26. November 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Theater

Aida Oper Felsenreitschule, Hofstallgasse 1, Karten: 0662/871512-222.

Der Zauberer von Oz Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

The Complete Works of William Shakespeare Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Nachtland Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Straße 22, Karten: 0662/8085-85.

Jeanne d'Arc wannst net sterbst sehn ma uns im nächsten herbst Kleines Theater, Schallmooser Hauptstraße 50, Karten: 0662/872154.

Die Zauberflöte Der Nussknacker Salzburger Marionettentheater, Schwarzstraße 24, Karten: 0662/872406-0.

Das Abschiedsdinner Match Me If You Can Das Off-Theater, Eichstraße 5, Karten: www.off.theater

Jenseits von Gut und Böse Komödie Die Kleingmainer im Kleingmainersaal, Morzger Straße 27, Karten: www.kleingmainer.at

Konzerte

Messa da Requiem Giuseppe Verdi mit der Cantorey Salzburg, dem neuen Chor Alt-Schöneberg, der Kantorei Marienfelde & den Oberstufenklassen des Gymnasiums ART-ORG St. Ursula, St.-Andrä-Kirche, Mirabellplatz 5, Karten: 0699/18877870.

Young Excellence In Concert Universität Mozarteum Salzburg, Solitär, Mirabellplatz, Eintritt frei, Karten: shop.eventjet.at/mozarteum

Vokalensemble SalCanto Benefizkonzert Kapuzinerkirche, Eintritt frei.

L'Enfer mit dem Vokalensemble der Hofhaymer-Gesellschaft & dem ensemble chromoson, Universität Mozarteum Salzburg, Bösendorfer-Saal, Mirabellplatz, Karten: hofhaymergesellschaft@sbg.at

Akkordeon-Ensemble Da Capo Kirche des Klosters der Ursulinen, Aigner Straße 135, Karten: 0660/3004986.

Schlosskonzert Mirabell Klassik Schloss Mirabell/Marmorsaal, Infos & Karten: www.schlosskonzerte-salzburg.at

Salzburger Festungskonzert Salzburger Mozart-Kammerorchester Festung Hohensalzburg, Infos & Karten: 0662/825858.

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St.-Peter-Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/875161.

Mozart-Klaviersonaten Hotel Altstadt Radisson Blu, Renaissancesaal, Rudolfskai 28, Karten: 0662/875161.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Emile Parisien Quartett Musik Salon Jazzit, Elisabethstraße 11, Karten: ticket@jazzit.at

Vernissagen

Leitung & Meisterklasse der Leonardo-Kunstakademie mit Werken von Prof. Hannes Baier, Elfriede Kotrba, Eva Brutmann, Sylvia Heil, Claudia Laimer, Helmut Adelsberger, Reinhold Pammer & Franz Vital, Dorint City Hotel Salzburg, Sterneckstraße 20.

Ulrike Köppinger Mario Mauroner Contemporary Art Salzburg, Residenz, Residenzplatz 1.

Literatur

Die Macht des Charlatans - Zum 130. Geburtstag von Grete de Francesco Lesung, Vorträge & Illusionsdarbietung mit Volker Breidecker, Christoph Janacs , Thomas Fraps & Axel Ebert, eine Kooperationsveranstaltung von GAV, Verein Literaturhaus, Stolpersteine und Stefan-Zweig-Zentrum Salzburg, Literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23, Info: 0662/422411.

Spuk- und Andersweltsagen Lesung mit Mag. Monika Bernberger, Paracelsus-Buchhandlung, Steingasse 47, Eintritt frei.

Bildung

3D-Erlebnistour Historische Zeitreise durch Salzburg TP: vor Andräkirche, Mirabellplatz, Anm.: 0664/201 64 92.

Sammelaktion für Geflüchtete auf der Balkanroute ABZ - Haus der Möglichkeiten, Kirchenstraße 34.

Die Frau in der römischen Antike Vortrag mit Mag. Eva Thysell, BA MA, Salzburger Bildungswerk, Strubergasse 18, Anm.: 0699/10905138.

Weihnachten in Stein und Papier Führung durch die Krippenausstellung mit Dir. Dr. Eduard Baumann, Bibelwelt, Plainstraße 42a, Infos: 0676/87467080.

Mönche, Hexen, Jedermann ... Salzburgs versteckte Winkel TP: Haupteingang Schloss Mirabell, Anm.: 0664/1433763.

Schauturnen des Turnvereins Maxglan Sportzentrum Nord, Josef-Brandstätter-Straße 9.

Barocke Pracht - Barocke Macht Führung TP: Innenhof der Residenz, Herkulesbrunnen.

Überblicksführung durch die aktuellen Ausstellungen MdMS Mönchsberg.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartplatz 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Kinder

Kasperl und das Tannenbäumchen Sindri 3+ Kasperl und der Weihnachtswichtel Sindri 1+ Stiegl-Brauwelt, Bräuhausstraße, Anm.: 0650/8833193.

Minnesang und Burgenklang Lausch-Konzert für Kinder ab 4 Jahren, Stiftung Mozarteum, Schwarzstraße 26, Karten: 0662/873154.

Im Flatterland Performance für Kinder ab 3 Jahren, Toihaus-Theater Salzburg, Franz-Josef-Straße 4, Karten: 0662/874439.

Kunst aus dem Luftballon Familiensonntag für Kinder ab 3 Jahren, MdMS Mönchsberg.

Advent

Hellbrunner Adventzauber Schloss Hellbrunn.

Salzburger Christkindlmarkt Dom- & Residenzplatz.

Lions-Hütte Vanillekipferl für den guten Zweck Alter Markt.

Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Mirabell.

Turmbläser aus Bürmoos Adventmusik Ltg.: Christina Stöger; Posaunenquartett Bernegger Adventmusik Ltg.: Thomas Bernegger, vor dem Schloss Mirabell.

Märkte

Kunstmarkt Krista Schebeck & friends Gaia Keller, Müllner Hauptstraße 7.

Flohmarkt Parkdeck 2 bei Oberscheider, Wilhelm-Spazier-Straße 1.

Privat-Flohmarkt Kapellenweg 13.

RADIOFABRIK

Radio Pinzgau Schreiben, um zu verstehen. Die Autorin Beatrix Foidl-Zezula im Gespräch Probebühne Das erste Mal on Air: Eindrücke aus dem Radiofabrik-Basisworkshop Lauter Klabauter Musik für glitzernden Budenzauber und entspanntes Tanzvergnügen Senden Benden Bizden … Von dir, von mir, von uns … Jugendradio - Your Voice Das bewegte Jugendradio Artarium Das etwas andere KUNNSTbiotop mit Norbert K. Hund & Christopher Schmall zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.radiofabrik.at

FLACHGAU

Bergheim Plainer Christkindlmarkt im Außenbereich des Hotels Gasthof Maria Plain.

Göming Adventmarkt rund um das Gemeindezentrum.

Faistenau Faistenauer Kunst- und Handwerk Die kleine Galerie, Knoglweg 4.

Bergheim 30-jähriges Jubiläum der Radecker Krampusse

Grödig Adventmarkt & Bastelrunde

Grödig Adventmarkt St. Leonhard.

Hintersee Krampuslauf bei der Lagobar.

Hof Ina Regen Konzert K. U. L. T., Karten: www.oeticket.com

Koppl Adventmarkt beim Guggenthaler Kircherl.

Michaelbeuern Zwischen Bronzezeit und Ungarnstürmen Vortrag mit Dr. Wolfgang Mayr, Bücherei (Volksschulgebäude), Eintritt frei.

Neumarkt Adventmarkt "Seezauber" entlang der Hafenpromenade in der Ostbucht.

Seekirchen Best of Ö3 Call Boy Kabarett mit Gernot Kulis, Mehrzweckhalle, Karten: 06212/6455 (Juwelier Jama, Seekirchen).

Seekirchen Schneeberger & Bakanic Quartett Konzert

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestraße 57.

St. Gilgen Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.

St. Gilgen Die Unzertrennlichen Musikalische Lesung mit Claudia Kottal, Anna Kramer, Constanze Passin & Milan Stojkovic, Mozarthaus, Infos: www.mozarthaus.info

Strasswalchen Aus dem Ruder gelaufen Theater im alten Feuerwehrgebäude, Salzburger Straße 13, Karten: 0676/7365037.

Strobl Kirchenkonzert mit Johannes Schiendorfer, Manuel Hödlmoser & der Ortsmusikkapelle Strobl, Pfarrkirche.

Strobl Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.

thalgau Herbstkonzert mit der Trachtenmusikkapelle Thalgau, Mittelschule.

Wals-Siezenheim Krampuslauf Dorfplatz in Viehhausen.

Wals-Siezenheim 14. Walser Advent Kunsthandwerksmarkt Die Bachschmiede, Infos: www.diebachschmiede.at

Wals-Siezenheim Megaflohmarkt Parkgelände & Tiefgarage Modemarkt Adler.

Wals-Siezenheim Trödelmarkt Kleßheim Mielestraße 1.

Wals-Siezenheim Cäciliakonzert mit der Trachtenmusikkapelle Siezenheim, Volksschule Siezenheim.

TENNENGAU

Bad Vigaun Adventkranzverkauf Dorfplatz.

Hallein Koboldgeschichten Lesung mit Iris Moosleitner, Keltenmuseum, Stille-Nacht-Museum, Anm.: 06245/80783.

Hallein Weihnachtsmarkt Pernerinsel, Alte Saline, Eintritt frei.

Kuchl Offenes Singen Advent- & Weihnachtslieder Gasthaus Dorfschmiede.

PONGAU

Eben Jetzt hab ich wieder Zeit für mich Vortrag VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal.

Mühlbach Cäciliakonzert mit der Bergkapelle & Jugendkapelle Mühlbach, Kulturzentrum Knappenheim.

Radstadt Weihnachtsmarkt Stadtplatz.

Schwarzach Adventmarkt der Schwarzacher Bastelrunde VA: Sbg. Bildungswerk, Festsaal der Marktgemeinde.

St. Johann Flohmarkt am überdachten Wedl-Parkplatz.

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

Embach Vielleicht wird alles viel leichter Vortrag VA: Kath. Bildungswerk, Geistliches Zentrum.

Saalfelden Prophetinnen, Mütter und Schwestern - Werde du selbst! Vortrag & Gespräch mit Mag. Walter Rinnerthaler, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrsaal.

Saalfelden Kathreintanz VA: VolksLiedWerk, Congress.

Saalfelden Kaffkadscha Konzert & Film mit Marcus Hinterberger & Band, Kunsthaus Nexus, Infos: www.kunsthausnexus.com

Saalfelden Krampusrummel Brand Pass Bsuch Fußballplatz Bsuch.

Zell am See Tag der Kirchenmusik Missa Lumen von Lorenz Maierhofer mit dem Kirchenchor & Streichorchester Zell am See, Ltg.: Christoph Pichler, Stadtpfarrkirche.

LUNGAU

St. Michael Lawinensicherheit und Rettung am Berg Vortrag Veranstaltungshalle.

St. Michael Adventausstellung Blumenvinothek Bliem.

Unternberg Adventmarkt zugunsten der Kinderkrebshilfe Freiwillige Feuerwehr, Mehrzweckraum.

tamsweg Krampuslauf Prebertoifen Marktbereich.

Zederhaus Adventmarkt & Buchausstellung Volksschule.

NACHBARN

Freilassing Christkindlmarkt Ortszentrum.

St. Pantaleon Advent in Wildshut Stiegl-Gut Wildshut.

St. wolfgang Adventmarkt Wolfgangseer Advent Ortszentrum.