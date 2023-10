Veranstaltungen am Samstag, 7. Oktober, und Sonntag, 8. Oktober 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Theater

Blasmusikpop Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/87 15 12-222.

Wolken.Heim./Am Königsweg Kammerspiele, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/87 15 12-222.

Komm - Wir bauen uns die Welt! Antigone Stolz und Vorurteil* (*oder so) Die Einladung Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/80 85-85.

Paradies Theater Ecce Kleines Theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/87 21 54.

Club Oberon Theater-Clubbing Das Off-Theater, Eichstraße 5, Karten: www.off.theater

Karneval der Tiere Die Zauberflöte Salzburger Marionettentheater, Schwarzstraße 24, Karten: 0662/87 24 06-0.

Hamlet Theater im KunstQuartier, Paris-Lodron-Str. 2a, Karten: shop.eventjet.at/mozarteum

tanz_house Festival

Heartgun in Concert PTL - Jerca Roznik Novak & Johannes Randolf: 2GETHER/AL(L)ONE Barbara Földesi: BAUWERK ArgeKultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Info: 0662/84 87 84.

Konzerte

Monteverdi und seine Zeit mit dem Salzburger Chor CorOsAnima und dem Alte-Musik-Ensemble Capella Anarasa aus Osttirol, Domchorprobensaal, Kapitelplatz 3, Eintritt frei.

Deborah Henson-Conant & Evelyn Huber mit der Philharmonie Salzburg, Große Universitätsaula, Hofstallgasse 2-4, Karten: www. philharmoniesalzburg.at

Frauenstimmen 2023 mit dem Trio Artemis & Liliana Heimberg, Domchorsaal, Kapitelplatz 3, Karten: 0680/201 90 54.

Trio In Vento VA: BarockPur!, Sacellum, Hofstallgasse, Karten: 0681/84 35 21 78.

Ensemble BachWerkVokal Christuskirche, Schwarzstr. 25, Karten: 0699/18 87 78 70.

Music in Mirabell Salzburg Classics mit Petra Kiss (Klavier), Werke von Mozart und Bach, Schlosskirche Mirabell, Karten: 0650/500 91 50.

Raphaël Simon & Théophile Alexandre voix & percussion & danse Stadtgalerie Lehen, Inge-Morath-Platz 31.

der todt mit Wilfried Zelinka & dem Hofhaymer-Instrumentalensemble; GAIA mit André Hinderlich & dem Vokaltrio Sounds of Eternity; Il Passagio mit dem Ensemble Continu:um, Toihaus Salzburg, Franz-Josef-Straße 4, Infos & Karten: www.hofhaymer-society.at

Männerherzen mit dem Männer-Vokalensemble voices unlimited, St.-Erhard-Kirche, Nonntaler Hauptstraße 12a, Infos & Karten: www.hofhaymer-society.at

J'ay pris amours - Buxheimer Orgelbuch mit dem Ensemble Siderea Musica, Berchtoldvilla, Josef-Preis-Allee 12, Infos & Karten: www.hofhaymer-society.at

Absolventen/-innen-Konzert Blasorchesterleitung mit Oscar Mauricio Carrillo Viveros, Elisa Lapan & Ralph Duschek, Universität Mozarteum, Max-Schlereth-Saal, Mirabellplatz 1, Eintritt frei, Reservierung: shop.eventjet.at/mozarteum

Salzburger Festungskonzert Festung Hohensalzburg, Karten: 0662/82 58 58.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/87 51 61.

Mozart-Klaviersonaten Hotel Altstadt Radisson Blu, Renaissancesaal, Rudolfskai 28, Karten: 0662/87 51 61.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und www.Salzburger-dom.at/ticket

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St.-Peter-Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Vernissagen

Stoffströme Galerie im Traklhaus, Waagplatz 1a, Eintritt frei.

Mediterrane Impressionen mit Elisabeth Auer & Franz Klaushofer, Mephisto (beim Schauspielhaus), Erzabt-Klotz-Str. 22.

Marina Gaddonneix & Paul Albert Leitner Fotohof, Inge-Morath-Platz 1-3.

Richard Deacon & Marcin Maciejowski Villa Kast, Mirabellplatz 2.

Krampus- & Perchten-Masken VA: Untersberg-Perchten, Hannakstraße 17, Eintritt frei..

Literatur

Die perfekte Welt Buchpräsentation & Lesung mit Ivana Jeissing, Architekturhaus, Sinnhubstraße 3, Eintritt frei.

Bildung

Architekturspaziergang. Die Neustadt von 1860 bis heute. Spezialführung mit Mag. Christoph Koca, TP: Elisabethstr. 1, Anm.: 0699/118 118 14.

Reise in die Wüste Filmclub-Spezial & Gespräch mit Manfred Mittermayer & Margarethe von Trotta, Das Kino, Giselakai 11, Infos: www.literaturhaus-salzburg.at

3D-Erlebnistour Historische Zeitreise durch Salzburg mit Sabine Rath, TP: vor Andräkirche, Mirabellpl., Anm.: 0664/201 64 92.

Tag der offenen Tür Kapuzinerkloster, Kapuzinerberg 6.

Abendführung Salzburg Interessantes und Heiteres über die Festspielstadt TP: Eingang Schloss Mirabell, Anmeldung per SMS: 0676/81 42 32 90.

Thema: Wind & Wolken Gemeinsamer Singabend mit Daniela Glantschnig, Kirche der Diakonie, Guggenbichlerstraße 20, Eintritt frei, Infos: 0663/06 51 09 31.

Überblicksführung durch die aktuellen Ausstellungen MdMS Mönchsberg.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/496 80 11.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/340 17 57 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt-Erlebnishaus Plainstraße 42a.

Kinder

Cinderella Familienkonzert mit der Philharmonie Salzburg, Ltg.: Elisabeth Fuchs, Große Universitätsaula, Hofstallgasse 2-4, Karten: www.kinderfestspiele.at

Klingend über Herbstpfade Mittendrin-Konzert für Kinder unter 4 Jahren, Stiftung Mozarteum, Wiener Saal, Karten: 0662/87 31 54.

Kasperl und der Zwergenkönig Sindri 3+ Kasperl und der Zirkus Sindri 1+ Stiegl-Brauwelt, Bräuhausstr., Anm.: 0650/88 33 193.

Wunderkammer Führung für Kinder ab 3 Jahren, Spielzeug-Museum, Bürgerspital, Info: 0662/62 08 08-300.

MÄrkte

Sturm-Markt Mirabellplatz.

Herbst-Flohmarkt Pfarre Parsch, Geißmayerstraße 6.

Flohmarkt Pfarre St. Martin, Triebenbachstraße 26.

Flohmarkt Pfarre Itzling, Antoniussaal, Kirchenstr. 34.

Fest

Herbstfest im Stadtteilgarten mit Wolfgang Hartl, VA: Stadtteilverein Parsch, SBG, Stadtteilgarten, Nesselthalerstraße, Eintritt frei.

RADIOFABRIK

Treffpunkt Pinzgau Mit dem Pferd in die Berg. Die Felbertauern-Samer Health-in-all Health Framing neu gedacht Am Abgrund Alternative Music, Stories and Fun Neuentdeckung Afrikas Afrika einmal anders mit Guy Mavar Radio Literaturhaus Wo das Leben zur Sprache kommt Show de Toilette Die Sendung mit dem Dystopischen Duo zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.Radiofabrik.at

FLACHGAU

Bergheim Kindersachenbörse Mehrzweckhaus.

Bergheim Wander-Flohmarkt Gemeindeamt.

Elsbethen Regenbogenfamilientreff mit Daniela Schmidt, VA: Kath. Bildungswerk, Treffpunkt Bildung.

Faistenau Würstl sucht Stand Kabarett mit Manfred Baumann, Fritz Messner & Peter Blaikner, Turnsaal, Infos & Karten: www.kulturig.at

Grödig Tauschmarkt für Kinderartikel Mittelschule.

Grödig Der Marmorweg. Der Untersberg, seine Höhlen und seine Sagenwelt. Wasser für die Stadt Salzburg. Russenlager in Grödig Ausstellung Untersbergmuseum.

Grossgmain Alltagsgeschichten Führung Freilichtmuseum.

Henndorf Tierisches Oktoberfest Gut Aiderbichl.

Hof Kasperl im sonnigen Italien Friedburger Puppenbühne K. U. L. T., Karten: www.oeticket.com

Lamprechtshausen Kleiderbasar Sozialer Hilfsdienst, Schulstraße 1a.

Mattsee Entdeckungsreise in den Naturpark Buchberg VA: Naturschutzjugend Salzburg, TP: Gasthof Alpenblick, Anm.: 0662/85 43 70.

Neumarkt Kindersachenbörse Festsaal.

Niederalm Pfarrflohmarkt Pfarrheim.

Oberndorf Repair-Café Workshop VA: Sbg. Bildungswerk, Pfarrsaal.

Obertrum Tag der Hypnose Braugasthof Sigl, Eintritt frei, Infos: www.hypnosewerk-salzburg.at

Seekirchen Herbstfest Rupertiplatz im Zentrum.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestraße 57.

St. Georgen Haus in Gottes Hand Lesung mit Stefan Adamski, Georg-Rendl-Haus, Eintritt frei.

Strobl Gingganz geht mit Frau Kamel ... Lesung mit Roland Knie, Deutschvilla.

thalgau Kunsthandwerkstag Hundsmarktmühle.

Wals Megaflohmarkt Parkgelände & Tiefgarage vom Adler-Modemarkt.

Wals Trödelmarkt Transgourmet/Kleßheim, Mielestraße 1.

TENNENGAU

Bad Vigaun Vasunga im Lebm Musikkabarett mit Zweizylinder, Med. Zentrum.

Hallein Kürbisse schnitzen und gestalten Familiensonntag Keltenmuseum, Anm.: 0 62 45/807 83.

Hallein MIKK Konzert Alte Schmiede, Pernerinsel, Karten: www.forum-hallein.at

Hallein Give me a few words Monologe von und für Frauen Alte Schmiede, Pernerinsel, Infos & Karten: bodiendsole.at

Kuchl Firmung: Kraft für das Leben Vortrag & Gespräch mit Dr. Josef Johann Pletzer, VA: Kath. Bildungswerk, Pfarrkirche.

PONGAU

Bad Gastein Oktoberfest der Bürgermusik Volksschule, Schulhof, Eintritt frei.

St. Johann Krims-Krams-Fest Fußballplatzgelände.

St. Johann Preisschnalzen Alpentrophäe Zentrum.

St. Johann Flohmarkt am Wedl-Parkplatz.

St. Veit 28. Thomas-Bernhard-Tage Seelackenmuseum.

Werfenweng Tag der gewaltfreien Kommunikation Workshop mit Manuela Hutter, VA: Sbg. Bildungswerk, Mesnerhaus, DUADO, Eintritt frei.

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

Leogang Erste Hilfe ist einfach! Workshop VA: Rotes Kreuz, Asitzbahn.

Niedernsill Oktoberfest Freizeitgelände.

Saalfelden Kindersachenbörse Eltern-Kind-Zentrum, Wiesing 4.

Saalfelden Honky-Tonk-Festival Konzert Kunsthaus Nexus, Infos: www.kunsthausnexus.com

LUNGAU

Lessach Erntedankfest Pfarrkirche, Gambshof-Kapelle.

Ramingstein Tanzgaudi mit der Volkstanzgruppe Ramingstein, Volksschule.

St. Michael Fest der Volksmusik am Katschberg Katschberghöhe.

tamsweg "Bloasleateg" - Just sing it! Konzert VA: Musikum, Saal Kuenburg.