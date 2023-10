Vortrag: Fünf Jahre mit dem Fahrrad um die Welt

87.000 Kilometer legte das Ehepaar Schaudy in fünfeinhalb Jahren auf seinen Fahrrädern zurück. Rund um die Welt bereiste es 55 Länder in riesigen Etappen: vom Nordkap quer durch Europa und den Nahen Osten; von Nord nach Süd durch den afrikanischen Kontinent; der Küstenlinie folgend rund um Australien; durch Indien, Südostasien und Neuseeland; von Anchorage in Alaska - durch Nord-, Mittel- und Südamerika - bis Ushuaia in Patagonien; quer durch die USA von West nach Ost und schließlich von Portugal zurück nach Österreich.

Mittwoch, 8. November, 20 Uhr, Seekirchen, Kulturhaus Emailwerk, Infos: www.kunstbox.at