Fünf Künstler/-innen haben sich gefunden und zeigen vom 10. bis zum 12. November in der Schlossgalerie Mondsee ihre Arbeiten. Malerei, Collagen, Zeichnungen, Objekte aus Stein und Recycling-Material und ein "Space-Objekt" aus einer anderen Galaxie werden an diesem Wochenende in der Schlossgalerie zu sehen sein. Hinter jeder dieser Welten eine andere Herangehensweise, ein anderes Know-how.

Freitag, 10. November, 18 Uhr, Mondsee, Schlossgalerie.