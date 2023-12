Weihnachtseislaufen in Zell am See

BILD: SN/FREIZEITZENTRUM ZELL AM SEE

Am 24. Dezember öffnet die Eishalle des Freizeitzentrums von Zell am See wieder seine Tore und lädt zum Weihnachtseislaufen bei freiem Eintritt. Auch in diesem Jahr können sich kleine und große Eissportfans ihre Zeit bis Heiligabend vertreiben und darüber hinaus krebskranke Kinder unterstützen. Die Einnahmen aus dem Schlittschuhverleih sowie alle freiwilligen Spenden kommen zur Gänze der Salzburger Kinderkrebshilfe zugute.

Sonntag, 24. Dezember, von 11 bis 14.45 Uhr, Freizeitzentrum, Eishalle, Eintritt frei.