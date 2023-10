Winterfest-Parade durch die Stadt Salzburg

Am 14. Oktober läutet die Salzburger Circusszene im Rahmen der Winterfest-Parade die diesjährige Festivalsaison ein. Ausgehend vom Kurpark vor dem Kongresshaus zieht die Parade mit beschwingter Livemusik und Dutzenden Circusartisten/-innen los und verbreitet ausgelassene Stimmung sowie einen herbstlichen Vorgeschmack auf den Circuswinter in Salzburg mit dem Winterfest. Route: Congress Salzburg - Mirabellplatz - über die Staatsbrücke in die Altstadt bis zum Residenzplatz - Alter Markt - über Hanuschplatz, Marko-Feingold-Steg und Makartplatz wieder zurück zu Salzburg Congress. Bei schlechtem Wetter findet keine Parade statt.

Samstag, 14. Oktober, um 14 Uhr, Treffpunkt: 13.45 Uhr vor dem Kongresshaus im Kurpark.