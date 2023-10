Veranstaltungen am Samstag, 21. Oktober, und Sonntag, 22. Oktober 2023, in Salzburg

SALZBURG-STADT

Theater

Blasmusikpop Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22, Karten: 0662/871512-222.

Antigone Stolz und Vorteil* (*so oder so) Schauspielhaus Salzburg, Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Str. 22, Karten: 0662/8085-85.

KUNST Patrick Salmen Kleines Theater, Schallmooser Hauptstr. 50, Karten: 0662/872154.

Karneval der Tiere - eine animalische Trilogie Die Zauberflöte Salzburger Marionettentheater, Schwarzstraße 24, Karten: 0662/872406-0.

Salzburger Sprössling Salzburger Publikums-Kabarettpreis ArgeKultur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5, Karten: 0662/848784-0.

Fasten Seatbelts Das Off-Theater, Eichstraße 5, Karten: www.off.theater

Kaffee mit Schlag Komödie St. Vitalis, Pfarrsaal, Kendlerstraße 148, Karten: 0660/4028287.

Performance

attitudes passionales von Valerie Schmidt und Bodhi Project Dance Company, MdMS Mönchsberg.

Konzerte

Sonntagssoiree mit Luisa Imorde (Klavier), dem Orchester der Salzburger Kulturvereinigung & dem Kammerchor KlangsCala, Ltg.: Helmut Zeilner, Stiftung Mozarteum, Großer Saal, Schwarzstraße 26, Infos & Karten: www.kulturvereinigung.com

Konzert an fünf Orgeln mit Manfred Tausch, Daniel Kretschmar, Lukas Ausserdorfer, Philipp Pelster & Judith Trifellner-Spalt, Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und unter www.Salzburger-dom.at/ticket

Kaleidoskop - Der Bachchor aus aller Welt mit Valentin Bedrich & dem Bachchor Salzburg, Ltg.: Benjamin Hartmann, Universität Mozarteum, Solitär, Mirabellplatz, Karten: 0662/873154.

Sinfonien von Mozart und Haydn Hornkonzert mit David Fliri, Salzburger Instrumentalsolisten & Konzertmeister Zoltan Laluska , Ltg.: Dr. Elke Michel-Blagrave, Pfarrkirche Mülln, Eintritt frei.

Doktor Lichtenthals Mozart Requiem Reihe Klanghorizont Kirche mit Pandolfis Consort, Pfarrkirche Gnigl, Eichstraße 58, Karten: 0699/18877870.

Mozart Dinner Concert Amadeus Consort Salzburg Barocksaal, St.-Peter-Stiftskulinarium, Karten: www.mozart-dinner-concert-salzburg.com

Salzburger Festungskonzert Festung Hohensalzburg, Karten: 0662/82 58 58.

Clavierkonzert Mozart-Violinsonaten Alte Residenz, Fischbrunnensaal, Karten: 0662/87 51 61.

Mozart-Klaviersonaten Hotel Altstadt Radisson Blu, Renaissancesaal, Rudolfskai 28, Karten: 0662/87 51 61.

Musik zu Mittag Orgelkonzert Dom zu Salzburg, Karten: in der Domvorhalle und unter www.Salzburger-dom.at/ticket

DoubleBass Weekend Dozent/-innen, Klassik und Jazz Bassorchester & Teilnehmer/-innen Musikum Salzburg, Steinway-Saal & Foyer, Schwarzstraße 49, Eintritt frei.

Vernissagen

Walter Schmögner & Wolfgang Richter Galerie Welz, Sigmund-Haffner-Gasse 16.

Bildung

3D-Erlebnistour Historische Zeitreise durch Salzburg TP: vor Andräkirche, Mirabellpl., Anm.: 0664/201 64 92.

Offenes Atelier Siegfried Rabanser Atelier 02, Itzlinger Hauptstraße 46.

Der Friedhof öffnet seine Tore Führungen zu verschiedenen Themen Kommunalfriedhof, Gneiser Straße 8.

Helge Leiberg Galeriefrühstück Galerie Frey, Erhardplatz 3.

Überblicksführung durch die aktuellen Ausstellungen MdMS Mönchsberg.

Alleinerziehende, Getrennterziehende & Patchworkeltern Offenes Treffen mit Stefanie Neulinger, St. Virgil, Ernst-Grein-Straße 14, Anm.: 0662/880723-19.

Abendführung Salzburg Interessantes und Heiteres über die Festspielstadt TP: Eingang Schloss Mirabell, Anmeldung per SMS: 0676/81423290.

Trauer und Leben nach dem Tod eines Kindes Tag für trauernde Eltern mit Renate Gstür-Arming & Brigitta Wendorff; Begegnungscafé für Trauernde Offene Trauergruppe mit Lucia Luber, Silvia Schilchegger & Anja Toferer, St. Virgil, Ernst-Grein-Straße 14, Anm.: 0662/65901-0.

Barocke Macht - Barocke Pracht DomQuartier-Rundgangsführung auf den Spuren der Salzburger Fürsterzbischöfe SPIRIT. Dieter Huber Führung durch die Sonderausstellung TP: Innenhof der Residenz.

Mythos Paracelsus Spezialführung mit Mag. Christoph Koca, TP: Paracelsus-Bad, Infos & Anm.: 0699/11811814.

Tag der offenen Moschee Islamisches Kulturzentrum, Röcklbrunnstraße 13.

Öffentliche Domführung Treffpunkt: Salzburger Dom, Karten: Kasse in der Domvorhalle.

Fairtours Unterhaltsame Stadtführung von Salzburg Guides, TP: Schloss Mirabell, Infos: 0664/4968011.

Führung durch die Salzburger Altstadt TP: Salzburg-Information, Mozartplatz 5.

Das Beste im Herzen der Stadt Klangvolle Altstadtführung mit Mag. Christiana Schneeweiß, inkl. Domorgelkonzert, TP: Salzburg-Info, Mozartpl. 5, Anm.: 0664/3401757 (WhatsApp/SMS).

Bibelwelt-Erlebnishaus Plainstraße 42a.

Kinder

Könige, Geigen und Flöhe - Der Alltag eines Wunderkindes Familienführung für Kinder bis 14 Jahre, Mozarts Geburtshaus, Getreidegasse 9.

Kasperl und der Zwergenkönig Sindri 3+ Kasperl und der Zirkus Sindri 1+ Stiegl-Brauwelt, Bräuhausstr., Anm.: 0650/88 33 193.

Flohmarkt

Garagenflohmarkt Zillertalstraße 34.

RADIOFABRIK

Atelier für Neue Musik trans-Art, die Synästhesie der modernen Künste Am Abgrund Alternative Music, Stories and Fun Battle & Hum Der ultimative musikalische Schlagabtausch Radiokäppchen Märchen und Geschichten für Jung & Alt KECK on Air! Kinderradio des soziokulturellen Stadtteilprojekts KECK WeGe Theater HÖRSPIEL-IMPRO-LIVE zu hören auf 107,5 und 97,3 MHz oder www.Radiofabrik.at

FLACHGAU

Anif Minetti Quartett Konzert Haus der Kultur, Infos & Karten: www.kultur-anif.at

Bürmoos Herbstfest VA: Trachtenmusikkapelle Bürmoos, Gemeindezentrum.

Grödig Der Marmorweg. Der Untersberg, seine Höhlen und Sagenwelt. Wasser für die Stadt Salzburg. Russenlager in Grödig (1. Weltkrieg) Ausstellung Untersbergmuseum.

Grossgmain Der Weg zur Lederhose Tag der offenen Werkstatt Leder Neumaier, Salzburger Straße 221.

Grossgmain Heizen ohne Öl und Gas - auch so wird's warm Themenführung Freilichtmuseum.

Henndorf Tierisches Oktoberfest Gut Aiderbichl.

Lamprechtshausen Kleiderbasar Sozialer Hilfsdienst, Schulstraße 1a.

Seekirchen Flachgauer Kranzl mit den Flachgauer Musikanten, Gasthof zur Post, Karten: 0677/61423117.

Seekirchen Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten Lesung mit Elyas Jamalzadeh & Andreas Hepp, VA: Kath. Bildungswerk, Bibliothek.

Seekirchen Flohmarkt Kath. Frauenbewegung Wallerseestr. 57.

St. Georgen Das sündige Dorf oder der vergessene Teufel Theater Theater Holzhausen, Holzhauser Straße 68, Infos: www.theater-holzhausen.at

Wals Herbst-Flohmarkt Pfarrheim Walserfeld, Schulstraße 10.

Wals Megaflohmarkt Parkgelände & Tiefgarage Adler-Modemarkt, Alte Bundesstr. 8.

Wals Trödelmarkt Transgourmet/Kleßheim, Mielestraße 1.

TENNENGAU

Hallein Goldene Zeiten Musical Stadttheater, Infos & Karten: www.mus-en.at

Hallein Festival gruber and more Eröffnungskonzert mit Hohes C & Moritz Guttmann, Stadtpfarrkirche, Karten: 06245/80783.

Hallein Flohmarkt Lions Club Hallein Salzberghalle.

Kuchl Tag der offenen Tür Holztechnikum, Markt 136.

PONGAU

Dorfgastein Infotag für erneuerbare Energieformen Ausstellung VA: Sbg. Bildungswerk, Festsaal.

Goldegg Acoustic Duo Konzert mit Martin Wesely & Piotr Domagala, Schloss, Infos: www.schlossgoldegg.at

Pöham Der Bärenonkel aus Kanada Theater Dichtlwirt, Karten: 0681/10480305.

St. Johann Flohmarkt am Wedl-Parkplatz.

Werfenweng Annemarie Moser-Pröll - mein Leben als Jahrhundertsportlerin

Sonderausstellung Landesskimuseum.

PINZGAU

Leogang Alaaddin und die Wunderlampe Theater ecce Theaterzelt, Steinbergstadion 86, Karten: 0664/5740703.

Maishofen Der Sauna-Gockl Theater Gasthof zur Post, Karten: 06542/68318-0.

Saalfelden 80s Clubbing Kunsthaus Nexus, Infos: www.kunsthausnexus.com

Unken Poetry: Aufgeregt. Geschichten: Überlegt. Lesung mit Mieze Medusa, Kurt Mikula & Florian Niederseer, VA: Sbg. Bildungswerk, Bad Unken.

LUNGAU

ramingstein Mörderwalzer Buchpräsentation mit Manfred Baumann, Bibliothek, Waagplatz 19.

St. Michael Best of Lungau 2023 Konzert mit Seer, Meilenstein, Marco Ventre, Beatrice Egli, Marc Pircher, Edlseer & Fegerländer, Gelände Golfplatz, Karten: www.oeticket.com

tamsweg Arbeitshandsch Vernissage mit Reinhard Simbürger, Kunsthalle für Alle.

NACHBARN

Braunau Der Vorname Theater Gugg, Infos & Karten: www.gugg.at